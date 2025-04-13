En gözde sayfiye bölgeleri: İlginin attığı yerler

Endeksa.com’un Ekonomist dergisine özel yaptığı “Sayfiye Bölgelerinde Kiralık ve Satılık Fiyat Değişimi” çalışması ile 2020-2025 yıllarını içeren son beş yıllık dönemde Türkiye’nin sayfiye bölgelerindeki kiralık ve satılık fiyatlarındaki değişime mercek tuttuk. Sadece birkaç yıl içinde sayfiyelerin değeri yüzde 1900’lere varan rekor oranlarda artarken, en çok ilgi gören bölgeler arasında Ege ve Akdeniz sahilleri ile birlikte İstanbul’a yakın Marmara şeridi öne çıkıyor. Bodrum ve Çeşme’nin m2 satış fiyatlarında hala liderliği sürdürmesine rağmen hem satış hem de kiralık değer artışında Şile, Çanakkale ve Ayvalık da giderek daha cazip hale geliyor.

Sayfiye bölgeleri pandemi öncesine kadar yaz döneminde tatil amaçlı gidilen yerler olarak görülürken, günümüzde dört mevsim yaşanan yerler haline geldi. Pandemi ile başlayan ve günümüzde de devam eden mobil çalışma ile büyük şehirlerden sayfiyelere taşınmalar artarken, bu bölgelerdeki fiyatlar da giderek yükseldi. Büyük şehirlerin karmaşasından ve pahalılığından kaçanlar sayfiyelere akın ederken, Bodrum’dan Çeşme’ye, Alanya’dan Güre’ye Türkiye’nin sahil kasabalarında satılık ve kiralık fiyat artışı adeta patlama yaptı. Endeksa.com’un Ekonomist dergisine özel yaptığı “Sayfiye Bölgelerinde Kiralık ve Satılık Fiyat Değişimi” çalışması ile 2020-2025 yıllarını içeren son beş yıllık dönemde mart ayı verilerine göre Türkiye’nin sayfiye bölgelerindeki kiralık ve satılık fiyatlarındaki değişime mercek tuttuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.