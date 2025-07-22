Dört stratejik alana 150 milyon TL yatırım

Türkiye ekonomisinin dönüşüm geçirdiği 1990’lardan itibaren birçok girişimci, yeni fırsat alanlarını keşfetmeye yöneldi. Ticaretin hızla çeşitlendiği bu dönemde, bazı girişimler yalnızca bir sektörde kalmayarak vizyonlarını farklı alanlara taşıma cesareti gösterdi. Bugün otomotivden enerjiye, geri dönüşümden dijital platformlara kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren çok sayıda yapı, bu çok yönlü stratejilerin sonucu olarak ortaya çıktı. Sürdürülebilirlik, teknolojiye entegrasyon ve çevik yönetim anlayışı bu şirketlerin ortak paydaları arasında yer alıyor. İşte bu yapılar arasında dikkat çeken gruplardan biri de kökleri 1980’lerin sonlarına dayanan ve bugüne kadar birçok sektörde büyüme sergileyen Telli Grup.
Ekonomist’in 6 - 19 Temmuz 2025 tarihli sayısından
Faaliyetlerine dericilik ve reklamcılık sektörleriyle başlayıp zaman içinde otomotiv, dönüştürülebilir araç, yedek parça ve ikinci el araç ticaretine giriş yaptıklarını belirten Telli Grup Yönetim Kurulu Başkanı Osman Telli, “Geçen yıl 8,1 milyar TL ciroya ulaştık. 2025 yılına da güçlü bir başlangıç yaptık. 2025 yılının ilk çeyreğinde 3 milyar 400 milyon TL ciro elde ettik. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 70 ciro artışı yakaladık. 2025 yıl sonu için 15 milyar TL ciro hedefliyoruz” diyor.
Grup, 2026 yılında ise veri odaklı karar destek sistemlerinin entegrasyonu, yapay zekâ tabanlı süreç otomasyonu ve dijital satış kanallarının etkinleştirilmesi gibi aksiyonlarının katkısıyla yüzde 55’lik büyüme planlıyor.
YENİ YATIRIMLAR YOLDA
Telli Grup, büyüme stratejisinin merkezine geri dönüşüm, elektrikli araç şarj altyapısı ve yenilenebilir enerji yatırımlarını alıyor. Grup bünyesinde faaliyet gösteren Quick Energy, 2025 yılı sonuna kadar 50 yeni şarj istasyonu kurmayı hedefliyor. Ayrıca, güneş enerjisi destekli hızlı şarj çözümleri ve mobil uygulamalar üzerinden yönetilen kullanıcı deneyimiyle sektörde fark yaratmayı amaçlıyor. Diğer yandan, 2009 yılında kurulan Ekosistem Geri Dönüşüm ve 2015’te hayata geçirilen Ekoparça, çevresel sürdürülebilirliği merkeze alan yapısıyla, çıkma parça ticareti ve ömrünü tamamlamış araçların yeniden ekonomiye kazandırılması süreçlerinde faaliyet gösteriyor.
TESİS İKİ KATINA ÇIKACAK
Grup, bu alanda İstanbul Sancaktepe’deki tesislerinin 3 bin 500 metrekarelik büyüklüğünü iki katına çıkartarak geniş bir hizmet yelpazesi sunmaya hazırlanıyor. Dört stratejik alan için 150 milyon TL’lik yatırım planladıklarını belirten Telli, “Bu yatırımları önümüzdeki beş yıl içinde hayata geçireceğiz. Böylece sürdürülebilirlik vizyonumuzu daha geniş bir ölçekte hayata geçirirken, sektöre yön veren yenilikçi çözümler geliştirmeye devam edeceğiz." diyor.
Dijitalleşme ve küresel açılım
Grubun dijitalleşme atağının merkezinde, ikinci el ve dönüştürülebilir araçlar için kurulan online ihale platformu Autogong yer alıyor. 150’den fazla sigorta ve filo kiralama şirketiyle çalışan platform, 75 bini aşkın kayıtlı müşterisiyle sektör ün dijital dönüşümüne öncülük etmeyi hedefliyor. Orta vadede operasyonel verimliliği artırmayı, uzun vadede ise küresel ölçekte güçlü bir oyuncu olmayı amaçladıklarını belirten Osman Telli, şunları söylüyor: “Yapay zekâ ve veri analitiği gibi teknolojileri süreçlerimize entegre ederek müşteri deneyimini ileriye taşıyacağız. Ayrıca uluslararası iş birlikleri ile yurt dışı pazarlarda büyümeyi planlıyoruz. Özellikle otomotiv teknolojileri ve dijital araç ticareti alanlarında yurt dışı pazarlara girmeyi hedefliyoruz.”