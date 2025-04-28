En gözde sayfiye bölgeleri: Fiyatlar nasıl? İlginin arttığı yerler

Endeksa.com’un Ekonomist dergisine özel yaptığı “Sayfiye Bölgelerinde Kiralık ve Satılık Fiyat Değişimi” çalışması ile 2020-2025 yıllarını içeren son beş yıllık dönemde Türkiye’nin sayfiye bölgelerindeki kiralık ve satılık fiyatlarındaki değişime mercek tuttuk. Sadece birkaç yıl içinde sayfiyelerin değeri yüzde 1900’lere varan rekor oranlarda artarken, en çok ilgi gören bölgeler arasında Ege ve Akdeniz sahilleri ile birlikte İstanbul’a yakın Marmara şeridi öne çıkıyor. Bodrum ve Çeşme’nin m2 satış fiyatlarında hala liderliği sürdürmesine rağmen hem satış hem de kiralık değer artışında Şile, Çanakkale ve Ayvalık da giderek daha cazip hale geliyor.

Ekonomist’in 13 Nisan - 26 Nisan 2025 tarihli sayısından

Sayfiye bölgeleri pandemi öncesine kadar yaz döneminde tatil amaçlı gidilen yerler olarak görülürken, günümüzde dört mevsim yaşanan yerler haline geldi. Pandemi ile başlayan ve günümüzde de devam eden mobil çalışma ile büyük şehirlerden sayfiyelere taşınmalar artarken, bu bölgelerdeki fiyatlar da giderek yükseldi. Büyük şehirlerin karmaşasından ve pahalılığından kaçanlar sayfiyelere akın ederken, Bodrum’dan Çeşme’ye, Alanya’dan Güre’ye Türkiye’nin sahil kasabalarında satılık ve kiralık fiyat artışı adeta patlama yaptı. Endeksa.com’un Ekonomist dergisine özel yaptığı “Sayfiye Bölgelerinde Kiralık ve Satılık Fiyat Değişimi” çalışması ile 2020-2025 yıllarını içeren son beş yıllık dönemde mart ayı verilerine göre Türkiye’nin sayfiye bölgelerindeki kiralık ve satılık fiyatlarındaki değişime mercek tuttuk.

Yapay zeka ve büyük veri analizi ile gayrimenkul değer hesabı sunan Endeksa’nın verilerine göre, 2020-2025 döneminde m2 satış fiyatı değişiminde yüzde 1696’lık artışla İstanbul Şile ilk sırayı alırken, yüzde 1524’lük yükselişle Çanakkale ikinci sırayı, yüzde 1517’lik artışla Balıkesir Ayvalık üçüncü sırayı aldı.

Kiralık m2 fiyatlarındaki değişimi incelediğimizde, 2020-2025 yılları arasında yüzde 1891’lik artışla Çanakkale en yüksek artışın yaşandığı il olurken, yüzde 1700’lük artışla İstanbul Şile ikinci sırayı, yüzde 1664’lük artışla Balıkesir Ayvalık üçüncü sırayı almış durumda. Öğrenci kenti olan Çanakkale son yıllarda en çok göç alan kentlerden biri olması nedeniyle, Şile İstanbul’a yakınlığı ile Ayvalık da son dönemde aldığı göçle kira fiyatlarında artış yaşıyor.

İSTANBUL ÇEVRESİ ÖNE ÇIKIYOR

Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, sayfiyelerde son beş yılda en fazla değer artışı görülen yerlerin en gözde tatil bölgelerine sahip Muğla Bodrum’dan ziyade İstanbul’a yakın ve yeni gelişmekte olan bölgeler olduğunu söylüyor. Bodrum ve Çeşme’nin m2 satış fiyatlarında hala liderliği sürdürmesine rağmen değer artışında Şile, Çanakkale ve Ayvalık’ın öne çıktığını belirten Öğüt, “Bunun sebebi, o halihazırda fiyatların çok yüksek olduğu gözde bölgelere yönelik talebin daha erişilebilir bölgelere kayması olarak özetlenebilir” diyor. 13 Nisan 2025 Ekonomist 21

BODRUM’DA FİYATLAR DÜŞTÜ

Son bir yıldaki değer değişimlerine bakıldığında Çanakkale il geneli, Bodrum Bitez ve İzmir Foça en fazla değer artışı olan bölgeler oldu. Bodrum Torba, Çiftlik, Çarşı ve Güvercinlik’te ise konut fiyatlarının düşüş gösterdiği görülüyor.

