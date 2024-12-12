Dijital fabrika olacak

Mükellef, girişimci adaylarına ve hali hazırda faaliyetlerine devam eden işletmelere Türkiye’nin yanı sıra Amerika, İngiltere ve Avrupa Birliği’nde şirket kuruluşundan vergi süreçlerine kadar tüm ihtiyaçlarını online olarak tek noktadan yönetebilecekleri bir uygulama sunuyor.

Sunduğu hizmetler arasında şirket kuruluşu, marka tescil, sanal ofis, online muhasebe, ön muhasebe programı, e-faturaya geçiş, KOSGEB ve teşvik analizleri, vergi planlamaları, yurt dışında vergi beyanı, online banka hesap açılışı ve ödeme çözümleri gibi konular yer alıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.