En büyük tehlike e-postalarda: Peki, neden?

Birçok siber tehdidin kapısını aralayan bir nokta olarak hem bireysel kullanıcıları hem de kurumları etkileyen e-posta tabanlı saldırıların; kimlik hırsızlığı, mali zararlar ve itibar kaybı gibi uzun vadeli olumsuz sonuçlar doğurabilecek bir olaylar zincirinin ilk halkası olduğundan ne kadar haberdarız?

Turkcell, Türk Telekom, PTT, Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve AFAD gibi kurum ve kuruluşlara hem e-posta güvenliği yazılımı hem de e-posta platformu olarak hizmet veren Uzman Posta’nın yaptığı ‘Türkiye E-Posta Güvenliği Durum 2023 Raporu’na göre mali zararla sonuçlanan saldırıların yüzde 92’si e-posta kaynaklı gerçekleşiyor.

Ekonomist Dergisi editörü Özlem Bay Yılmaz, Uzman Posta CEO’su Gökalp Çakıcı ile günümüzde şirketlerin yaşadıkları en büyük sorunlardan olan veri ihlallerini ve bu ihlallerin çıkardığı faturaları konuştu...