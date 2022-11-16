Zülfikarlar Holding bünyesindeki Akça Kimya, 100’ü aşkın ürün çeşidi ile birçok endüstri alanına kimyasal ürün tedarik ediyor.Bu yıl cirosunu ikiye katlayarak 2 milyar TL’ye ulaşmayı hedefleyen şirket, yurtdışında Doğu Avrupa’da satın alma planlıyor.Temelleri 1942 yılında atılan Zülfikarlar Holding, 1994 yılında stratejik büyüme kararı aldı ve akaryakıtta Turkuaz Petrol; kimyada Akça Kimya; finansta Akdeniz Faktoring ve Akdeniz Menkul Kıymetler markalarını kurarak büyümesini sürdürdü.Holding ana yatırım alanları arasında yer alan enerji sektörü için ise Tesla Enerji markasını kurdu. 2016 yılında Türkiye’nin en büyük özelleştirmesiyle Türkiye Petrolleri’ni bünyesine katan holding, bu yolculukta farklı sektörlerde yaptığı yatırımlarla 80 yılı geride bıraktı.İş kollarından biri olan kimya sektöründe hızlı bir büyüme yakaladıklarını belirten Akça Kimya Genel Müdürü Alp Sarıcı, geçen yılı yüzde 370’lik büyüme oranıyla kapattıklarını söylüyor ve ekliyor: “Geçen yıl 1 milyar TL’nin üzerinde ciro gerçekleştirdik.2022’nin ilk yarısında 828 milyon TL ciroya ulaştık ve yılı 2 milyar TL’nin üzerinde ciro ile tamamlamayı hedefliyoruz.”Yurtdışındaki fırsatları değerlendirdiklerinden ve gündemlerinde satın almanın olduğundan da bahseden Sarıcı, “Kimyasal distribüsyonu yapan, kimyasal alanda hareket eden, Doğu Avrupa’da iki tane farklı ülkede set up’ı olan bir grupla görüşmeye devam ediyoruz” diyor.