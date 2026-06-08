Dünya Kupası'nın yeni rakibi 'iklim krizi'

Futbolun en büyük sahnesi olarak kabul edilen Dünya Kupası, yıllardır ülkeleri, kültürleri ve milyonlarca insanı aynı heyecanda buluşturuyor. Ancak 2026 Dünya Kupası'nın önünde bu kez alışılmış rakiplerden çok daha güçlü bir rakip var: İklim değişikliği.

Bağımsız iklim araştırma kuruluşu Climate Central'ın son analizi, futbol dünyasının uzun zamandır göz ardı ettiği bir gerçeği rakamlarla ortaya koyuyor. Araştırmaya göre 2026 Dünya Kupası'nda oynanacak 104 maçın 97'sinde, oyuncu performansını olumsuz etkileyen sıcaklıkların görülme ihtimali, insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle daha yüksek.

Bu yalnızca bir çevre haberi değil. Bu, futbolun geleceğine dair bir haber.

Araştırmacılar, spor biliminde futbolcuların performans düşüşü açısından kritik eşik olarak kabul edilen 28°C'nin aşılma olasılığını inceledi. Sonuçlar çarpıcı. Planlanan maçların neredeyse yarısında (49 maç), performansı olumsuz etkileyebilecek sıcaklıkların yaşanma olasılığı en az yüzde 50. Üstelik bu karşılaşmaların 26'sında iklim değişikliği, bu ihtimali en az 10 puan artırıyor.

Uruguay – İspanya maçı kritik

Peki bu ne anlama geliyor?

Daha önce yapılan çalışmalar, 28°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda futbolcuların daha az sprint attığını, daha kısa mesafe kat ettiğini ve daha geç toparlandığını gösteriyor. Yani mesele yalnızca oyuncuların terlemesi ya da yorulması değil. Oyunun ritmi değişiyor, tempo düşüyor, taktikler yeniden şekilleniyor. Seyircinin izlediği futbolun karakteri bile dönüşüyor.

Belki de en dikkat çekici örnek, 26 Haziran'da Guadalajara'da oynanacak Uruguay-İspanya karşılaşması. Analize göre bu maçta performansı olumsuz etkileyen sıcaklıkların görülme olasılığı yüzde 70. Daha da önemlisi, bu risk iklim değişikliği nedeniyle tam 37 puan daha yüksek.

'Termal Şok'a yol açabilir

Bu tablo karşısında spor dünyasından uyarılar da giderek sertleşiyor.

Geçtiğimiz hafta FIFA'ya gönderilen açık mektuba imza atan Norveç Milli Takımı oyuncusu Morten Thorsby, yükselen sıcaklıkların yalnızca oyuncular ve taraftarlar için sağlık riski oluşturmadığını, aynı zamanda oyunun kalitesini de doğrudan etkilediğini söylüyor. Thorsby'nin sözleri aslında meselenin özünü özetliyor: "Sıcaklık sprinti, toparlanmayı ve genel yoğunluğu etkilediğinde, oynanacak futbolu da olumsuz etkiliyor."

Portsmouth Üniversitesi Aşırı Ortamlar Laboratuvarı'ndan Profesör Mike Tipton ise riskin yalnızca performansla sınırlı olmadığını hatırlatıyor. Ona göre sıcaklık arttıkça oyunun yoğunluğu azalıyor, daha az sprint yapılıyor ve daha az pozisyon üretiliyor. Dahası, uzun süreli sıcaklık maruziyeti ve dehidrasyon, özellikle oyuncuların sınırlarını zorladığı kritik karşılaşmalarda sıcak çarpmasına ve hatta termal şoka yol açabiliyor.

Sporun kuralları yeniden yazılıyor

Amerikan Meteoroloji Derneği Onursal Üyesi John Toohey-Morales'in verdiği örnek ise sorunun fiziksel boyutunu gözler önüne seriyor. Tipik bir orta saha oyuncusu bir maç boyunca 10 kilometreden fazla koşuyor. Üstelik bu mesafe yalnızca düz koşulardan oluşmuyor; ani hızlanmalar, sert dönüşler ve yüksek yoğunluklu eforlar içeriyor. Toohey-Morales'e göre Climate Central'ın çalışması, elit sporcuların bile iklim değişikliğinin yarattığı sıcaklık artışları karşısında nasıl yavaşlayacağını gösteriyor.

Belki de en çarpıcı uyarı Climate Central meteoroloğu Shel Winkley'den geliyor. Winkley, geçmişteki Dünya Kupalarının koşullarının gelecekte bir daha yaşanamayabileceğini söylüyor. Ona göre sıcak hava dalgaları, öngörülemeyen hava olayları ve değişen mevsimler artık sporun kurallarını yeniden yazıyor. Sporcular daha temkinli oynamaya, farklı stratejiler geliştirmeye ve oyunu heyecanlı kılan bazı risklerden vazgeçmeye zorlanıyor.

Winkley'nin şu sözleri ise yalnızca futbol için değil, tüm spor dünyası için bir alarm niteliğinde:"Fosil yakıt kullanmaya son vermezsek, rekabetin geleceği kimin en iyi oynadığına değil, kimin sıcağa daha fazla dayanabildiğine bağlı olacak."

Güvenli oyun koşulları aşılabilir

Üstelik bu uyarılar tek bir araştırmayla sınırlı değil. Climate Central'ın kısa süre önce yayımladığı başka bir analiz, Dünya Kupası maçlarının oynanacağı stadyumların neredeyse tamamında 1970'lere kıyasla daha fazla aşırı sıcak gün yaşandığını ortaya koydu. Dünya Hava Olayları İlişkilendirme Girişimi (WWA) de mayıs ayında yayımladığı çalışmada, yüksek sıcaklık ve nem nedeniyle bazı maçlarda güvenli oyun koşullarının aşılabileceği uyarısında bulundu.

Bugün futbol dünyası, tarihte ilk kez iklim krizini yalnızca saha dışındaki bir sorun olarak görme lüksüne sahip değil. Çünkü artık mesele buzulların erimesi, kuraklık ya da orman yangınlarından ibaret değil. İklim değişikliği, milyonların tutkuyla bağlandığı sporun tam merkezine kadar ulaşmış durumda.

2026 Dünya Kupası, belki de tarihe yalnızca şampiyonuyla değil, iklim değişikliğinin küresel spor organizasyonlarını nasıl dönüştürdüğünü gösteren en somut örneklerden biri olarak geçecek.

Bundan sonraki yıllarda, Dünya Kupalarını en iyi takım mı kazanacak, yoksa sıcağa en dayanıklı olan mı? Yaşayıp göreceğiz.