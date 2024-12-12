ARA
DOLAR
34,87
0,02%
DOLAR
EURO
36,78
0,42%
EURO
GRAM ALTIN
3044,41
-0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
10108,37
0,50%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Burcu Tuvay
Burcu Tuvay




Diğer Yazıları

Dijital fabrika olacak

Mükellef, şirket kuruluşundan vergi süreçlerine kadar girişimcilerin tüm ihtiyaçlarını online olarak yönetilebileceği bir uygulama. Mükellef Kurucu Ortağı ve CEO’su Kenan Açıkelli, “Muhasebe ve finans ürünleri geliştirip sunan bir dijital fabrika olacağız” diyor.

12 Aralık 2024 | 10:45
Dijital fabrika olacak

Mükellef, girişimci adaylarına ve hali hazırda faaliyetlerine devam eden işletmelere Türkiye’nin yanı sıra Amerika, İngiltere ve Avrupa Birliği’nde şirket kuruluşundan vergi süreçlerine kadar tüm ihtiyaçlarını online olarak tek noktadan yönetebilecekleri bir uygulama sunuyor. 

Sunduğu hizmetler arasında şirket kuruluşu, marka tescil, sanal ofis, online muhasebe, ön muhasebe programı, e-faturaya geçiş, KOSGEB ve teşvik analizleri, vergi planlamaları, yurt dışında vergi beyanı, online banka hesap açılışı ve ödeme çözümleri gibi konular yer alıyor.   

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
Burcu Tuvay
Burcu Tuvay




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 3044,41 -0,05%
  • ALTIN ONS 2715,22 -0,08%
  • BIST 100 10108,37 0,5%
  • DOLAR/JAPON YENI 152,589 -0,005%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,41508 -0,08614%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 104,51 -0,7053%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,8736 0,0231%
  • EURO/DOLAR 1,0513 0,1954%
  • EURO/TURK LIRASI 36,7755 0,4228%
  • STERLIN/DOLAR 1,27604 0,10787%
Borsa Haberleri
11 Aralık borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada dün sermaye artırımı başvurusu duyuran 3 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 5 şirket (11 Aralık)
Hun Yenilenebilir Enerji'nden (HUNER) tahkim süreci açıklaması
Gübretaş, 70 milyon euroluk yatırımını duyurdu
Kasımda en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Borsada bugün 5 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada dün geri alım yaptığını duyuran 11 şirket (10 Aralık)
Halkbank duyurdu: 1 banka, 1 şirket geliyor
Bir şirket daha bedelsiz başvurusu duyurdu: Yüzde 200
3. çeyrek bilançoları iyi gelmedi: 3 rasyoda en iyi sonuçları elde eden 17 şirket
ASELSAN (ASELS) yeni sözleşme duyurdu
Halka arz edilecek şirketi Yönetim Kurulu üyesi anlattı
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket (11 Aralık)
Bugün 1 şirket bedelli sermaye artırımı yapacak (11 Aralık)
GERİ
İLERİ
11 Aralık borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada dün sermaye artırımı başvurusu duyuran 3 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 5 şirket (11 Aralık)
Hun Yenilenebilir Enerji'nden (HUNER) tahkim süreci açıklaması
Gübretaş, 70 milyon euroluk yatırımını duyurdu
Kasımda en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Borsada bugün 5 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada dün geri alım yaptığını duyuran 11 şirket (10 Aralık)
Halkbank duyurdu: 1 banka, 1 şirket geliyor
Bir şirket daha bedelsiz başvurusu duyurdu: Yüzde 200
3. çeyrek bilançoları iyi gelmedi: 3 rasyoda en iyi sonuçları elde eden 17 şirket
ASELSAN (ASELS) yeni sözleşme duyurdu
Halka arz edilecek şirketi Yönetim Kurulu üyesi anlattı
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket (11 Aralık)
Bugün 1 şirket bedelli sermaye artırımı yapacak (11 Aralık)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL