Danimarkalı marka Türkiye’de 100 mağaza açacak

37 ülkede faaliyet gösteren Danimarkalı perakende markası Flying Tiger Copenhagen, Kanyon’daki ilk mağazasını yarın açıyor. Yıl bitmeden 10 mağaza açmayı hedefleyen marka, önümüzdeki yıllarda Türkiye genelinde 20’den fazla şehirde 100’den fazla mağazaya ulaşmayı ve bin kişiye istihdam sağlamayı planlıyor.

Danimarka merkezli perakende markası Flying Tiger Copenhagen, Türkiye’de ilk mağazasını yarın Kanyon’da açıyor. 37 ülkede faaliyet gösteren ve sıra dışı tasarımlarını uygun fiyatlarla sunan marka, 2024 yılı sonuna kadar İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa’da 10 mağaza açmayı hedeflerken, önümüzdeki yıllarda Türkiye genelinde 20’den fazla şehirde 100’den fazla mağazaya ulaşmayı planlıyor. Ayrıca bin kişiye de istihdam sağlanması hedefleniyor.

FİYATLAR GLOBALLE AYNI OLACAK

Global cirosu 5 milyar Danimarka Kronu olan marka, yaşam tarzına yönelik yaratıcı ve uygun fiyatlı çözümleriyle Türkiye’deki alışveriş deneyimini dönüştürecek. Ev dekorasyonundan oyuncağa, kırtasiye ürünlerinden mutfak gereçlerine kadar geniş bir ürün yelpazesini Türk tüketiciyle buluşturan Flying Tiger Copenhagen, Türkiye’de 16 sezon boyunca 4 binden fazla ürün çeşidi ile günlük yaşamı daha renkli ve eğlenceli hale getirecek. Fiyat politikalarının global pazardaki fiyatlarla paralel olacağını söyleyen Flying Tiger Copenhagen Türkiye Genel Müdürü Sami Hotak, “Her zaman iyi fiyat birinci amacımız” diyor.

20 MİLYON EURO’LUK YATIRIM PLANLANIYOR

Bugün itibariyle 14 alışveriş merkezi (AVM) ile anlaştıklarını, AVM’lerin yanı sıra önemli alışveriş caddelerinde de mağazalar açacaklarını belirten Hotak, “Her yıl 25 yeni mağaza açmayı planlıyoruz. Önceliğimiz büyük şehirler olacak ama diğer şehirlerde de olacağız. 2025’te 10 farklı şehirde olacağız. Beş yılda 20 milyon Euro’luk yatırım bütçemiz var’’ diye ekliyor.

“TÜRKİYE’Yİ ES GEÇEMEZDİK”

Avrupa pazarında her yerde mağazaları olduğunu, ayrıca Ortadoğu ve Asya pazarlarında da büyüdüklerini dile getiren Flying Tiger Copenhagen’in Global CEO’su Martin Jermiin, şunları anlatıyor: “Asya’da daha fazla büyüme planlıyoruz. Asya ve Avrupa’nın ortasında bir ülke olarak Türkiye’yi es geçemezdik. Ekonominin durumuna bakarak bu pazara girmeye karar vermedik. Pazar girme kararımızda yurtdışındaki mağazalarımıza büyük ilgi gösteren Türk müşterilerimizin etkisi oldu. Türkiye’nin, bizim için Avrupa’nın en büyük pazarı olmaması için hiçbir neden yok. AB’de ortalama alışveriş sepeti tutarı 7 Euro. Türkiye’de bu rakamın ne olacağını zaman gösterecek.”