Sayfiyelerdeki kiralık konut piyasasında da benzer bir tablo görmek mümkün. Beş yıllık değer artışında liderlik Çanakkale, Şile ve Ayvalık’ta. Son bir yılda kira fiyatlarının en fazla arttığı bölgeler ise Ayvalık, Çeşme geneli ve Çeşme Alaçatı. Sayfiyelerde m2 kira bedellerinin en yüksek olduğu bölgeler hala Bodrum’da yer alıyor. Endeksa verilerine göre, tüm bölgeler içinde en yüksek kira sırasıyla Bodrum Yahşi, Gümbet ve Bitez’de.

Pandemi ile başlayan süreçte uzaktan çalışmanın da yaygınlaşması ile birlikte sayfiyelerdeki konutlara artan taleple birlikte satış fiyatları da yükseldi. Bu artışlardan en fazla etkilenen bölgeler ise zaten yüksek fiyatlı Bodrum, Çeşme gibi bölgelerden çok daha erişilebilir ve İstanbul’a yakın bölgeler oldu. Endeksa verilerine göre, son beş yılda konut satış fiyat artışı Türkiye genelinde yüzde 1194,6 olurken sayfiyelerin pek çoğunda değer artışı bu oranın üzerinde gerçekleşti. Sayfiyelerdeki m2 kira değer artışı ise satılık fiyatı artışına göre daha düşük gerçekleşti. Son beş yılda Türkiye genelinde konut kiraları yüzde 1143,8 artarken pek çok bölgedeki kira değer artışı bu oranın altında kaldı.

YATIRIM İŞTAHI SÜRÜYOR

Sayfiye bölgelerine olan ilgi Mesa’dan Ant Yapı’ya, Ege Yapı’dan Çağdaş Holding’e kadar markalı konut üreticilerinin Urla ve Bodrum başta olmak üzere Ege kıyılarında proje üretme iştahını canlı tutuyor. Mesa Urla Evleri projelerinden sonra Urla’da gerçekleştirilen Mesa Urla Kekliktepe projelerinde bir yıl önce yaşamın başladığını belirten Mesa Holding CEO’su Mert Boysanoğlu, “Urla projemizin demografik yapısına baktığımızda ortalama yaş grubu 53 olup, hane halkı üç kişiden oluşuyor. Alanların birçoğunun oturum amaçlı olarak tercih ettiğini görüyoruz. Şu anda 68 evden 19’unda 12 ay oturuluyor. Alanların ikametgâh adreslerinde ilk sırayı İstanbul alırken onu İzmir, Ankara ve diğer iller izliyor” diyor. Boysanoğlu, önümüzdeki dönemde sayfiyelere ilginin artmasını beklediklerini, Ege Bölgesi ve İzmir’in Mesa’nın markajında olmaya devam edeceğini vurguluyor.

UZAKTAN ÇALIŞMA ETKİSİ

Uzaktan çalışmaya uygun iş alanlarının çoğalması, şehir yaşamının giderek daha az konforlu ve çok yüksek maliyetli oluşu sayfiye trendini destekliyor. Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay, 12 ay sayfiyede yaşamak isteyenlerin beklentilerine Çeşme Alaçatı’daki Port Alaçatı ile Bodrum Aspat Koyu’ndaki Anthaven ile yanıt verdiklerini vurguluyor. İlk etabını 2020 yazında teslim ettikleri Bodrum’daki Anthaven projelerinin 167 konut ve dubleks villadan oluşan karma bir proje olduğunu belirten Okay, “Dört mevsim yaşanılabilen Anthaven kanal boyunca uzanan sahil evlerinin yanı sıra gerçek Bodrum dokusunun hâkim olduğu çarşı ve sosyal alanlara sahip. Kaybolmasından endişe duyulan Bodrum mimarisi ve karakteri Anthaven’da korunuyor. Radisson’un Premium markası Raddisson Collection da projemize değer katıyor” diyor.

