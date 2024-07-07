Dünyanın en büyük GES’ini hayata geçiriyor

Temelleri 1996 yılında atılan ve sadece güneş enerjisi alanında faaliyet gösteren Asunim Group, 1,7 GW’ın üzerindeki küresel inşaat ve tedarik referansına sahip. Merkezi Ankara’da bulunan Asunim Türkiye ise 2005 yılından bu yana gruba bağlı olarak hizmet veriyor.

Şirket; Türkiye’de güneş parkları ve çatı üzeri sistemler için proje geliştirme ve mühendislik, sistemin tasarımı, devreye alma, bakım ve güvenlik dahil olmak üzere ‘anahtar teslim kurulum’ (EPC) gerçekleştiriyor.

Türkiye’de 850 MW’lara varan tecrübesi ile alanında lider konumda olan şirket ayrıca, iştiraki Maxima Enerji aracılığıyla, 1 GW’ın üzerindeki PV sistemleri için işletme ve bakım hizmetlerini üstleniyor. Diğer öne çıkan iştiraki PV Partner aracılığıyla da panel satışı geçekleştiriyor.

Asunim Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Umut Gürbüz, “Şirketimizde benim ve Alman ortağım Andreas Schünhoff’un eşit hissedar olduğu bir yapı var. Asunim Türkiye olarak geçen yılı 80 milyon dolar ciro ile kapattık. Bu yıl ise gerçekleştireceğimiz 150 MW’ın üzerinde proje ile 100 milyon dolar ciroya ulaşmayı hedefliyoruz" diyor.

Hem Türkiye’de hem de yurt dışında önemli projeler üstlenerek hızlı büyüdüklerini ifade eden Umut Gürbüz, son olarak Suudi Arabistan Krallığı için 36 GW’lık dünyanın en büyük güneş enerji santralini NEOM Bölgesi’nde hayata geçirdiklerini söylüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.