“Elektrikli araçlarla eski pazar payımıza ulaşacağız”

2023’te 149,2 milyar TL ciro elde eden Doğuş Otomotiv’in önemli markalarından biri olan Volkswagen, bu yıl yapacağı sekiz lansmanla yoğun bir ajandaya sahip. Volkswagen’ın iyileştirilen standart donanımı ve birçok teknoloji güncellemesiyle pazara sunduğu Yeni Passat’ın lasmanında bir araya geldiğimiz Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Gino Bottaro ile hem sektörün durumu hem de şirketin planlarına ilişkin konuştuk.

2023 yıl sonu itibarıyla Volkswagen 71 bin 093 perakende satış adedi ve yüzde 7,3 pazar payı ile binek araç pazarında üçüncü sıradaki yerini koruyor. Üretim sorunları nedeniyle pazarda zorlandıklarını söyleyen Gino Bottaro, önümüzdeki süreçte elektrikli araç lansmanlarıyla Türkiye’de eski güçlerine kavuşmayı hedeflediklerini vurguluyor. Bottaro’nun sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle:

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.