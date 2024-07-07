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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Dünyanın en büyük GES’ini hayata geçiriyor

Türkiye’de 850 MW’ları bulan GES kurulumu geçekleştiren Asunim Türkiye, yurt içinde ve yurt dışında önemli işlere imza atıyor. Son olarak Suudi Arabistan’da dünyanın en büyük GES’ini hayata geçiren şirket, bu yıl sonunda 100 milyon dolar ciro hedefliyor.

07 Temmuz 2024 | 15:18
Dünyanın en büyük GES’ini hayata geçiriyor

Temelleri 1996 yılında atılan ve sadece güneş enerjisi alanında faaliyet gösteren Asunim Group, 1,7 GW’ın üzerindeki küresel inşaat ve tedarik referansına sahip. Merkezi Ankara’da bulunan Asunim Türkiye ise 2005 yılından bu yana gruba bağlı olarak hizmet veriyor.

Şirket; Türkiye’de güneş parkları ve çatı üzeri sistemler için proje geliştirme ve mühendislik, sistemin tasarımı, devreye alma, bakım ve güvenlik dahil olmak üzere ‘anahtar teslim kurulum’ (EPC) gerçekleştiriyor.

Türkiye’de 850 MW’lara varan tecrübesi ile alanında lider konumda olan şirket ayrıca, iştiraki Maxima Enerji aracılığıyla, 1 GW’ın üzerindeki PV sistemleri için işletme ve bakım hizmetlerini üstleniyor. Diğer öne çıkan iştiraki PV Partner aracılığıyla da panel satışı geçekleştiriyor.

Asunim Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Umut Gürbüz, “Şirketimizde benim ve Alman ortağım Andreas Schünhoff’un eşit hissedar olduğu bir yapı var. Asunim Türkiye olarak geçen yılı 80 milyon dolar ciro ile kapattık. Bu yıl ise gerçekleştireceğimiz 150 MW’ın üzerinde proje ile 100 milyon dolar ciroya ulaşmayı hedefliyoruz" diyor.

Hem Türkiye’de hem de yurt dışında önemli projeler üstlenerek hızlı büyüdüklerini ifade eden Umut Gürbüz, son olarak Suudi Arabistan Krallığı için 36 GW’lık dünyanın en büyük güneş enerji santralini NEOM Bölgesi’nde hayata geçirdiklerini söylüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse (1-5 Temmuz)
Borsada dün temettü kararı açıklayan 6 şirket
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