ARA
Bist 100
8075,87
-0,14%
Bist 100
Dolar/TL
28,9472
0,1036%
Dolar/TL
Euro/TL
31,3788
0,0967%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0833
-0,0078%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1884,93
0,05%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




Diğer Yazıları

Dünya lideri un sektörü yatırıma odaklandı

Dokuz yıldır un ihracatında dünya lideri olan Türk un üreticileri, 2023 yılını ihracatta miktar bazında yüzde 22 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Yeni dönemde fonksiyonel un yaratmaya yönelen üreticiler, perakende sektörüne giriyor.

05 Aralık 2023
Dünya lideri un sektörü yatırıma odaklandı

Dokuz yıldır un ihracatında dünya lideri olan Türk un üreticileri, 2023 yılını ihracatta miktar bazında yüzde 22 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Yeni dönemde fonksiyonel un yaratmaya yönelen üreticiler, perakende sektörüne giriyor.

Yıllık 15 milyon ton un üretimi ile dünyanın önde gelen üretici ülkelerinden biri olan Türkiye’de un sektörünün oyuncuları ihracat artışının verdiği ivmeyle yeni yatırımlara odaklanıyor. Klasik un üretiminin yanı sıra fonksiyonel un üretimine yönelen ve perakende sektörüne giren şirketler, yenilenebilir enerji yatırımları için kolları sıvadı. 

Dokuz yıldır un ihracatında dünya lideri olan Türkiye’de bu yılın ocak-eylül döneminde miktar bazında yüzde 26’lık, değer bazında da yüzde 6’lık artış yakalayan sektörün 2023’ü önceki yıla göre yüzde 22 artışla 3,7 milyon ton ihracatla kapatması bekleniyor. 

2023 yılında en çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler; Irak, Suriye, Somali, Venezuela, Sudan olarak sıralanıyor. Geçen seneki rakamlara oranla yüksek artış sağlanan ülkeler arasında Cibuti, Endonezya ve Pakistan dikkat çekiyor. Sektörün gündemindeki en önemli başlıklardan biri iklim değişikliği ve kuraklık. 

Bu yıl nisan-haziran aylarında yağışlarda yakalanan ivme sayesinde üretimde bir düşüş yaşanmadığını söyleyen Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, “Yenilenebilir enerjilere yönelmek, sıfır atık politikasını benimsemek önemli adımlar arasında” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 1884,93 0,05%
  • ALTIN ONS 2025,37 -0,05%
  • BIST 100 8075,87 -0,14%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,9472 0,1036%
  • EURO/TURK LIRASI 31,3788 0,0967%
  • EURO/USD 1,0833 -0,0078%
  • INGILIZ STERLINI 1,2634 0,01623%
  • JAPON YENI 147,042 -0,165%
  • KANADA DOLARI 1,35583 0,13589%
  • RUS RUBLESI 91,615 0,1257%
Günün En Çok Okunanları
Çates Elektrik (CATES) halka arz sonucu: Ne zaman işlem görecek? Kaç lot verdi?
Batı Ege GYO (BEGYO) halka arz sonucu açıklandı: Kaç lot verdi? Ne zaman işlem görecek?
Batı Ege GYO (BEGYO) halka arz sonucu açıklandı: Kaç lot verdi? Ne zaman işlem görecek?
BİST’te yıl sonu rallisi yaşanır mı?
BİST’te yıl sonu rallisi yaşanır mı?
Enerji maliyeti sorununu böyle çözdüler: Ne kadara mal oldu, ne kadar hibe aldılar?
Enerji maliyeti sorununu böyle çözdüler: Ne kadara mal oldu, ne kadar hibe aldılar?
20 kurumdan 55 hisse önerisi: 20 kurumun en güncel listesini araştırdık
20 kurumdan 55 hisse önerisi: 20 kurumun en güncel listesini araştırdık
Peugeot yıl sonu kampanyasını duyurdu (Aralık 2023)
Peugeot yıl sonu kampanyasını duyurdu (Aralık 2023)
Mega Metal (MEGMT) halka arzı ne zaman? Talep toplama tarihi belli oldu
Mega Metal (MEGMT) halka arzı ne zaman? Talep toplama tarihi belli oldu
28 otomobil markasında aralık ayı fiyat değişimleri: Hangi modelde indirim yapıldı, hangileri zamlandı!
GERİ
İLERİ
Çates Elektrik (CATES) halka arz sonucu: Ne zaman işlem görecek? Kaç lot verdi?
Batı Ege GYO (BEGYO) halka arz sonucu açıklandı: Kaç lot verdi? Ne zaman işlem görecek?
BİST’te yıl sonu rallisi yaşanır mı?
Enerji maliyeti sorununu böyle çözdüler: Ne kadara mal oldu, ne kadar hibe aldılar?
20 kurumdan 55 hisse önerisi: 20 kurumun en güncel listesini araştırdık
Batı Ege GYO (BEGYO) halka arz sonucu açıklandı: Kaç lot verdi? Ne zaman işlem görecek?
BİST’te yıl sonu rallisi yaşanır mı?
Enerji maliyeti sorununu böyle çözdüler: Ne kadara mal oldu, ne kadar hibe aldılar?
20 kurumdan 55 hisse önerisi: 20 kurumun en güncel listesini araştırdık
Peugeot yıl sonu kampanyasını duyurdu (Aralık 2023)
BİST’te yıl sonu rallisi yaşanır mı?
Enerji maliyeti sorununu böyle çözdüler: Ne kadara mal oldu, ne kadar hibe aldılar?
20 kurumdan 55 hisse önerisi: 20 kurumun en güncel listesini araştırdık
Peugeot yıl sonu kampanyasını duyurdu (Aralık 2023)
Mega Metal (MEGMT) halka arzı ne zaman? Talep toplama tarihi belli oldu
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL