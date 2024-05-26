Dijital IK'yı yurtdışına taşıyacak

Teamso, İK süreçlerini dijitalleştirerek işletmelerin maliyetlerini azaltıyor ve sürdürülebilir iş modellerine katkıda bulunuyor. 2022 yılında hayata geçen Teamso'nun altyapısı, bugün 70 şirket tarafından kullanılıyor. Teamso, üç yıl içinde 10 ülkeye açılmayı planlıyor.

12-25 Mayıs 2024 tarihli sayıdan

Dijital teknolojilerin hızla geliştiği bir dönemde, Teamso geleneksel kâğıt evrakları ve manuel işlemleri devre dışı bırakarak özel sektörde dijital İK süreçlerini başlatıyor. Dünya genelinde iş yerlerinde kâğıt israfının yüzde 45'e ulaştığı ve her bir kağıdın maliyetinin 650 dolara kadar çıktığı bir zamanda, Teamso Dijital İK Departmanı, şirketlerin maliyetlerini düşürerek kârlılıklarını artırmayı ve sürdürülebilir iş modellerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Teamso, işletmelerde çalışanların tüm süreçlerini dijitalleştirerek zaman maliyetini minimuma indiriyor. Teknolojinin ilerleyen çağında, kâğıt, ıslak imza gibi prosedürleri dijitalleştirerek şirketlere kolaylık sağlıyor. İnsan kaynakları süreçlerini içeren harcama, demirbaş, özlük ve çalışan yönetimi, vardiya takibi, rapor sistemleri, puantaj sistemi gibi konularda firmalara hız ve verimlilik kazandırıyor.

Teamso, 'Dijital İK Departmanı' sloganı ile büyük miktarda verinin daha etkili şekilde analiz edilebilmesini ve raporlanabilmesini sağlıyor. Ayrıca, uzaktan çalışanların takibi ve şirket içi entegrasyonunu kolaylaştırarak iş süreçlerini optimize ediyor.

BİN 800 ÇALIŞAN

Haute-couture bir hizmet sunarak insan kaynakları süreçlerini tek bir platform üzerinden yönetme olanağı sağlayan girişim, 2022 yılında Emin Budak ve Gökhan Çokkeçeci tarafından hayata geçirildi. Bugün ise 20 kişilik bir ekiple faaliyet gösteriyor. Çalışanlar, bilgisayar üzerinden tüm işe giriş evraklarını yükleyebiliyor, güncelleyebiliyor ve izin taleplerini oluşturabiliyor.

İşe alım süreçlerinden performans takip ve değerlendirme süreçlerine kadar geniş bir yelpazede kullanılan Teamso, kişiye özel hizmet sunuyor. Bugün 70 şirketin İK süreçlerinde Teamso'nun sunduğu altyapıyı kullandığını söyleyen Teamso İş Geliştirme Müdürü Ece Akkerman, toplam bin 800 çalışanın bu teknolojiden faydalandığını ifade ediyor.

START UP'LARA DESTEK PAKETİ

Ece Akkerman, start up'lar için 500 dolarlık özel bir destek paketi sunduklarını belirterek, özlük, sigorta, izin, demirbaş, performans takibi gibi konularda dijital İK profesyoneli rolünü üstlendiklerini belirtiyor.

Akkerman, "Teamso, start up'lar için bir iş ortağı olma yolunda ilerleyerek Türkiye'deki tüm iş ortaklarının sayısını 2024 sonunda bine çıkarmayı ve üç yıl içinde yurtdışında 10 farklı ülkede hizmet vermeyi planlıyor" diyor. Akkerman, bu yıl paylaşımlı ofis konusunda da yeni iş birliklerine başlayacaklarının bilgisini veriyor.

“Ağaçları koruma misyonumuz var”

"Bir kağıdın maliyeti tüm süreçleri tamamlandığında ortalama 650 dolar. Dijitalleşme sürecini tamamlayan şirketlerin oranı ise henüz yüzde 8 civarında. Bu oranın birkaç yıl içinde yüzde 60'a varacağı öngörülüyor. Hızla dijitalleşme süreçlerinin tamamlanması gerekiyor. Teamso, sürdürülebilir bir yaşam için kâğıt kullanımını minimuma indirerek ağaçları koruma misyonunu benimsiyor.

Dijitalleştirdiğimiz her şirketle doğaya ve sürdürülebilirliğe önemli katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Dijitalleşmenin getirdiği avantajları kullanarak işletmelere rekabet avantajı sunmayı hedefliyoruz.”

