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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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En gözde sayfiye bölgeleri: İlginin attığı yerler

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük metropollerde artan nüfus, trafik ve pahalılık gibi sorunlara bir de çevre kirliliği ve pandemi gibi kaygılar eklenince, sayfiye yatırımlarına olan talep patlama yaptı.

13 Nisan 2025 | 12:27
En gözde sayfiye bölgeleri: İlginin attığı yerler

Endeksa.com’un Ekonomist dergisine özel yaptığı “Sayfiye Bölgelerinde Kiralık ve Satılık Fiyat Değişimi” çalışması ile 2020-2025 yıllarını içeren son beş yıllık dönemde Türkiye’nin sayfiye bölgelerindeki kiralık ve satılık fiyatlarındaki değişime mercek tuttuk. Sadece birkaç yıl içinde sayfiyelerin değeri yüzde 1900’lere varan rekor oranlarda artarken, en çok ilgi gören bölgeler arasında Ege ve Akdeniz sahilleri ile birlikte İstanbul’a yakın Marmara şeridi öne çıkıyor. Bodrum ve Çeşme’nin m2 satış fiyatlarında hala liderliği sürdürmesine rağmen hem satış hem de kiralık değer artışında Şile, Çanakkale ve Ayvalık da giderek daha cazip hale geliyor.

Sayfiye bölgeleri pandemi öncesine kadar yaz döneminde tatil amaçlı gidilen yerler olarak görülürken, günümüzde dört mevsim yaşanan yerler haline geldi. Pandemi ile başlayan ve günümüzde de devam eden mobil çalışma ile büyük şehirlerden sayfiyelere taşınmalar artarken, bu bölgelerdeki fiyatlar da giderek yükseldi. Büyük şehirlerin karmaşasından ve pahalılığından kaçanlar sayfiyelere akın ederken, Bodrum’dan Çeşme’ye, Alanya’dan Güre’ye Türkiye’nin sahil kasabalarında satılık ve kiralık fiyat artışı adeta patlama yaptı. Endeksa.com’un Ekonomist dergisine özel yaptığı “Sayfiye Bölgelerinde Kiralık ve Satılık Fiyat Değişimi” çalışması ile 2020-2025 yıllarını içeren son beş yıllık dönemde mart ayı verilerine göre Türkiye’nin sayfiye bölgelerindeki kiralık ve satılık fiyatlarındaki değişime mercek tuttuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

 

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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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Türk Traktör bilanço tarihi belli oldu
Yabancı çıkışı BİST’i nasıl etkiler?
BİM, Emlak Konut, Ereğli, Ford... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Yatırım araçlarında haftanın şampiyonu
Doğan Holding'te temettü kararı kesinleşti
Dün 2 şirket temettü teklifini duyurdu
Katmerciler (KATMR) bedelli tarihi belli oldu
Gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 4 şirket
Borsa İstanbul'dan 2 hisse için emir paketi tedbiri
Beşiktaş'tan bedelli açıklaması
BİST-100’de yön beklentileri değişti mi? 5 uzman yorumladı
SPK bülteni: 3 bedelli, 3 bedelsiz onayı var
Fenerbahçe Kulübü’nden hisse satışı açıklaması
Borsada dün temettü açıklayan 7 şirket
Borsada cuma günü temettü dağıtacak 1 hisse var
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