ARA
DOLAR
38,02
-0,31%
DOLAR
EURO
43,24
-0,54%
EURO
GRAM ALTIN
4068,21
-0,76%
GRAM ALTIN
BIST 100
9396,02
1,40%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




Diğer Yazıları

Değişen küresel gerçekler yeni stratejiler gerektiriyor

Uluslararası Ekonomi Zirvesi UEZ 2025, ‘Değişen Küresel Gerçekler ve Gelecek 5.0’ temasıyla, iş ve ekonomi dünyasını 17-20 Nisan tarihlerinde Sapanca’da bir araya getiriyor.

12 Nisan 2025 | 13:00
Değişen küresel gerçekler yeni stratejiler gerektiriyor

Değerli okurlar,
Dünyada ve Türkiye’de yaşanan gelişmeler, UEZ 2025’in ana temasının ne kadar doğru seçildiğini gösteriyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın önce yeni vergi açıklaması, sonra Çin hariç ticaret ortaklarına yönelik ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulduğunu açıklaması, piyasalarda sert hareketlere neden oluyor. Hatta bu durum, içsel bilgiye dayalı işlem (insider trading) iddialarını da beraberinde getiriyor. Neticede sadece ABD’de değil, başta en büyük pazarımız AB olmak üzere tüm dünyada siyasi, jeopolitik ve ticari tarafta ciddi belirsizlikler ve değişimler var.

Değişim ve gelişimin çok hızlı olduğu bu süreçte UEZ-2025 Sapanca’dan çıkacak mesajları çok kıymetli buluyorum. Başta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olmak üzere yerli ve yabancı panelistlerin söylemlerini dikkatle takip edeceğiz. Şimdiden buradan da duyurayım: Önümüzdeki sayımızda UEZ 2025’te konuşulanları, yaşananları kapsamlı bir şekilde siz değerli okurlarımıza aktaracağız. Gelecek sayımızı da dikkatle takip etmenizi özellikle öneririm. Çünkü değişen küresel gerçekler ve gelecek 5.0, küçüğündün büyüğüne tüm işletmeler için yeni stratejiler oluşturulması gerektiğini gösteriyor.

Bu hafta kapak haberini yaz sezonunu da giriliyor olması ile birlikte sayfiye bölgelerine ayırdık. Pandemiyle birlikte sayfiye bölgelerine olan talep her geçen yıl artarak devam ediyor. Tabii fiyatlar, talepten çok daha hızlı artıyor. Endeksa.com’un Ekonomist dergisine özel yaptığı “Sayfiye Bölgelerinde Kiralık ve Satılık Fiyat Değişimi” çalışması ile son beş yıla mercek tuttuk. Yeni bir yaşam kurmak isteyenler için sayfiye bölgelerini detaylıca analiz ettik.

Diğer dikkatinizi çekmek istediğim konu kur ve enflasyon arasındaki makas, bunun yaratığı sorunlar ve üreticinin yurt dışında rakiplerine karşı fiyat tutturamaması. Orta Vadeli Program’da (OVP) 2025 yılı için 280 milyar dolarlık ihracat hedefleniyor. Hedefe ulaşılabilmesi için bu yıl ihracatın yüzde 7 artması gerekiyor. Fakat Türkiye ihracatçılarının içeride artan maliyetlere karşılık kurlarda istedikleri artışın gelmemesi, fiyat tutturma sorununun bu yıl da devam edeceğini gösteriyor. Sanayici, üretici bu sorunun aşılması adına kur ve enflasyon arasındaki makasın kapanmasını ve paralel hareket etmesini bekliyor. Haberimizde yedi büyük sektördeki beklentileri sıraladık.
Herkes için daha öngörülebilir daha stabil bir dönem diliyorum.
Sağlıkla kalın…

0
Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 4068,21 -0,76%
  • ALTIN ONS 3314,14 -1,04%
  • BIST 100 9396,02 1,4%
  • DOLAR/JAPON YENI 142,385 0,353%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38417 -0,12879%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 82,175 -0,9071%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,0208 -0,3068%
  • EURO/DOLAR 1,1368 0,0202%
  • EURO/TURK LIRASI 43,2409 -0,5362%
  • STERLIN/DOLAR 1,32651 0,17823%
Borsa Haberleri
Yabancı yatırımcıdan 3,1 milyar dolardan fazla satış
Merak ediliyordu: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu
Yabancı çıkışı BİST’i nasıl etkiler?
Alarko Holding temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var
16 Nisan Borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
Borsada dün geri alım yapan 18 şirket
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 hisse var
Enka İnşaat temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 9 şirket
Migros temettü kararını duyurdu
Avrupakent GYO (AVPGY) kesinleşen temettü kararını açıkladı
SPK bülteni: 3 kişiye işlem yasağı geldi
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
GERİ
İLERİ
Yabancı yatırımcıdan 3,1 milyar dolardan fazla satış
Merak ediliyordu: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu
Yabancı çıkışı BİST’i nasıl etkiler?
Alarko Holding temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var
16 Nisan Borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
Borsada dün geri alım yapan 18 şirket
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 hisse var
Enka İnşaat temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 9 şirket
Migros temettü kararını duyurdu
Avrupakent GYO (AVPGY) kesinleşen temettü kararını açıkladı
SPK bülteni: 3 kişiye işlem yasağı geldi
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL