Dalaman'dan dünyaya açılacak

Yerel üreticilerle iş birliği yapan grup, sürdürülebilirlik ve bölge ekonomisine katkı vizyonuyla yatırımlarını ulusararası arenaya taşımaya hazırlanıyor.

2009 yılından bu yana YDA Dalaman Havalimanı’nda hizmet veren Paterna Group, bugün hem iç hem dış hatlarda toplam 15 marka ve konseptiyle faaliyet gösteriyor. Her bir marka, terminalin yolcu profiline ve ihtiyaçlarına göre özel olarak konumlandırılıyor.

Grup bu strateji ile operasyonel verimlilik sağlarken aynı zamanda yolcu memnuniyetini de en üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Dış hatlarda Allsports Pub, Faro Kitchen & Bar gibi konseptlerle yeme-içme deneyimini daha oturarak vakit geçirme üzerine kurgulayan grup; BitBy, EatUp ve Mini Pack gibi market yapılarıyla ise hızlı tüketim ihtiyacına yanıt veriyor.

Caffè Nero ve iki Simit Sarayı şubesiyle de uluslararası franchise gücünü taşıyan Paterna Group, iç hatlarda ise iki Simit Sarayı, bir Subway, Chill restoranı ve Snack’n Pack gibi konseptlerle kısa bekleme süresine uygun bir hizmet yapısı sunuyor.

Şirketin iç hat lounge alanının şu an 200 kişi oturum ve günlük bin 400 yolcu ağırlama kapasitesine sahip olduğunu söyleyen Paterna Group CEO’su Yiğit İlgüy, “Dalaman’a olan ilginin artması ve havalimanının büyüme potansiyeli, genişleme planlarını da beraberinde getiriyor. Farklı segmentlere hitap edecek alternatif lounge konseptleri üzerine çalışıyoruz” diyor.

Günde 10 bine yakın yolcuya hizmet veren 15’ten fazla markayı bünyesinde barındıran grup bugün; Almanya ve ABD başta olmak üzere uluslararası açılımlar için de hazırlık yapıyor.

Paterna Group CEO’su Yiğit İlgüy

“8 MİLYON EURO’LUK YATIRIM YAPTIK”

2024 yılında yapılan 8 milyon Euro’nun üzerinde yatırım ile operasyonel kapasitelerini önemli ölçüde genişlettiklerini belirten İlgüy, şunları anlatıyor: 2024 yılı, hem operasyonel açıdan hem de misafir memnuniyeti anlamında oldukça başarılı geçti. Artan yolcu trafiğiyle paralel olarak, tüm ünitelerimizde yüksek bir doluluk oranı yakaladık. Özellikle dış hatlarda yer alan restoran ve grab&go konseptlerimiz, yolcu alışkanlıklarına uygun ürün gamı ve hız odaklı servis yapısıyla dikkat çekti. Bu da satış hacmimize doğrudan yansıdı. Net ciro bilgimizi paylaşamasak da yılı hedeflerimizin üzerinde tamamladığımızı söyleyebiliriz. 2025 yılı için ise yüzde 40’lık bir büyüme hedefliyoruz. Bu hedef sadece yolcu artışına değil, aynı zamanda içerideki dönüşüm stratejimize dayanıyor.”

YÖNETİCİ KADROSUNUN %25’İ KADIN

Paterna Group, havalimanı gibi yüksek tempolu ve dönemsel yoğunlukları olan bir alanda faaliyet gösterdiği için ölçeklenebilir bir istihdam modeline sahip. Temmuz 2025 itibarıyla çalışan sayılarının 200 kişiye ulaştığını söyleyen İlgüy, şöyle devam ediyor:

"Bu sayı, sezonun en yoğun dönemlerinde operasyonel hacmimize göre artabiliyor; kış aylarında ise daha optimize bir yapıya geçiyoruz. Kadın istihdamına büyük önem veriyoruz. Şu anda organizasyonumuzda 5 kadın yönetici aktif olarak görev yapıyor. Bu rakam, toplam yönetici kadromuzun yaklaşık yüzde 25’ini oluşturuyor. Ancak bizim için bu oran sadece bir istatistik değil; iş yapış kültürümüzün önemli bir parçası. Kadın yöneticilerimizin özellikle operasyon sahasında üstlendiği roller, ekip içi sinerjiye ve liderlik çeşitliliğine ciddi katkı sağlıyor. Önümüzdeki dönemde hem kadın temsilini artırmak hem de kapsayıcı liderlik kültürünü daha da kurumsallaştırmak önceliklerimiz arasında yer alıyor."

AÇIK HAVA HAVALİMANI ALANI

Paterna Group’un dış hatlardaki ayrıcalıklı markalarından biri olan Faro Garden, Türkiye’de bir havalimanı içinde yer alan ilk açık hava ve beach konseptli alan olarak dikkat çekiyor. Bu alan, palmiyelerle çevrili ferah tasarımı ve bol gün ışığı alan mimarisiyle Akdeniz ruhunu terminale taşıyor. Yalnızca yolculara değil, havayolu şirketlerine de hizmet sunduklarından bahseden İlgüy, “Uçak gecikmelerinde sağladığımız toplu ikram çözümlerimizle operasyonel süreçlerde güvenilir bir iş ortağı olarak öne çıkıyoruz. Temmuz 2025’te Dalaman Havalimanı’nda gecikme yaşayan 57 uçuşta, toplam 7 bin 514 yolcuya ‘refreshment’ hizmeti kapsamında; sıcak yiyeceklerde en geç 45 dakika, soğuk içeceklerde ise en geç 15 dakika içinde sorunsuz hizmet verdik” diye anlatıyor.

YEREL ÜRETİCİLERLE ÇALIŞACAK

Dalaman Havalimanı’nın konumu, gastronomik çeşitlilik açısından da Paterna’ya büyük avantaj sağlıyor. Grup, yerel üreticilerle çalışarak menülerinde mevsimsel ve taze ürünlere öncelik veriyor. Muğla ve çevresinden temin edilen sebze, meyve ve süt ürünlerinin sürdürülebilirlik açısından önemli bir katkı sağladığını dile getiren İlgüy, “Bu yaklaşım yalnızca tedarik zincirini değil, aynı zamanda bölge ekonomisini de destekliyor” diyor.

Bugün 15’ten fazla marka ve konseptiyle terminal yaşamını dönüştüren Paterna, önümüzdeki dönemde de misafir memnuniyetini odağına alan yeni yatırımlarla fark yaratmaya devam edecek.