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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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“Eğitimde global oyuncu olacağız”

Global bir eğitim markası olmayı hedeflediklerini söyleyen Bahçeşehir Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, “ABD, Almanya, Kanada, Gürcistan ve Kıbrıs’ta varız. ABD ve Balkanlar’da büyüyeceğiz. Yurt içinde ise üç yılda 4 milyar TL yatırım yapacağız” diyor.

17 Eylül 2024 | 15:47
“Eğitimde global oyuncu olacağız”

Bünyesinde Bahçeşehir Koleji, Uğur Okulları ve Bahçeşehir Üniversitesi bulunan Bahçeşehir Eğitim Kurumları sektörün öne gelen gruplarından. Bugün bünyesinde toplam 239 kampüs bulunan kurum, yurt dışında da faaliyet gösteriyor.

ABD, Almanya, Kanada, Gürcistan ve Kıbrıs’ta üniversiteleri bulunan grubun, yeni dönemde radarında ABD ve Balkan ülkeleri var. Özellikle ABD’de aldıkları uluslararası ‘Neche’ akreditasyonu ile büyümeyi planladıkları dile getiren Bahçeşehir Eğitim Kurumları Başkanı, Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve BAU Global Başkanı Enver Yücel, “Önümüzdeki günlerde California ve New York’ta üniversite açma düşüncemiz var” diyor.

Türkiye’de artık belli bir hacme ulaştıklarını ve yeni okullar açarak büyüme planlamadıklarını söyleyen Yücel, önümüzdeki dönemde yurt içinde büyüme kriterlerinin ‘kalite’ odaklı olacağını söylüyor. Yücel, sorularımızı şöyle yanıtlıyor:

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Oba Makarna'dan geri alım programı açıklaması
Borsada dün temettü kararı açıklayan 2 şirket
Borsada bugün bir şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (17 Eylül)
Hektaş (HEKTS) bedelli tarihini duyurdu
Sonbahar portföyü nasıl olmalı? Borsa, faiz, altın ve dövizde beklentiler neler?
Geçen ay halka arz olmuştu... Yeni iş ilişkisini duyurdu
“Enflasyonla mücadele için yüksek faize katlanmalıyız”
Oba Makarna'nın tahtası geçici olarak kapatıldı
Borsada bu hafta en çok kazandıran, kaybettiren 3 hisse (9-13 Eylül 2024)
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