DEİK, 2024 yol haritasını açıkladı

Seçimleri yapılan iş konseylerinin başkanlarına başarı dileyen Olpak, “2024 yılında rotamızda daha fazla ticaret, radarımızda yeni ticaret koridorları ve ajandamızda ise ülke ve bölge bazlı spesifik hedeflerimiz var” dedi.

DEİK Başkanı Nail Olpak'ın açıklamaları şöyle:

20 Ocak tarihinde DEİK İş Konseyleri 2023 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurullarımızı gerçekleştirdik.151 iş konseyimizin 135’inde yeni dönem başkanlarımız ve yürütme kurulları üyeleri görevlerine başladılar. 16 iş konseyimizde başkan seçilmedi. 70 iş konseyi başkanımız değişti. 46 DEİK üyemiz ilk defa iş konseyi başkanı oldu. Mevcut 22 başkanımız ise 3. dönem kuralı gereğince görevini bıraktı. 65 başkanımız da görevlerine tekrar seçildi. İy konseylerimizin 11’in başkanı kadın. Önümüzdeki dönemlerde daha fazla kadın iş konseyi başkanımızın olmasını arzu ediyoruz. Geçtiğimiz hafta yeni dönem başkanlarımızla ticari diplomasi kampı yaptık. Yeni dönemde de gönüllülük esasıyla dünyanında dört bir yanında yürüttüğümüz ticari diplomasi faaliyetlerimizi yeni bir dinamizm ile sürdüreceğiz.

2024 ROTASI HAZIR

“İşimiz, gücümüzü dünyaya taşımak” parolasıyla, dünyanın dört bir yanında “Kuzey Yıldızı’’ gibi yol gösteren, ama kendi takımı içinde de ahenkle hareket eden bir kurum olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. DEİK olarak, ülkemizin küresel ticaretten aldığı payı artırması, her geçen gün değişen yeni dünya düzeninde süreçlere hızla adapte olarak oyun kurucu olması için var gücümüzle çalışacağız.

YEŞİL DÖNÜŞÜM MÜ, BARİYER Mİ?

AB özelinde takip ettiğimiz en önemli konu AB Yeşil Mutabakatı ile Sınırda Karbon Düzenlemesi. Dolayısıyla gündemimiz Yeşil Dönüşüm ve Yeşil Ekonomi.

Hatta Dünya Bankası’nın gündeminde dahi bu başlıklar ön planda yüksek sesle konuşuluyor. Bu konuda işin bir doğaya saygı boyutu var. Ama esasında karşımızda yeni bir yeşil ekonomi tarifi var: Buna uymayanlar, sürece adapte olamayanlar yeşil bariyerle karşı karşıya kalacaklar. Dolayısıyla Türk iş dünyası olarak en yüksek ihracatı gerçekleştirdiğimiz Avrupa bölgesi özelinde bu yeni sürece hazırlanmamız lazım.

BÖLGE VE HEDEF BAZLI OLUNACAK

2024-2025 dönemi içinde DEİK olarak İş Konseylerimizden bölge ve hedef bazlı çalışmalarını istiyoruz. Örneğin Amerika’yı iki ayrı direkötürlüğe böldük. Latin Amerika ve Karayipler için ayrı bir direktörlük kurduk. Bundan sonra Türkiye’nin ihracatını her yıl 30-40 milyar dolar artırması zor gözüküyor. Çünkü dünya ekonomisi yavaşlıyor, küresel ticarette talep daralıyor. Dolayısıyla cari açığımızı en fazla hangi bölgelerde veriyorsak, DEİK olarak bu açığı kapatmak üzere oraya ağırlık veren bir ticari diplomasi yaklaşımı içinde olacağız.

Yeni dönemde ülkelerin ölçeğine göre iş konseylerimizdeki üye sayısını şekillendireceğiz. Nitelik ve nicelik dengesini gözeterek temsil kabiliyetimizi de en üst seviyede tutmayı sürdüreceğiz. Bu da etkin faaliyet ve etkili olmak kavramları açısından önemli bir kriterimiz olacak. DEİK’te iş dünyamız için son derece önemli bir bilgi akışı sağlayan Çalışma Gruplarımız var. Ancak biz bu gruplarımızdan daha fazla yararlanılmasını arzu ediyoruz.

YENİ TİCARET KORİDORLARI

Ticaret duvarları iki türlü biçimde öne çıkıyor. Yeşil duvar veya bloklaşma var her yerde. Bir de ticaret yolları ile koridorlar var. Örneğin Çin’in ve Kuşak ve Yol projesi var önümüzde. Orta Koridor önemliyken, Güney koridor ile mesela Süveyş Kanalı sıkıntısı var. İş dünyamız açısından Orta koridoru, AB Yeşil Mutabakatı kadar risk taşıyan bir alan olarak görüyorum. Çin, Avrupa’ya ürünlerini en kısa sürede göndermek istiyor. Bu süreyi 45 günden 11 güne düşürmüş vaziyettleler. Biz ise buradan 3 gün içinde AB’ye ürün gönderen bir ülke olarak, bu lojistik üstünlüğümüzü kaybetmeden bu bloğa dahil olmalıyız.

ORTADOĞU VE KÖRFEZ

Ortadoğu ve Körfez ülkeleri bizim için son derece önemli. Suudi Arabistan’da yüzde 150 ihracat artışımız oldu ama sıfırdan başlayarak yeniden bu noktaya geldik. Ticaret hacmimiz 6 milyar dolara geldi. Birleşik Ara Emirlikleri ile ise dış ticaretimiz hiç durmadı. Şu an 8,5 milyar dolarlık ihracata ulaştık. Katar ile zaten iyi bir konumdayız. Dış ticaret ve finansal anlamda birlikte yürüyoruz. BAE özelinde enerji alanında yeniden Türkiye’ye ilgi var ve yeşil projelerle ilgileniyorlar. Yatırım için Türkiye’ye gelmek istiyorlar. Ancak elbette haklı olarak beraber başlayacakları, startını birlikte vereceğimiz projelere odaklanıyorlar. Suudi Arabistan, Türk iş dünyasını Suudi 2030 vizyonu için davet ediyor. En büyük problemleri de iş yapacak firma bulamıyorlar. Dolayısıyla bize bunu açıkça ifade ediyor ve gelin birlikte çalışalım, diyorlar. Eskiden orada iş yapmak için Suudlu ortağınız olması gerekiyordu ama artık önümüzde böyle bir engel yok. Türkiye’nin oradaki projelerden ciddi bir pay alma şansı var.