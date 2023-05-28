Ekonomik gerçeklere geri dönelim

Geçen sayımızda editör yazımın girişinde 14 Mayıs’ta yapılacak genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimine vurgu yapmış ve “Öncelikle sorulan temel soru şu; sandık ne diyecek? Cumhurbaşkanlığında ikinci tur olacak mı?” sorularına cevap arandığını belirtmiştim.

Sandık Meclis’te çoğunluğu Cumhur İttifakı’na vermiş durumda. Cumhurbaşkanlığı seçimi ise dergimizin yayına çıkacağı 28 Mayıs tarihindeki ikinci tura kaldı.

Siyasi belirsizlik 29 Mayıs Pazartesi günü bitmiş olacak ve yeni bir döneme başlayacağız. Erdoğan mı kazanır, Kılıçdaroğlu mu kazanır bilemem. Ancak bu seçim sürecinde ülke olarak kayıplarımız olduğu da gerçek. Düzenleyici otorite, bu seçim sürecinde bir karar alıyor, sonrasında yanlışlığı görünce geri adım atıyor.

Döviz kurunda serbest piyasada makas açılıyor. 5 milyonu bulan hisse senedi piyasasında yatırımcı kayba uğruyor. Seçimin tamamlanmasının ardından kim kazanırsa kazansın, kurulacak hükümetin hızlı bir şekilde ekonomik gerçeklere geri dönmesi iş dünyasının temel beklentisi.

Kısa, orta, uzun vadede yapılması gereken çok iş var ve yeni hükümetin işi hiç de kolay değil. Seçim sonuçları ülkemiz için hayırlı olsun.



Burada değinmek istediğim bir diğer konu 24 Mayıs’ta gerçekleştirdiğimiz ‘Yeşil Ekonomi ve Sürdürülebilirlik Zirvesi’…

Ülkenin ana gündemi siyaset olmasına rağmen 24 Mayıs’ta yaptığımız zirveye yoğun bir katılım oldu. Sponsorlarımıza, panelistlerimize ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum.

Bu zirve şunu gösterdi ki ülke gündemi siyasete çok odaklı bir süreçte olsa da ‘Yeşil Ekonomi’ gündem bağımsız olarak güçlü bir şekilde iş dünyasının takibinde.

Törenin açılış konuşmasında ‘yarın değil, bugün’ demiştim. Bu sözümü yine tekrarlıyorum ve kurulacak hükümetin bu konuya öncelik vermesini diliyorum.



Bu sayımızda kapak haberi konumuzu perakende sektörünün yurtdışı atağına çevirdik. Şirketlerin Türkiye dışında da büyüme isteğinin güçlü bir şekilde devam ettiğini gördük.

Ayşegül Sakarya Pehlivan arkadaşımızın yaptığı araştırmaya göre 30 perakende şirketi bu yıl içinde yurtdışında 572 mağaza açacak.

Türkiye ekonomisinde yaşanan çalkantılar ve şirketlerin gelir dağılımını çeşitlendirme arzusu, şirketlerimizin farklı coğrafyalara girme isteği, Türk markalarının tanınırlığının artması gibi faktörler bu atağı da beraberinde getiriyor.

Tekrardan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Sağlıkla kalın.