Depremzedeler için sosyal girişim atağı

Sosyal girişimciler deprem bölgesinde ihtiyaçlar üzerinden analiz yaparak, etki yaratacak projelerini hayata geçirmeye başladı.

Temiz su sağlama, kadın kooperatifleriyle iş birlikleri, çocuklar için oyun atölyeleri, genç istihdamın artırılması gibi birçok proje var. Bu kapsamda 15 girişimi araştırdık.

Yaşanan deprem felaketi üzerinden neredeyse iki ay geçti ancak bölgedeki ihtiyaçlar her geçen gün daha da artıyor.

Bölgede şu an ihtiyaçlar piramidinin her basamağından desteğe ihtiyaç var. Kalıcı barınma, temiz su, sağlığa ve ilaca erişim, psikolojik destek, yerel üreticiyi ayağa kaldırma gibi birçok konuda ihtiyaç listesi bulunuyor.

Bölgenin önümüzdeki süreç içerisinde sürdürülebilir bir kalkınmaya ihtiyacı var. Sosyal girişimciler de deprem bölgesinde dayanışmayı artırmak için çeşitli projeleri hayata geçirmeye başladı.

Temiz su sağlama, kadın kooperatifleriyle iş birlikleri, çocuklar için oyun atölyeleri, genç istihdamın artırılması gibi birçok proje hayata geçirilmek üzere.

Haberimizde deprem bölgesinde başlayacak olan sosyal girişim projelerini araştırdık.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.