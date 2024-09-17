“Eğitimde global oyuncu olacağız”

Bünyesinde Bahçeşehir Koleji, Uğur Okulları ve Bahçeşehir Üniversitesi bulunan Bahçeşehir Eğitim Kurumları sektörün öne gelen gruplarından. Bugün bünyesinde toplam 239 kampüs bulunan kurum, yurt dışında da faaliyet gösteriyor.

ABD, Almanya, Kanada, Gürcistan ve Kıbrıs’ta üniversiteleri bulunan grubun, yeni dönemde radarında ABD ve Balkan ülkeleri var. Özellikle ABD’de aldıkları uluslararası ‘Neche’ akreditasyonu ile büyümeyi planladıkları dile getiren Bahçeşehir Eğitim Kurumları Başkanı, Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve BAU Global Başkanı Enver Yücel, “Önümüzdeki günlerde California ve New York’ta üniversite açma düşüncemiz var” diyor.

Türkiye’de artık belli bir hacme ulaştıklarını ve yeni okullar açarak büyüme planlamadıklarını söyleyen Yücel, önümüzdeki dönemde yurt içinde büyüme kriterlerinin ‘kalite’ odaklı olacağını söylüyor. Yücel, sorularımızı şöyle yanıtlıyor:

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.