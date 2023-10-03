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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Devlet desteği, yerli telefonu öne çıkardı

Yüksek kur ve artan enflasyon tüketicileri, yerli akıllı telefon markalarına yönlendirdi.

03 Ekim 2023
Devlet desteği, yerli telefonu öne çıkardı

Yüksek kur ve artan enflasyon tüketicileri, yerli akıllı telefon markalarına yönlendirdi. 10 milyon adetlik pazarda yüzde 60’lık paya sahip olan yerli markalar ise vergi muafiyeti düzenlemesiyle satış rakamlarının daha da artacağını öngörüyorlar

Türkiye pazarında yıllık yaklaşık 10 milyon adet cep telefonu satılıyor. Bunun yüzde 96’sını akıllı telefonlar oluşturuyor. Sektörde faaliyet gösteren yerli markaların pazar payı ise yüzde 60’lar ile küresel devleri geçmiş durumda. 

Yerli akıllı telefon üreticileri, global ölçekte üretim yapma avantajını kullanarak parça maliyetlerini düşürebilen, rekabeti fiyat odaklı agresif boyutlara taşıyabilen dünya devi markalarla kıyasıya rekabet ediyor. 

Son dönemde ise yüksek kur ve artan enflasyon nedeniyle yabancı markalara ulaşmakta zorlanan tüketiciler yerli akıllı telefon markalarına daha çok yöneliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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