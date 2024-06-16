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"El nakışı ile beş kıtaya ihracat yapıyoruz”

Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nda “Türkiye’nin Kadın Sosyal Etki Girişimcisi” kategorisinin birincisi tasarım ayakkabılarıyla kültür elçiliği yapan Anatolian Craft’ın kurucusu Bilge Can oldu. Can, “Şu ana kadar beş kıtaya ihracat gerçekleştirdik” diyor.

16 Haziran 2024 | 10:53
"El nakışı ile beş kıtaya ihracat yapıyoruz”

Ekonomist Dergisi, Garanti BBVA ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından düzenlenen Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nda bu yıl ilk kez ‘Türkiye’nin Kadın Sosyal Etki Girişimcisi’ kategorisi açıldı.

Bu yeni kategorinin ilk birincisi ise tasarım ayakkabılarıyla kültür elçiliği yapan Anatolian Craft’ın kurucusu Bilge Can oldu. Mimar olan Bilge Can, Atatürk’ün manevi kızı aynı zamanda, akrabası Zehra Aylin’den kalan el işiyle yapılmış bir çift ayakkabıdan ilham alarak kendi moda markasını yaratmak istedi ve Anatolian Craft’ı kurdu.

Bilge Can, Anadolu’nun zengin kültürel mirasını, el işçiliği ve zanaat ile buluşturarak bir sanat eseri haline getiriyor ve eserlerinin ihracatını gerçekleştiriyor.

Aynı zamanda fazla üretim ve tüketimin önüne geçerek ürünlerin kalitesini ön plana çıkarmayı hedefleyen Bilge Can, İstanbul’dan sonra ikinci mağazasını Avrupa’nın kültür başkenti olarak ifade edilen Viyana’da açmayı hedefliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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SPK onayladı: 2 yeni halka arz, 1 bedelsiz
Borsaya yönelik vergi çalışması ertelendi
Yabancılar borsada 542,7 milyon dolarlık satış yaptı
Halk Yatırım'dan BİM (BIMAS) bilanço analizi
Borsa güne yüzde 1,52 yükselişle başladı (13 Haziran)
Koç Holding'ten söylenti, yalan haber uyarısı: Örnekler verildi
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (12 Haziran)
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ASELSAN (ASELS) aldığı yeni siparişi duyurdu
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