"Dengelenme ile yatırımlar artar"

Ekonomide dengelenme süreciyle, 2024’te doğrudan yatırımlarda artış beklediklerini aktaran Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Engin Aksoy, dijital ve yeşil dönüşüm alanında yatırımlar çekmenin ekonominin rekabetçiliğini artıracağını söylüyor.

Jeopolitik ve finansal riskler, Türkiye’ye gelen Uluslararası Doğrudan Yatırım’ları da (UDY) negatif etkiledi. Bu yılın 10 ayında Türkiye’ye 7,8 milyar dolarlık UDY yatırım gelirken, bu rakam 2022’ye göre yüzde 31’lik bir düşüş anlamına geliyor.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu Başkanı Engin Aksoy, ekonomideki dengelenme sürecinin giderek belirginleşmesiyle, 2024 yılında doğrudan yatırımlarda artış yaşanmasını beklediklerini söylüyor.

Özellikle dijital ve yeşil dönüşüm alanlarında Türkiye’ye yatırım çekmenin ekonominin rekabetçiliğini artırarak refah seviyesini de artıracağını kaydeden Engin Aksoy, 2024 yılı beklentilerini Ekonomist’e anlattı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.