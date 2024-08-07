Drone teknolojileri girişimcilerini uçuruyor

Drone endüstrisi hızla büyüyor. İnsansız hava araçları (İHA), ticari teslimat, haritalama, arama-kurtarma, tarım, zirai ilaçlama, fotoğrafçılık gibi çeşitli uygulamalarda çözüm aracı olarak sunuluyor. Bu araçlar, yarattıkları ekonomik faydaların yanı sıra veri toplamayı hızlandırırken, iş yükünü de azaltıyor. Global Market Insights, tarımsal drone pazarının 2024 yılının sonuna kadar 1 milyar dolar olacağını öngörüyor.

Özellikle sivil İHA’lar başta ABD ve Çin olmak üzere Japonya, AB ülkeleri, Hindistan ve Türkiye’de yaygın olarak kullanılıyor. Dünyada İHA ve SİHA üretimi konusunda yoğun faaliyet gösteren ülkeler ise ABD, İngiltere, Çin, Japonya, Rusya, Hindistan, Malezya ve Türkiye olarak sıralanıyor. Endüstriyel alanda dünyada en çok inşaat, madencilik ve enerji sektörleri öne çıkarken, son yıllarda tarımsal ve zirai alanda da drone talebinde artışı yaşanıyor.

Son yıllarda drone konusunda teknolojiler geliştiren yerli girişimlerin de sayısı artmaya başladı. Enerjiden tarıma, haritacılıktan maden ve inşaata kadar birçok sektör için teknoloji çözümleri geliştiren bu girişimler, global pazardaki şirketlerin de dikkatini çekmeyi başardı. Birçok şirket drone teknolojilerini uluslararası pazara açmaya hazırlanıyor. Haberimizde bu şirketlerin geliştirdiği teknolojileri ve büyüme planlarını araştırdık.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.