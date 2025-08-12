Dijital pazarlama müşteriyi online alışverişe nasıl çekecek?

İletişim dijitalden yapılsa dahi hala büyük bir müşteri kitlesinin mağazadan alışveriş yaptığını vurgulayan D-Option CEO’su Alper Akyüz, "Bu oranı artırmak için dijital pazarlamanın hiper kişiselleştirme, anlık iletişim ve verinin gücünü daha çok kullanıp, omnichannel stratejiler üzerine çalışmak gerekiyor" diyor.

2024 yılına ait Türkiye Medya ve Reklam Yatırımları Raporu, sektörün önemli bir büyüme gösterdiğini ortaya koyuyor.

Rapora göre, medya yatırımlarının 2024 itibarıyla toplamda 213 milyar TL olduğu, buna ek olarak yapım, baskı ve reklamveren hizmet bedeli gibi alanlardaki reklam yatırımlarının ise 40 milyar 600 milyon TL’ye yükseldiği belirtiliyor.

2024 itibarıyla dijital medya yatırımları ise 158 milyar TL’yi geçerek yüzde 74,2’lik bir pay aldı. Bu alandaki büyüme bir önceki yıla göre yüzde 83 oranında gerçekleşti.

Dijital yatırımların büyük bir kısmı gösterim ya da tıklama bazlı reklamlarla video formatlarda kullanıldı. Sosyal medya reklamları, dijital yatırımların neredeyse yarısını (yüzde 47,08) oluşturdu. Ayrıca, dijital reklamların yüzde 79,4’ü mobil cihazlarda gerçekleştirildi. Influencer’lar ile yapılan kampanya ve içerik çalışmaları ise 6 milyar 750 milyon TL’lik bir hacme ulaşmış durumda.

İletişim dijitalden, alışveriş mağazadan

Medya yatırımları 2025’te de büyümeye devam ediyor ve yıl sonuna kadar da büyüyeceği tahmin ediliyor.

Interactive Advertising Bureau (IAB) tarafından yayımlanan rapora göre, 2025’te dijital video reklam harcamalarının yüzde 14 oranında artarak 72,4 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu rakam, 2024’teki 63,8 milyar dolarlık harcamanın üzerine çıkılması anlamına geliyor.

D-Option CEO’su Alper Akyüz

D-Option CEO’su Alper Akyüz, dijital video reklamcılığın hem Türkiye’de hem de dünyada ulaştığı kritik eşiğe dikkat çekerek, markaların artık performans bazlı ve veri odaklı stratejilere yönelmesi gerektiğini söylüyor.

Dijital video reklamlarda rekor pay

“Geçtiğimiz yıl dijital video reklam harcamaları ilk kez lineer televizyon reklamlarını geçerek toplam pazarın yüzde 51’ini oluşturdu. 2025’te bu oran yüzde 58’e çıkacak” diyen Akyüz, tüketici ürünleri (CPG) markalarının bu yıl dijital video reklamlara 14,3 milyar dolar ayırmasının beklendiğini, bunun 2024’e göre yüzde 13’lük bir artış anlamına geldiğini belirtiyor.

Perakendecilerin ise yüzde 18 artışla 8,4 milyar dolar harcamayla ikinci sırada yer alacağını aktarıyor.

Akyüz’e göre, dijitalin payı organik olarak yükseliyor ancak hâlâ mağazadan alışveriş yapan büyük bir müşteri kitlesi var. “Dijital pazarlamanın, offline pazarlamaya müşteri yönlendirebilecek teknoloji ve ikna yollarını geliştirmesi gerekiyor. Hiper kişiselleştirme, anlık iletişim ve verinin gücünü daha çok kullanıp omnichannel stratejiler üzerine çalışmak şart” diyor.

Yaratıcı süreçlerde yapay zeka çözümleri

Ekonomideki belirsizliklerin reklam bütçelerini de etkilediğini vurgulayan Akyüz, markaların “az harcama ile çok iş yapma” çabası içinde olduğunu, yatırım odaklı işlerden performans odaklı çalışmalara yöneldiklerini söylüyor. "Yaratıcı süreçlerde yapay zeka destekli çözümlerle daha uygun maliyetli alternatifler öne çıkıyor. Medya planlama ve reklam operasyon ekipleri de yapay zeka destekli otomasyonlarla operasyondan çok stratejiye odaklanıyor" ifadelerini kullanıyor.

Artık medya planlamalarının veriyle yönlendirilen, performans bazlı bir yapıya evrildiğini belirten Akyüz, kampanya yönetiminde otomasyonun zorunluluk haline geldiğini vurguluyor ve ekliyor:

"Anlık optimizasyonlarla doğru mecra, doğru hedefleme ve doğru içerik eşleşmesi sağlanırsa reklam harcamalarının getirisi ciddi şekilde artıyor. Burada odak noktasının trafiğin artışı değil, dönüşümün artması olması gerekiyor. Kullanıcının müşteriye dönüşmesini sağlayacak deneyim tasarımları ve ikna gücü yüksek yöntemler, reklam harcamalarının verimliliğini doğrudan artırıyor."