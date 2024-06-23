ARA
Bist 100
10771,36
0,29%
Bist 100
Dolar/TL
32,8375
0,0713%
Dolar/TL
Euro/TL
35,1097
-0,463%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0693
-0,0911%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2450,06
-1,6%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Gözde Yeniova
Gözde Yeniova




Diğer Yazıları

“Elektrikli araçlarla eski pazar payımıza ulaşacağız”

Sedan üretimi durunca ve genel üretim ile lojistik sorunları yaşanınca pazar kaybına uğradıklarını söyleyen Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Gino Bottaro, "Bu yıl içinde yapacağımız elektrikli otomobillerin lansmanıyla kaybettiğimiz pazar payını geri alacağız" diyor.

23 Haziran 2024 | 16:45
“Elektrikli araçlarla eski pazar payımıza ulaşacağız”

2023’te 149,2 milyar TL ciro elde eden Doğuş Otomotiv’in önemli markalarından biri olan Volkswagen, bu yıl yapacağı sekiz lansmanla yoğun bir ajandaya sahip. Volkswagen’ın iyileştirilen standart donanımı ve birçok teknoloji güncellemesiyle pazara sunduğu Yeni Passat’ın lasmanında bir araya geldiğimiz Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Gino Bottaro ile hem sektörün durumu hem de şirketin planlarına ilişkin konuştuk.

2023 yıl sonu itibarıyla Volkswagen 71 bin 093 perakende satış adedi ve yüzde 7,3 pazar payı ile binek araç pazarında üçüncü sıradaki yerini koruyor. Üretim sorunları nedeniyle pazarda zorlandıklarını söyleyen Gino Bottaro, önümüzdeki süreçte elektrikli araç lansmanlarıyla Türkiye’de eski güçlerine kavuşmayı hedeflediklerini vurguluyor. Bottaro’nun sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle:

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
Gözde Yeniova
Gözde Yeniova




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 2450,06 -1,6%
  • ALTIN ONS 2320,69 -1,67%
  • BIST 100 10771,36 0,29%
  • DOLAR/JAPON YENI 159,82 0,567%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36945 0,03872%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 89,075 2,0186%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,8375 0,0713%
  • EURO/DOLAR 1,0693 -0,0911%
  • EURO/TURK LIRASI 35,1097 -0,463%
  • STERLIN/DOLAR 1,2639 -0,14537%
Borsa Haberleri
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (23.06.2024)
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 6 şirket
18 kurum 58 hissede ‘al’ diyor
Borsa İstanbul'da bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse
Borsada geçen hafta temettü kararı/teklifi açıklayan 8 şirket
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Borsa rekorla kapandı: Yeni haftada hangi veriler var?
Yeni halka arzlarda yön nereye?
Borsanın yeni şirketi Hareket'in (HRKET) temettü teklifi belli oldu
Borsa güne yükselişle başladı (20.06.2024)
Teknik Analiz: Endekste bayram sonrası beklentileri neler?
Borsa İstanbul hangi günler kapalı olacak? BİST'te 2024 tatil günleri (Tablo)
ASELSAN, Altınay, Onur, SDT... 4 borsa şirketi bu yıl ne kadarlık iş açıkladı?
Akfen Yenilenebilir Enerji'den (AKFYE) ilk çeyrek değerlendirmesi
Borsada en büyük portföy bu yaş grubunda
GERİ
İLERİ
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (23.06.2024)
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 6 şirket
18 kurum 58 hissede ‘al’ diyor
Borsa İstanbul'da bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse
Borsada geçen hafta temettü kararı/teklifi açıklayan 8 şirket
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Borsa rekorla kapandı: Yeni haftada hangi veriler var?
Yeni halka arzlarda yön nereye?
Borsanın yeni şirketi Hareket'in (HRKET) temettü teklifi belli oldu
Borsa güne yükselişle başladı (20.06.2024)
Teknik Analiz: Endekste bayram sonrası beklentileri neler?
Borsa İstanbul hangi günler kapalı olacak? BİST'te 2024 tatil günleri (Tablo)
ASELSAN, Altınay, Onur, SDT... 4 borsa şirketi bu yıl ne kadarlık iş açıkladı?
Akfen Yenilenebilir Enerji'den (AKFYE) ilk çeyrek değerlendirmesi
Borsada en büyük portföy bu yaş grubunda
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL