Dünya lideri un sektörü yatırıma odaklandı

Dokuz yıldır un ihracatında dünya lideri olan Türk un üreticileri, 2023 yılını ihracatta miktar bazında yüzde 22 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Yeni dönemde fonksiyonel un yaratmaya yönelen üreticiler, perakende sektörüne giriyor.

Yıllık 15 milyon ton un üretimi ile dünyanın önde gelen üretici ülkelerinden biri olan Türkiye’de un sektörünün oyuncuları ihracat artışının verdiği ivmeyle yeni yatırımlara odaklanıyor. Klasik un üretiminin yanı sıra fonksiyonel un üretimine yönelen ve perakende sektörüne giren şirketler, yenilenebilir enerji yatırımları için kolları sıvadı.

Dokuz yıldır un ihracatında dünya lideri olan Türkiye’de bu yılın ocak-eylül döneminde miktar bazında yüzde 26’lık, değer bazında da yüzde 6’lık artış yakalayan sektörün 2023’ü önceki yıla göre yüzde 22 artışla 3,7 milyon ton ihracatla kapatması bekleniyor.

2023 yılında en çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler; Irak, Suriye, Somali, Venezuela, Sudan olarak sıralanıyor. Geçen seneki rakamlara oranla yüksek artış sağlanan ülkeler arasında Cibuti, Endonezya ve Pakistan dikkat çekiyor. Sektörün gündemindeki en önemli başlıklardan biri iklim değişikliği ve kuraklık.

Bu yıl nisan-haziran aylarında yağışlarda yakalanan ivme sayesinde üretimde bir düşüş yaşanmadığını söyleyen Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, “Yenilenebilir enerjilere yönelmek, sıfır atık politikasını benimsemek önemli adımlar arasında” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.