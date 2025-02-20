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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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Dev grupların verimliliği artırıyor

Türkiye ekonomisinin amiral gemisi olarak kabul edilen dev grupların aldıkları stratejik kararlar, ülkenin ekonomik büyüklüğünden tutun da mikro ölçekteki KOBİ’lere kadar büyük bir ekosistemi etkiliyor.

20 Şubat 2025 | 15:19
Dev grupların verimliliği artırıyor

Dev gruplar, 2024 yılında olduğu gibi 2025 yılında da ekonomi politikalarındaki sıkılaştırma adımlarının etkilerini dikkate alarak stratejilerini belirlemeye çalışıyorlar. Geçen yıl bu çalışmayı yaptığımızda, ana başlık olarak nakit yönetimi ve yurt dışı odaklı yatırımlara odaklandılar. Yine yurt dışında satın alma fırsatlarına baktılar.

Bu yılki araştırmamızı kaleme alan editörümüz Sibel Atik, 30 grubu inceledi. Sibel’in haberine göre bu yıl öne çıkan başlık, küresel jeopolitik belirsizlikler ve ticaret savaşlarının etkileri oldu. Bununla birlikte içeride düşük kurun yarattığı maliyet baskısı ve fiyat rekabetinde zorlanmalar, büyük grupların yönetmek zorunda olduğu risklerin başında geliyor.

Türkiye’nin dev sanayi grupları, sorunlara rağmen rekabetçilikte öne çıkmak ve büyümeyi sürdürmek hedefiyle öncelikle verimliliği merkeze alarak yatırım fırsatlarına odaklanmayı sürdürüyor. 2025 yılında yurt dışında yeni coğrafyalarda yeni işler, uygun maliyetli kaynak bulmanın bir yolu olarak halka arzlar ve yine satın alma birleşme fırsatları büyük grupların odağında olacak.

Değerli okurlar, biliyorsunuz Ekonomist dergisi olarak önemle takip ettiğimiz konulardan biri de girişimcilik. Bu sayıda giriş haberini bu konuya ayırdık. Editör arkadaşımız Burcu Tuvay, 15 kuluçka merkezinin sunduğu destekleri ve 2025 yılında ajandalarındaki yatırım planlarını araştırdı. Girişimcilerimize bu haberi dikkatle okumalarını öneriyorum.

Yine dergimizde yeni bir sayfa açtık. Dikkatli okuyucularımızın gözünden kaçmasa gerek. Değerli meslek büyüğüm, Ankara kulislerinin duayen gazetecilerinden biri olan Erdal İpekeşen ağabey, Panorama sayfalarımızı hazırlıyor.

Ankara temsilcimiz olan Erdal İpekeşen’in bu sayıdaki yazısını da büyük keyifle okuyacağınızı umuyorum.

Değerli okurlar, sosyal medya paylaşımlarımızdan da görüyorsunuzdur, 17-20 Nisan tarihleri arasında Sapanca’da Uluslararası Ekonomi Zirvesi’ni (UEZ-2025) düzenliyoruz. Yerlerimiz hızlıca dolmaya devam ediyor. Yerinizi ayırtmakta geç kalmayın.

Sağlıkla kalın.

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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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Borsanın yeni şirketi güneş kararını duyurdu
18 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var (19 Şubat)
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