DÖRT MEVSİM YAŞAM

Konut satış artışında Türkiye’nin ilk üç şehrinden biri olan İzmir’in en prestijli ilçelerinden Urla da gayrimenkulde yükselişini sürdürüyor. Ege Yapı GYO Genel Müdürü Didem Güneş, stratejik konumu, doğası ve sosyo-kültürel yaşamıyla markalı konut arayanlar için bir çekim merkezi olan Urla Kekliktepe projelerini bu yıl teslim etmeyi planladıklarını söylüyor. Projelerini İzmir’e yakınlığı ve güvenlik gibi nedenlerle dört mevsim Urla’da yaşamak isteyenlerin tercih ettiğini belirten Güneş, “Kekliktepe projemiz, Urla’nın prestijli yaşam anlayışını yüksek standartlarla bir araya getiriyor. Urla’daki varlığımızı yeni projelerle güçlendireceğiz. Ege Yapı olarak Urla Yağcılar’da konut ve sosyal tesislerden oluşan bir projeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Doğa harikası olan Dikili’de villa ve otel birimlerinden oluşan bir proje geliştiriyoruz. Proje kapsamında uluslararası bir otel zinciriyle de görüşmelerimiz devam ediyor” diyor.

ALT BÖLGELER DE GELİŞİYOR

Büyük şehirlere ulaşımın gelişmesi ile birlikte dahau laşılabilir fiyatlı sayfiye bölgeleri de son dönemde öne çıkmaya başladı. TSKB Gayrimenkul Değerleme’nin Ekonomist dergisine özel hazırladığı çalışmaya göre, Balıkesir’in Ege Denizi kıyısındaki yazlık bölgeleri, Edremit Koca Seyit Havalimanı ve İstanbul-İzmir otobanının sağladığı ulaşım kolaylığıyla giderek daha fazla ilgi görüyor. Ege Denizi’nin mavi bayraklı plajları da bu ilgiyi artırıyor.

Ayvalık ve Edremit arasında yer alan Gömeç’te son dönemde 2-3 katlı yazlık amaçlı villalar inşa ediliyor. Ayvalık’ın kentsel sit alanı olması ve imara açılan yeni bölge olmaması sebebiyle, Ayvalık’a yakın ve imarlı arsa bulmanın mümkün olduğu Gömeç son dönemde popüler hale geldi. Ayrıca, Gömeç’e ve Ayvalık’a yakın Karaağaç ve Keremköy’de de hareketlenme başladı.

Tekirdağ’ın Kuzey Marmara Otoyolu ile İstanbul’a yaklaşması ve 1915 Çanakkale Köprüsü’nün güney Marmara ve Ege Bölgesi’ne erişimi rahatlatması, bölgeyi yazlık amaçlı tercih edilir hale getirdi. Yeniçiftlik ve Kumbağ’da son dönemde yazlık amaçlı 2-3 katlı villaların inşasında artış görülüyor. Ayrıca, Şarköy merkezde de 2-3 katlı villalar ile 4-5 katlı apartman tipi yazlıklar da inşa ediliyor.

1915 Çanakkale Köprüsü ile öne çıkan Çanakkale’de sayfiye bölgesi gelişiminde son yıllarda özellikle Kaz Dağları’nın önemli bir etkisinin olurken, Bayramiç ve Ayvacık ilçeleri öne çıktı. 2023’te Biga’dan sonra en fazla alım-satımın yapıldığı Bayramiç’te Kaz Dağları manzarasına sahip bölgeler, Ayvacık’ta Behram-Assos-Küçükkuyu hattında sahil ve yüksek kotlardaki deniz manzaralı bölgeler ilgi görüyor. Ayvacık’ın son dönemdeki gelişiminde ekoturizm imarının da önemli bir etkisi oldu.

