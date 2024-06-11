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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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En büyük tehlike e-postalarda: Peki, neden?

Hepimiz e-posta kullanıyoruz. Hatta çoğumuz iş e-posta’larımızdan özel işlerimiz için de yazışmalar gerçekleştiriyoruz. Peki e-posta’mızın ihlallere en açık yapı olduğunu biliyor muyuz?

11 Haziran 2024 | 12:43
En büyük tehlike e-postalarda: Peki, neden?

Birçok siber tehdidin kapısını aralayan bir nokta olarak hem bireysel kullanıcıları hem de kurumları etkileyen e-posta tabanlı saldırıların; kimlik hırsızlığı, mali zararlar ve itibar kaybı gibi uzun vadeli olumsuz sonuçlar doğurabilecek bir olaylar zincirinin ilk halkası olduğundan ne kadar haberdarız?

Turkcell, Türk Telekom, PTT, Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve AFAD gibi kurum ve kuruluşlara hem e-posta güvenliği yazılımı hem de e-posta platformu olarak hizmet veren Uzman Posta’nın yaptığı ‘Türkiye E-Posta Güvenliği Durum 2023 Raporu’na göre mali zararla sonuçlanan saldırıların yüzde 92’si e-posta kaynaklı gerçekleşiyor.

Ekonomist Dergisi editörü Özlem Bay Yılmaz, Uzman Posta CEO’su Gökalp Çakıcı ile günümüzde şirketlerin yaşadıkları en büyük sorunlardan olan veri ihlallerini ve bu ihlallerin çıkardığı faturaları konuştu... 

 

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Borsada bayramdan önce nakde dönmek isteyenler dikkat! Yarın son gün
Kaleseramik (KLSER) kesinleşen temettü kararını duyurdu
Borsa güne yatay başladı (11.06.2024)
Oyuncu musunuz, yatırımcı mısınız?
Ford Otosan (FROTO) periyodik bakım tarihlerini açıkladı
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket (10 Haziran)
Borsa ve kriptoda vergi iddiaları: Cevdet Yılmaz yanıtladı
THY yönetim kurulu görevlendirmelerini duyurdu
Şişecam 31 Mayıs'ta gerçekleştirilen işlemler için SPK'ya başvurdu
Avrupa borsalarında 'aşırı sağ' etkisi
Logo Yazılım (LOGO) kesinleşen temettü kararını duyurdu
Ziraat GYO (ZRGYO) temettü kararını açıkladı
Yeni halka arzlarda yön nereye?
BİST-100’de sektörüne göre F/K bazında ucuz ve yabancıların son 1 ayda en çok aldığı 9 hisse
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