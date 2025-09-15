Doğrudan satışla büyüdü mağaza atağına kalktı: 100 mağaza hedefi

Türkiye’nin 50 ilinde 88 mağazasıyla yer alan marka yıl sonuna kadar 12 mağaza daha açacak.
Ekonomist’in 14 - 27 Eylül 2025 tarihli sayısından
Güzellik anlayışı değiştikçe, ihtiyaçlar da değişim gösteriyor. 139 yıllık geçmişiyle kozmetik ve kişisel bakım alanına adını yazdıran Avon da bu değişimin merkezinde yer alıyor. Yıllardır doğrudan satışla makyaj çantalarına giren Avon son yıllarda dijital yatırımlarla online tarafta büyürken, mağazalaşma adımlarını da hızlandırmaya karar verdi.
100 MAĞAZA HEDEFİ
Marka satışlarının yüzde 70’ini doğrudan satış yoluyla gerçekleştiriyor. Avon Türkiye Genel Müdürü Hasan Ulutürk, Türkiye genelinde 50 ilde yer alan mağazalarla satışlarını sürdüren markanın bu yılı 100 mağaza sayısına ulaşarak kapatmayı hedeflediğini söylüyor. Ulutürk, şu an Türkiye genelinde 88 mağazasında satış gerçekleştiren markanın kozmetik devi zincirlerde de ürünleriyle yer aldığını aktarıyor.
Kozmetik sektöründe dünyanın en büyük altıncı grubu olan ve 7 milyar dolar ciroya sahip olan Natura Co grubuna bağlı olan Avon, Türkiye’de 16,5 milyar TL büyüklüğe sahip doğru satış sektörünün en büyük isimleri arasında yer alıyor. Bu yılı dolar bazında enflasyonun yüzde 10 üzerinde satış geliriyle kapatmayı hedeflediklerini söyleyen Avon Türkiye Genel Müdürü Hasan Ulutürk, bunu da satış tarafında gerçekleştirdikleri çeşitlemeyle elde etmek istediklerini söylüyor. Doğrudan satış temsilcilerini rahatsız etmeden mağazalaşma atağına başladıklarını kaydeden Ulutürk, “Bir yandan temsilcilerimizin kazanç potansiyellerini artırmak için çalışıyoruz, diğer taraftan ise perakende de bayilik fırsatlarıyla işlerini büyütmelerine yardımcı oluyoruz” diyor. Geçen yıl Avon ülkeleri içinde dolar bazlı en fazla büyüyen ülkelerden birinin Türkiye olduğunu vurgulayan Ulutürk, “Bizim yeni kanallara yatırım yapmamız bu satış büyümesinde etkili oldu. Yeni güzellik marketlerine girmek üzere de çalışıyoruz” diye konuşuyor.
200 BİNİN ÜZERİNDE SATIŞ TEMSİLCİSİ
Doğrudan satış gerçekleştiren 200 bin üzerinde satış temsilcisi olduğunu ve patronsuz çalışma anlayışının yeniden trend olmaya başlamasıyla Z kuşağının yüksek ilgisiyle karşılaştıklarını dile getiren Ulutürk, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Doğrudan satış yoluyla ilerleyen 200 bin üzerinde satış temsilcimiz var. Katalogdan bir ürün dahi olsa satış yapan temsilcilerimiz bunlar. Doğrudan satış modelimiz sayesinde kadınlara ve gençlere ekonomik bağımsızlık sunarak kendi işlerini kurmalarına olanak tanıyoruz. Özellikle Z kuşağı ve beyaz yaka çalışanlar, esnek çalışma saatlerimizle ek gelir elde ediyor. Z kuşağının doğrudan satıştaki oranı yüzde 20’ye ulaşmış durumda. Patronsuz çalışma anlayışının yeniden trend olmaya başlaması ve ek gelir sağlama ihtiyacı nedeniyle bu alana ilgi de yüksek.”
Yüzde 95’i durulanabilir ürün sunmayı hedefliyor
İklim krizine karşı birçok sektör ve şirketin önümüzdeki 30 yıla ilişkin hedefleri bulunuyor. Dünyada her yıl yaklaşık 120 milyar kozmetik ürün atığı ortaya çıkıyor. Avon’un da 2030 yılına kadar hedefi ürünlerinin yüzde 95’in üzerinde biyolojik olarak parçalanabilir durulanan ürün formülleri geliştirmek. Avon olarak, güzelliği yalnızca dış görünüşle değil, dünyaya karşı sorumluluklarıyla da ilişkilendirdiklerini anlatan Hasan Ulutürk, “Hayvanlar üzerinde deney yapmadan güvenli ürünler sunuyoruz ve dünya çapında hayvan deneylerini sonlandıran ilk global güzellik şirketiyiz. Ambalajlarımızın yüzde 100’ünün geri dönüştürülebilir, yeniden kullanılabilir veya kompostlanabilir olmasını sağlamayı amaçlıyoruz” diyor.