Saros Körfezi, son yıllarda yazlık amaçlı kullanımda oldukça tercih edilen bölgelerden. Enez Gaziömerbey Mahallesi’nde koruma planı bulunduğundan, iki kat konut yapımına müsaade edilirken yazlık amaçlı villa inşa ediliyor. Keşan ve Enez sahili henüz imar planı onaylanmadığı, yapılaşma izni olmadığından pek tercih edilmiyor. Bu bölgelerde imar planlarının onaylanması halinde Keşan Erikli Köyü ve Yayla Köyü sahilleri yazlık amaçlı yapı yapılma potansiyeli olan bölgeler olarak öne çıkacak.

FİYAT ARTIŞI YAVAŞLADI

İstanbul-İzmir Otoyolu’nun açılmasının ardından, Çeşme ve Urla’da gayrimenkul fiyatlarında belirgin bir artış yaşandı. Ancak satış fiyatlarındaki yükseliş, potansiyel alıcıların azalmasına yol açtı, alım gücünün çok üzerinde gerçekleşen fiyatlamalar, talepte gerilemeye neden oldu. Bu durum, fiyat artış hızının giderek yavaşlamasına yol açtı. Günümüzde projeler geliştirilmekte birlikte, fiyat artışları bir miktar hız kaybetmiş durumda. Seferihisar ve Karaburun gelişmekte olan yerler olurken, buralarda yeni yatırımların hayata geçirildiği görülüyor. Ulaşımının kolaylaşmasıyla özellikle Karaburun’a olan ilgi arttı. Gayrimenkul fiyatlarının Çeşme ve Urla’ya göre daha makul seviyelerde olması, Seferihisar ve Karaburun’u öne çıkaran bir diğer faktör oluyor. Dikili ve Foça ise ilerleyen süreçte daha fazla ilgi görebilecek bölgeler olarak değerlendiriliyor. Kuzey Ege Otoyolu’nun açılmasıyla bu bölgeye ulaşım kolaylaşacak. Buralardaki fiyatların diğer bölgelere göre daha uygun olmasının bölgeye ilgiyi artırması bekleniyor.

MUĞLA GÖZDE

Türkiye’nin önemli illerinden biri olan Muğla’da özellikle Bodrum, Fethiye ve Marmaris ilçeleri öne çıkıyor. Yerli ve yabancı yatırımcı ilgisinin oldukça yüksek olduğu Bodrum’da birçok nitelikli proje bulunuyor. Bodrum’un Türkbükü, Yalıkavak ve Gündoğan bölgeleri, yüksek fiyatlarıyla dikkat çekerken, bu bölgelerdeki satış fiyatlarındaki artış son dönemde kısıtlı oldu. Bodrum’un güneyindeki Kızılağaç, Çiftlik, Mazı, Çökertme ve Milas’ın denize cepheli olan Kıyıkışlacık ve Güllük gibi bölgelerinin daha uygun fiyatlı gayrimenkul fırsatları sunması nedeniyle ilerleyen yıllarda değer kazanması bekleniyor.

Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ise daha uygun fiyatlı gayrimenkul seçenekleri sunarken, bu bölgelerin gelişim potansiyelinin yüksek olduğu da vurgulanıyor. Dalaman Havalimanı’na yakınlık bölgenin en önemli avantajlarından biri oluyor.

Kuşadası ve Didim ilçeleri öne çıkan bölgeler arasında yer alıyor. Kuşadası’nın sahil kesiminin büyük ölçüde yapılaşmış olması bölgenin gelişim hızını düşürüyor. Ancak Kuşadası hala talep gören bir bölge olma özelliğini koruyor. Didim ise denize cepheli geniş bir arsa stoku sunuyor. İlerleyen yıllarda bu stokun değerlendirilmesiyle birlikte Didim’in daha fazla ön plana çıkması bekleniyor.

