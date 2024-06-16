"El nakışı ile beş kıtaya ihracat yapıyoruz”

Ekonomist Dergisi, Garanti BBVA ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından düzenlenen Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nda bu yıl ilk kez ‘Türkiye’nin Kadın Sosyal Etki Girişimcisi’ kategorisi açıldı.

Bu yeni kategorinin ilk birincisi ise tasarım ayakkabılarıyla kültür elçiliği yapan Anatolian Craft’ın kurucusu Bilge Can oldu. Mimar olan Bilge Can, Atatürk’ün manevi kızı aynı zamanda, akrabası Zehra Aylin’den kalan el işiyle yapılmış bir çift ayakkabıdan ilham alarak kendi moda markasını yaratmak istedi ve Anatolian Craft’ı kurdu.

Bilge Can, Anadolu’nun zengin kültürel mirasını, el işçiliği ve zanaat ile buluşturarak bir sanat eseri haline getiriyor ve eserlerinin ihracatını gerçekleştiriyor.

Aynı zamanda fazla üretim ve tüketimin önüne geçerek ürünlerin kalitesini ön plana çıkarmayı hedefleyen Bilge Can, İstanbul’dan sonra ikinci mağazasını Avrupa’nın kültür başkenti olarak ifade edilen Viyana’da açmayı hedefliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.