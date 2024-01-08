Dış ticaret açığı 80 milyar doları geçti

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 3 Ocak'ta açıkladığı ihracat rakamları ve öncü dış ticaret verilerine göre, Aralık 2023'te ihracat bir önceki yıla göre yüzde 0,44 artışla 23 milyar dolara, ithalatı da yüzde 10,73 artışla 29,1 milyar dolara yükseldi.

Böylece geçici verilerle yılın tamamında ihracat 255,8 milyar dolar, ithalat 361,8 milyar dolar ve dış ticaret açığı da 81,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Aralık ayında dış ticaret hacmi, yüzde 6,13 oranında azalarak 52 milyar 110 milyon dolar olurken, ocak-aralık döneminde yüzde 0,04 oranında azalarak 617 milyar 656 milyon doları buldu.

Aralık ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı 8,78 puan artarak yüzde 79'a ulaşırken, ocak-aralık döneminde yüzde 70,7'ye yükseldi. Dış ticaret açığı aralıkta yüzde 37'lik düşüşle 6,1 milyar dolar olurken, 2023 genelinde yüzde 3,2 düşüşle 106 milyar dolar oldu.

Dış ticaretteki bu tablo, yüksek enflasyon, iş gücü maliyetleri ve döviz kurlarındaki yatay seyir nedeni ile 2024'te çok zor bir dönem geçirecek ihracatçılar için iyi haber değil.

İhracat için 2024 hedefi yüzde 10 artış olarak ilan edilse de mevcut koşullar 2024 sonunda, tıpkı 2023'te olduğu gibi ihracatta en fazla çok küçük bir artış olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

DIŞ ETKİ VE DEPREMİ İŞARET ETTİ

Rakamların açıklandığı basın toplantısında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise Türkiye'nin ihracat performansındaki yavaşlamayı dış koşullara bağladı.

Bolat, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) verilerine dikkat çekerek, küresel ihracatın ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 oranında azaldığını kaydetti.

Bolat, 2023 yılının tamamında ise küresel mal ve hizmet ticareti toplamının 2022 yılına göre yüzde 4,5 düşüşle yaklaşık 1,5 trilyon dolar azalacağını ve 31 trilyon doların altına ineceğinin öngörüldüğünü ifade etti.

Şubat ayında yaşanan depremlerin 6 milyar doları aşan ihracat kaybına yol açtığını da belirten Bolat, "2024 yılında, hükümetimizin belirlediği stratejik hedefler ve iş dünyamızın fedakarca çalışmaları, milletimizin desteğiyle yatırım, istihdam, üretim ve ihracat alanlarında büyümeye devam edeceğiz" diye konuştu.