ENFLASYON ETKİSİ

Eva Gayrimenkul Değerleme Genel Müdür Yardımcısı Zuhal Balsarı, pandemi sonrasında Ege, Akdeniz ve Karadeniz gibi sayfiye bölgelerinde konut ve yazlık kiralarında ve satış fiyatlarında ciddi bir yükseliş yaşandığını söylüyor. Pandemiyle birlikte uzaktan çalışmanın yaygınlaşması, insanların büyük şehirlerde yaşama zorunluluğunu azaltırken doğayla iç içe olma isteği ve kalabalık şehirlerden uzaklaşma arzusu, sayfiyelere olan talebi hızla yükseltti. Talepteki artış fiyatların hızla yükselmesine neden oldu.

Pandemi sonrasında inşaat malzemelerinde yaşanan fiyat artışları ve işçilik maliyetlerindeki yükseliş, yeni konut projelerinin maliyetini artırdı. Bu da yeni konutların satış fiyatlarını ve mevcut konutların değerini yukarı çekti. Yüksek enflasyon ortamında emlak varlıkları bir korunma aracı olarak görüldü ve bu da fiyatları destekledi.

Önümüzdeki dönemde, sayfiyelerdeki emlak piyasasının nasıl şekilleneceğinin ekonomik koşullara ve sektörel dinamiklere bağlı olacağını belirten Balsarı, “Kısa vadede, özellikle talep gören bölgelerde fiyat artışlarının devam etmesi bekleniyor. Bu artışın hızı, ekonomik belirsizlikler, enflasyon oranları ve yatırımcı davranışları gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir” diyor. Uzun vadede ise özellikle talep gören bölgelerde yeni konut projelerinin artması ve arzın genişlemesinin fiyat artışlarını bir miktar yavaşlatabileceğini kaydeden Balsarı, altyapı ve ulaşım imkanlarının iyileştirilmesi, bu bölgelerdeki emlak piyasasını daha da canlandırabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

ELVAN KAKICI ŞİMŞEK / KAKICI & ŞİMŞEK HUKUK BÜROSU KURUCULARINDAN AV.

KİRALAMA YAPARKEN DİKKAT

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte sayfiyelerde sezonluk ve yıllık kiralamalara olan talep artıyor. Ancak bu tür kiralamalar, şehir içindeki kira sözleşmelerinden farklı dinamiklere sahip olduğu için kiracılar ve ev sahipleri açısından bazı hukuki sorunlara yol açabiliyor. Kakıcı & Şimşek Hukuk Bürosu Kurucularından Av. Elvan Kakıcı Şimşek, sayfiye bölgelerinde yapılan sezonluk ve yıllık kiralamaların dikkatli bir hukuki süreç yönetimi gerektirdiğini söylüyor. Kira süresi, ödeme koşulları, depozito ve aidat gibi tüm hususların yazılı ve açık bir şekilde sözleşmeye dahil edilmesi gerektiğine dikkat çeken Şimşek, “Evin ve eşyaların durumuna dair tutanak tutulmalı, fotoğraf veya video kaydı alınmalı. Elektrik, su, internet gibi aboneliklerin nasıl işleyeceği netleştirilmeli. Ev sahiplerinin ani kararlarla tahliye sürecini başlatmasını önlemek adına cezai şartlar eklenmeli” şeklinde konuşuyor.

Sezonluk kiralamalarda depozito bedelleri genellikle yüksek tutulurken, sözleşme yapılmadığı veya detaylı düzenlenmediği takdirde kiracılar depozito iadesinde sorun yaşıyor. Ayrıca, temizlik ücreti, bakım masrafı gibi ek ücretler, önceden belirtilmeden kiracılardan talep edilebiliyor. Bu nedenle Şimşek, tüm mali yükümlülüklerin sözleşmede net bir şekilde yer alması ve depozito iadesiyle ilgili koşulların açıkça yazılması gerektiğine işaret ediyor.

