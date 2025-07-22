Dört stratejik alana 150 milyon TL yatırım

Türkiye ekonomisinin dönüşüm geçirdiği 1990’lardan itibaren birçok girişimci, yeni fırsat alanlarını keşfetmeye yöneldi. Ticaretin hızla çeşitlendiği bu dönemde, bazı girişimler yalnızca bir sektörde kalmayarak vizyonlarını farklı alanlara taşıma cesareti gösterdi. Bugün otomotivden enerjiye, geri dönüşümden dijital platformlara kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren çok sayıda yapı, bu çok yönlü stratejilerin sonucu olarak ortaya çıktı. Sürdürülebilirlik, teknolojiye entegrasyon ve çevik yönetim anlayışı bu şirketlerin ortak paydaları arasında yer alıyor. İşte bu yapılar arasında dikkat çeken gruplardan biri de kökleri 1980’lerin sonlarına dayanan ve bugüne kadar birçok sektörde büyüme sergileyen Telli Grup.

Ekonomist’in 6 - 19 Temmuz 2025 tarihli sayısından

Faaliyetlerine dericilik ve reklamcılık sektörleriyle başlayıp zaman içinde otomotiv, dönüştürülebilir araç, yedek parça ve ikinci el araç ticaretine giriş yaptıklarını belirten Telli Grup Yönetim Kurulu Başkanı Osman Telli, “Geçen yıl 8,1 milyar TL ciroya ulaştık. 2025 yılına da güçlü bir başlangıç yaptık. 2025 yılının ilk çeyreğinde 3 milyar 400 milyon TL ciro elde ettik. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 70 ciro artışı yakaladık. 2025 yıl sonu için 15 milyar TL ciro hedefliyoruz” diyor.

Grup, 2026 yılında ise veri odaklı karar destek sistemlerinin entegrasyonu, yapay zekâ tabanlı süreç otomasyonu ve dijital satış kanallarının etkinleştirilmesi gibi aksiyonlarının katkısıyla yüzde 55’lik büyüme planlıyor.

YENİ YATIRIMLAR YOLDA

Telli Grup, büyüme stratejisinin merkezine geri dönüşüm, elektrikli araç şarj altyapısı ve yenilenebilir enerji yatırımlarını alıyor. Grup bünyesinde faaliyet gösteren Quick Energy, 2025 yılı sonuna kadar 50 yeni şarj istasyonu kurmayı hedefliyor. Ayrıca, güneş enerjisi destekli hızlı şarj çözümleri ve mobil uygulamalar üzerinden yönetilen kullanıcı deneyimiyle sektörde fark yaratmayı amaçlıyor. Diğer yandan, 2009 yılında kurulan Ekosistem Geri Dönüşüm ve 2015’te hayata geçirilen Ekoparça, çevresel sürdürülebilirliği merkeze alan yapısıyla, çıkma parça ticareti ve ömrünü tamamlamış araçların yeniden ekonomiye kazandırılması süreçlerinde faaliyet gösteriyor.

TESİS İKİ KATINA ÇIKACAK