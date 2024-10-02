Eğitim teknolojisinde yerli girişim rüzgarı

Pandemi nedeniyle eğitimin giderek dijitalleşmesi, pandemi sonrasında da dijital eğitim teknolojilerinin büyük bir hızla gelişmesine neden oldu. EdTech adı verilen eğitim teknolojisi, eğitimi daha ilgi çekici, kişiselleştirilebilir ve erişilebilir hale getiriyor. Pandemi ile büyük bir önem kazanan bu teknolojiler, pandeminin sona ermesi ile ilgi odağını kısmen yitirmiş olsa da geleneksel eğitim yaklaşımları üzerinde kalıcı bir dönüşüm sağladı.

Aynı süreçte, yapay zeka entegrasyonunun yaygınlaşması, büyük veri analizleri ile öğrenme yönetim sistemlerinin gelişimi, müfredat dışı eğitimin artışı, beceri odaklı yetkinliklere odaklanılan kurumsal trendler EdTech ekosisteminin gelişimini artırdı. Grand View Research tarafından yayımlanan ‘Eğitim Teknolojisi Pazarı Boyutu ve Trendleri’ raporuna göre, EdTech pazarının 2024-2030 döneminde yıllık yüzde 13,4 büyüme oranıyla 343 milyar dolar seviyesine ulaşması bekleniyor. Ayrıca Statista’nın raporuna göre ise Türkiye EdTech pazarının aynı süreçte yıllık yüzde 36,13 büyüme oranı ile 793 milyon dolar seviyesine ulaşacağı öngörülüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.