AİDATI KİM ÖDEYECEK?

Sezonluk kiralamalarda aidatın kimin tarafından ödeneceği konusunda da sıkça anlaşmazlıklar yaşandığına dikkat çeken Elvan Kakıcı Şimşek, “Ev sahipleri, aidatın kira bedeline dahil olduğunu iddia ederken, kiracılardan ayrıca ödeme talep edebiliyorlar. Bu tür sorunları önlemek için aidat ve ortak giderlerin kimin sorumluluğunda olduğu sözleşmede net bir şekilde belirtilmeli” uyarısında bulunuyor.

Kısa süreli kiralamalarda taraflar bazen sözlü anlaşmalarla yetinebiliyor. Ancak yazılı bir sözleşme olmaması, özellikle depozito iadesi, erken tahliye ve ek masraflar konusunda önemli sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, tüm kiralamalarda tarafların haklarını koruyacak şekilde detaylı bir yazılı sözleşme yapılması gerektiği önemle vurgulanıyor.

SAYFİYELERE TALEBİ DESTEKLEYEN 4 FAKTÖR

İnsanların pandemiyle birlikte doğada yaşam arzusunun artması.

Pandemide başlayan ve hala devam eden mobil çalışma ile büyük şehirlerde yaşama zorunluluğunun ortadan kalkması.

Büyük şehirlerin karmaşası ve pahalılığından kaçma isteği.

Daha sakin doğal bölgelere yerleşme trendi.

ENDEKSA.COM KURUCU ORTAĞI / GÖRKEM ÖĞÜT

“Kiradan çok satın almaya talep var”

“Pandemi ile başlayan süreçte uzaktan çalışmanın da yaygınlaşmasıyla yazlık bölgelerdeki konutlara talep arttı ve artan taleple birlikte satış fiyatlarında yüksek artışlar gördük. Bu artışlardan en fazla etkilenen hali hazırda zaten yüksek fiyatlı Bodrum, Çeşme gibi bölgelerden ziyade daha erişilebilir ve İstanbul’a yakın bölgeler oldu. Endeksa verilerine göre, beş yıllık konut satış fiyat artışı Türkiye genelinde yüzde 1194,6 olurken yazlık bölgelerin pek çoğunda değer artışı bu oranın üstünde gerçekleşti. Yazlık bölgelerdeki kira değer artışı ise satış fiyatı artışına göre daha düşük kaldı. Son beş yılda Türkiye genelinde konut kiraları yüzde 1143,8 artarken pek çok bölgedeki kira değer artışı bu oranın altında oldu. Yazlık bölgelerdeki konut talebinin kiradan çok satın alma olduğunu söyleyebiliriz.”

TSKB GAYRİMENKUL DEĞERLEME GM / MAKBULE YÖNEL MAYA

“Kuzey Ege öne çıkacak”

“Sayfiye bölgeleri içinde en çok Kuzey Ege’nin öne çıkacağını düşünüyorum. İl sınırları olarak Çanakkale, Balıkesir ve İzmir olarak belirtebilirim. Bunu söyleme nedenim ise İstanbul’a yakınlık, İzmir – İstanbul otobanı ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile ulaşım bağlantılarındaki güçlenme, ilgili hattın doğal güzelliklerini koruyan alanlara sahip olması şeklinde sıralayabilirim.”



MESA HOLDİNG CEO’SU / MERT BOYSANOĞLU

“Doğaya yakınlık tercih ediliyor”

“Önümüzdeki dönemde sayfiye bölgelerine ilginin artacağını düşünüyorum. Hem 12 ay yaşamaya yönelik hem de ikinci ev olarak adlandırdığımız yazlıklara yönelik ilgi devam edecek. Şehirlerden başlayan tersine göç bence bunun en büyük tetikleyicisi. Uzaktan çalışma geliştikçe insanlar ofislerinde daha az vakit geçirip, doğayla iç içe, rahatlayabilecekleri alanlarda yaşamayı, bu bölgelerde hayatlarını idame ettirmeyi tercih ediyorlar. Önümüzdeki dönemde Ege Bölgesi ve İzmir markajımızda olmaya devam edecek.”

