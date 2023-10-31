Dönüşümün öncüsü olacağız

Artık satın almanın stratejik, dijital uygulamaların hakimiyetinde bir ekosistem yönetimini ifade ettiğini söyleyen Zer Genel Müdürü Serhan Turfan, "Zer'i sunduğu dijital satın alma uygulamalarıyla bir satın alma 4.0 şirketine dönüştürmek istiyoruz" diyor.

15-28 Ekim tarihli sayıdan

Zer, giderek daha öngörülemez ve zorlayıcı hale gelen iş dünyasında, müşterilerinin ve tedarikçilerinin dayanıklılık ve esneklik becerilerini kalıcı kılmak amacıyla çalışan bir satın alma ve tedarik zinciri yönetimi şirketi.

130'dan fazla kategorideki 2 bin 500'ü aşkın aktif çalıştığı tedarikçisi ve bin 300'ün üzerinde müşterisiyle Zer, Türkiye'de tedarikçi ve alıcıyı birbirine bağlayan geniş ekosis-teme sahip bir yapıyı temsil ediyor. Bu geniş ağıyla sektörün nabzını tutan Zer, 2024 yılı ajandasının başına dönüşümü koydu.

Artık satın almanın stratejik, dijital uygulamaların hakimiyetinde bir ekosistem yönetimini ifade ettiğini söyleyen Zer Genel Müdürü Serhan Turfan, Türkiye'nin alanında ilk ve en büyük şirketi olarak bu yönde bir dönüşümün öncüsü olmayı hedeflediklerini belirtiyor.

2023 yılı nasıl bir yıl oldu sizin için?

2023 yılı beraberinde getirdiği maliyet artışlarına rağmen, Koç Topluluğu'nun yanı sıra yurt içi ve yurt dışından şirketler ile de iş birliği fırsatı yaratarak ekosistemimizi büyüttüğümüz bir yıl oldu. İş hacmimizdeki artış ile birlikte yüzde 50 büyüme ile bu yılı tamamlamayı hedefliyoruz.

2024 yılı ajandanızda neler var?

2024 yılı ajandamızda dönüşüm var. Dönüşümün kapısını çalmadığı bir yer artık neredeyse yok. Her alanda yıkıcı teknolojiler, dijital çözümler ve farklı iş yapış modelleri ortaya çıktı. Kendi alanımıza baktığımızda ise Zer bir satın alma şirketi ve satın alma hep maliyet azaltma olarak görülürdü.

Endüstrinin yıllar içindeki hızlı gelişimi ve teknolojilerin üstsel artışı satın almayı da dönüştürdü. Sürekli bir tıkanma halinin ve piyasa çalkantısının olduğu bir dünyada, günümüzün dönüşümü, yeni fırsatlar yaratma, büyümeyi teşvik etme, verimlilik sunma, yeni değer üretme ihtiyacı etrafında dönüyor. Pande-miyle birlikte de kurumlarda bu hareketin merkezine maliyeti ve tedarik kanallarını yöneten satın alma profesyonelleri oturdu.

Siz bu noktada nasıl bir strateji izlediniz?

Yaptığımız analizler ve sektör trendleri satın alma profesyonellerinin tam da bu ihtiyaçla dijital uygulamalara daha fazla yatırım yaptığını, daha stratejik hamleler yapabilmek ya da alternatif senaryolar oluşturabilmek için farklı tedarik kanallarına daha fazla yöneldiğini gösteriyor.

Sektör beklentisi bu yönde artarken, sahip olduğumuz satın alma iş gücünün ve uzmanlığın manuel formatta kalmasına müsaade edemeyiz. Bizim için artık satın alma stratejik, dijital uygulamaların hakimiyetinde bir ekosistem yönetimini ifade ediyor. Türkiye'nin alanında ilk ve en büyük şirketi olarak bu yönde bir dönüşümün öncüsü olmayı hedefliyoruz. Zer'i sunduğu dijital satın alma uygulamalarıyla, geliştirdiği uzmanlık ve B2B ekosistemi ile bir satın alma 4.0 şirketine dönüştürmek istiyoruz.

