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Elite World franchise ile 50 otele ulaşacak

Türkiye’de ve dünyada dokuz marka 14 otel ve 5 bini aşkın yatak kapasitesine sahip olan Elite World Otelleri franchise vererek büyüyor.

18 Eylül 2024 | 14:25
Elite World franchise ile 50 otele ulaşacak

Elite World Hotels & Resorts Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, 2030’a kadar 50 otele ulaşmayı hedeflediklerini söylüyor.

1-14 Eylül 2024 tarihli sayıdan 

Elite World Hotels & Resorts, İstanbul’dan Van’a, Marmaris’ten Fildişi Sahilleri’ne kadar yurt içi ve yurt dışında dokuz markada, sekizi kendi mülkü olan 14 oteliyle 5 bini aşkın yatak kapasitesine sahip. Zincirine yeni halkalar eklemek üzere atağa geçen marka, büyüme stratejisi kapsamında Türkiye ve dünyada franchise vermeye başladı.

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul’da Elite World Village markasıyla hizmet veren ilk oteli Elite World Village İstanbul Polonezköy’ü portföyüne ekleyen zincirin İstanbul’daki otel sayısı altıya ulaştı.

Sapanca’da Elite World Grand Sapanca Oteli, Marmaris’te ise yetişkin konseptli Elite World Marmaris ile hizmet veriyor. Markanın doğduğu Van’da 5 yıldızlı Elite World Van ve Elite World GO Van Edremit olmak üzere iki oteli bulunuyor. Aynı zamanda TGA’nın (Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı) 2023-2026 Dönemi Yönetim Kurulu Üyesi olan Elite World Hotels & Resorts Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, 2022 sonunda başlattıkları franchise ile büyüme stratejileri çerçevesinde 2030’a kadar 50 otele ulaşmayı hedeflediklerini söylüyor.

DOKUZ MARKASI VAR

2023 sonunda dört olan marka sayılarını dokuza çıkararak değişen turist ve seyahat trendlerine uygun farklı turist profillerine hitap edecek markalar yarattıklarını belirten Bezaroğlu, “Elite World, Elite World GO, Elite World Grand, Elite World Village, Elite World Comfy markalarımıza ek olarak, Elite World Residence, Elite Wold Nest, Elite World INN, Elite World Village ve Elite World Collection’ı da bünyemize ekledik. Franchise iş modeliyle ilk otelimizi Samsun Atakum’da Elite World Comfy markamızla açtık” diyor. 2024 Haziran’da management modelindeki ilk otelleri olan Elite World Kuşadası’nı da portföylerine eklediklerini kaydeden Bezaroğlu, anlaşmasını tamamladıkları diğer otellerinin ise Bursa İnegöl’ün ilk markalı oteli olacak Elite World GO Bursa İnegöl olduğunu söylüyor.

Şirket ayrıca, 2024 başında yurt dışındaki ilk oteli için Fildişi Sahili Cumhuriyeti’nin başkenti Yamoussoukro’da bir anlaşma imzaladı. Elite World Grand Yamoussoukro Haziran 2026’da faaliyete geçecek. Bezaroğlu yeni dönemde Almanya, Hollanda, İtalya gibi ülkelere de Elite World markasını taşımayı hedeflediklerini vurguluyor.

YÜZDE 25 BÜYÜME HEDEFİ

Bu yeni yatırımlarla 2023 -2024 döneminde yüzde 25 büyüme hedeflediklerini dile getiren Bezaroğlu, farklı konaklama ihtiyaçlarına yönelik marka portföyleri ile dinamik, kâr potansiyeli yüksek bir yatırım arayanlara cazip fırsatlar sunarken yatırımcılara ‘anahtar teslim’ modeliyle pratik bir iş birliği sunduklarını belirtiyor. Avrupa Kupası ve Paris Olimpiyatları nedeniyle turizmde haziran ve temmuz aylarının durgun geçtiğini hatırlatan Bezaroğlu, bu aylarda beklenen dolulukların ağustosta ivmelendiğini eylül ve ekimde de dolulukların devam edeceğini, sezonun kasıma kadar uzayacağını söylüyor.

“Çin pazarında yüzde 102 büyüme bekleniyor”

“TGA olarak ülkemize fazla turist çekmek için alternatif coğrafyalardaki çalışmalarımız devam ediyor. Örneğin bu yıl İsveç pazarında yüzde 23’lük, Finlandiya pazarında ise yüzde 15’lik büyüme bekleniyor. TGA olarak yeni destinasyonlara da odaklanıyoruz. İki yeni destinasyon olan Kuzey Amerika ve Çin de büyüme hedefi olan pazarlar. Kültür ve Turizm Bakanlığı’mızın çalışmalarına göre ABD pazarında yüzde 31’lik, Kanada’da yüzde 41’lik, Çin’de ise yüzde 102’lik büyüme bekleniyor.”

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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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