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Dükkanı olmayan kahve zinciri kuracak

Türkiye'de ilk taze Türk kahvesi otomatı 'Köpüklü'yü geliştiren Berke Başpınar, dükkanı olmayan kahve zinciri kurmayı hedefliyor. Başpınar'ın hedefi, otomatı Ortadoğu ve Avrupa'ya da götürmek.

29 Eylül 2023
Dükkanı olmayan kahve zinciri kuracak

Türkiye'de ilk taze Türk kahvesi otomatı 'Köpüklü'yü geliştiren Berke Başpınar, dükkanı olmayan kahve zinciri kurmayı hedefliyor. Başpınar'ın hedefi, otomatı Ortadoğu ve Avrupa'ya da götürmek.

Yapılan bir araştırmaya göre Türk halkının yüzde 84'ü gün içinde bir fincan Türk kahvesi tüketiyor. Ama ev veya bir kafeteryada değilsek, günlük hayatımızın içerisinde taze bir Türk kahvesine ulaşmamız neredeyse mümkün değil.

Yurtdışında kullanımı çok yaygın olan satış otomatları özellikle Japonya ve Avrupa'da geniş bir kullanıma sahip. Japonya'da her 23 kişiye bir makine düşerken, Almanya'da bu rakam her 500 kişi başına bir olarak ifade ediliyor. Türkiye'de yaklaşık 2 bin kişiye düşen bir adet makine, bu pazarın önemli bir potansiyeli olduğunu gösteriyor.

Henüz Türk kahvesi otomatıyla tanışmayan Türkiye'de bu anlamda 'Köpüklü' adıyla yüzde yüz Türk mühendisliği ile geliştirilmiş bir girişim faaliyete başladı.

Bu girişimin mimarı olan makine mühendisi Metin Berke Başpınar, uluslararası sanayi firmalarında otomotiv, endüstriyel otomasyon ve raylı sistem sektörlerinde mühendislikten satışa, iş geliştirmeden stratejiye iş kolunun farklı alanlarında çalıştı. 

Çalıştığı dönem boyunca farklı ürün ve ürün gruplarının yenileştirilmesi üzerine çalışmalarda bulundu. Türkiye'de kahve kültürünün şekillenmeye başladığı zamanlarda diğer tüm kahve hazırlama yöntemleri için tam otomatik makinelerin olduğunu ancak Türk kahvesi için bunun bulunmadığını gördü.

200 FARKLI NOKTA

Bunun üzerine Türk kahvesi için akıllı satış makineleri teknolojilerini sıfırdan geliştirerek 'Köpüklü' adıyla yeni bir ürün tasarladı. Köpüklü, bir fincan Türk kahvesine pratik ve hızlı şekilde ulaşım olanağı sunuyor.

Şu an şirketler ve halka açık noktalar olmak üzere 25 noktada yer aldıklarını söyleyen Başpınar, yıl sonuna kadar 50 yeni noktaya daha Köpüklü'leri yerleştirmeyi planladıklarını ifade ediyor. 

İşyerleri, havalimanları, tren garları, vapur iskeleleri, hastaneler, devlet daireleri, akaryakıt istasyonları, üniversiteler, güzellik salonları, tiyatrolar, caddeler ve sahil yolları olmak üzere 2024 yılında 200 yeni Köpüklü noktası oluşturulması hedefleniyor.

YURTDIŞINA GÖTÜRECEK

Köpüklülerin tümü buluta bağlı. Makine içerisindeki stok miktarları biliniyor, stoklar bitmeden güncelleniyor. Köpüklülerde yer alan sensörler sayesinde kahve yapma, ödeme süreçlerinin her aşaması takip edilerek bir hata olursa makineye bağlanılıyor ve hızlı bir şekilde gideriliyor.

Başpınar, "Dükkanı olmayan bir kahve zinciri olmayı hedefliyoruz. Bu nedenle bu zinciri şu an tamamen kendimiz kuruyor ve yönetiyoruz. Önümüzdeki süreç içerisinde farklı bölgelerde ve yurtdışında makinelerimizi ve sürecimizi birebir kuracağımız stratejik ortaklar geliştirmek için çalışıyoruz" diyor.

İlk hedeflerinin Türk kahvesinin hali hazırda tüketildiği Ortadoğu ve Avrupa pazarları olduğunu söyleyen Başpınar, sonrasında Türk kahvesinin henüz iyi bilinmediği ülkelerde de Köpüklü'yü tanıtmak istediklerini sözlerine ekliyor.
 

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