ALTIN EMLAK GLOBAL GENEL MÜDÜRÜ / MUSTAFA HAKAN ÖZELMACIKLI

“12 ay yaşanıyor”

“Pandemi ve depremle sayfiyelere rağbet arttı. Bunların bir kısmı 12 ay yaşanan kalıcı yaşam alanlarına dönüştü. Büyükşehirlerdeki koşturmaca ve yoğun tempo sayfiyelere ilgiyi artırıyor. Uzaktan çalışma ile erken yaşta da sayfiyelere göç var. Ülkemizde konut azaldıkça, konut kiraları arttıkça aile üyeleri bu yerleri boş tutmak yerine kullanıyor. Şehirdeki evini kiraya verip sayfiyelerde rahat yaşamayı seçenler de var. Bodrum, Çeşme, Ayvalık, Fethiye, Şile, Urla, Foça öncelikli tercih edilen yerlerden.”

EGE YAPI GYO GENEL MÜDÜRÜ / DİDEM GÜNEŞ

“Dünyada da ilgi arttı”

“Sayfiyelere olan ilgi sadece Türkiye’de değil, dünyada artıyor. Beton yoğunluğu az doğa ile iç içe yaşam alanları çok tercih ediliyor. Bu talebi takip ediyoruz. İstanbul’un ardından İzmir’in hinterlandındaki sayfiye bölgelerinde yeni projelerimiz olacak. İzmir Urla’nın gayrimenkuldeki değeri artıyor. Urla Kekliktepe projemizi bu yıl teslim etmeyi planlıyoruz. Urla’daki varlığımızı yeni projelerle güçlendireceğiz; Yağcılar’da konut ve sosyal tesislerden oluşan bir proje planlıyoruz. Dikili’de villa ve otelden oluşan bir proje geliştiriyoruz.”

EVA GAYRİMENKUL DEĞERLEME GMY / ZUHAL BALSARI

“Doğasını koruyan kazanacak”

“Pandemi sonrasında yaşanan talep patlaması ve arz kısıtlamaları, Ege, Akdeniz ve Karadeniz’deki sayfiyelerde konut ve yazlık kiralarını, konut fiyatlarını yükseltti. Önümüzdeki dönemde, ekonomik koşullar, yeni projelerin arzı ve turizm sektöründeki gelişmeler bu bölgelerdeki emlak piyasasının geleceğini şekillendirecek. Enflasyon ve faiz oranları gibi ekonomik faktörler fiyatların seyrinde belirleyici oluyor. Doğal güzellikleri ve sınırlı arzla talep gören bölgelerde emlak fiyatlarının yüksek seviyelerde kalacağı düşünülüyor.”

ANT YAPI YÖNETİM KURULU BAŞKANI / MEHMET OKAY

“Sayfiye trendi yükseliyor”

“Pandemi dönemine kadar yazlık diye düşünülen sayfiye bölgeleri, artık 12 ay yaşam için de tercih edilen bölgeler haline geldi. Uzaktan çalışma olanakları ve uzaktan çalışmaya uygun iş alanlarının çoğalması, şehir yaşamının giderek daha az konforlu ve çok yüksek maliyetli oluşu gibi sebeplerle sayfiye trendi sürekli yükseliyor.”

ÇAĞDAŞ HOLDİNG CEO’SU / DAĞLARCA ÇAĞLAR

“Minimalist konut isteniyor”

“Bodrum’a olan talep, ekonomik konjonktürün yarattığı dalgalanmalara rağmen güçlü. Eskiden sezonluk kullanım amaçlı alımlar yapılırken, bugün özellikle çalışan profesyoneller, girişimciler ve genç aileler uzun vadeli yaşam planlarıyla Bodrum’a yöneliyor. Büyük metrekareli villalardan daha minimalist, doğayla iç içe, operasyonel maliyetleri düşük konutlara talep artıyor.”