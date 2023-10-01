Denizlerin geleceğine odaklandı

Denizleri ve deniz kaynaklarını koruma; ekolojik dengeye ve sürdürülebilirliğe destek olma hedefiyle 'Dünya bizim gelecek bizim' yaklaşımını benimseyen İş Bankası, deniz çalışmalarına sunduğu katkıları artırarak sürdürüyor.

İş Bankası ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) iş birliğiyle hayata geçen 'Denizlerin Geleceği: Deniz Çayırları' projesiyle Marmara Denizi'nin sağlığı için kritik öneme sahip son 'Posidonia oceanica deniz çayırları'nın haritalanması, üzerindeki atıklardan temizlenmesi ve korunması amaçlanıyor.

TÜDAV'ın 26 yıldır denizlerimizin korunması için bilimsel bir ağ oluşturarak, ekolojik durumun izlenmesi, sorunların tespiti ve çözüm önerilerine uzanan pek çok değerli projeye ve çalışmaya imza attığını belirten İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Lideri Gamze Yalçın, "Şimdi biz de denizlerimizin geleceği için deniz çayırlarının korunması özelinde beraberce çok önemli bir yolculuğa çıktık.

Deniz çayırları, oksijen üretim kapasitesine sahip oldukları için denizlerin akciğerleri konumunda bulunuyor ve denizsel organizmaya yaşam ortamı sağlıyor" diyor.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na katkı sağlamak için iş planlarında sürdürülebilirliği en üst düzeyde ve stratejik öncelikler arasında ele aldıklarını belirten Yalçın, 14'üncü madde olan 'Sudaki Yaşam' başlığı altındaki hedeflerin, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz için önemine dikkat çekiyor ve ekliyor: "Önümüzdeki dönemde de denizlerimizin ve biyoçeşitliliğin korunmasıyla ilgili sorumluluk almaya devam edeceğiz."

KIYI ÇİZGİSİNİ KORUYOR

Deniz çayırlarının ekosisteme sağladığı ekonomik fayda ile ilgili yapılan çalışmalara göre, bu türün katkısının tarımsal alanların Gamze Yalçın rf sağladığı faydadan daha fazla olduğuna işaret eden TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk ise "Ömrünü tamamlayan Posidonia yaprakları akıntı ve dalgalarla kıyıda banketler oluşturur.

Bu yapılar kıyı çizgisini korur, erozyonu önler pek çok deniz canlısının yaşamını sürdürmesini sağlar. Ayrıca deniz zemininde sık çayırlar oluşturarak birçok canlıyı üzerinde barındırır ve otla beslenen canlıların besin kaynağını oluşturur" diye anlatıyor.

