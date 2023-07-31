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Enerji start up’ları atağa kalktı

Dünyada enerji krizi giderek büyürken, yenilenebilir enerjiye olan ihtiyaç da giderek artıyor. Bu anlamda teknoparkların içerisinde bulunan enerji start up’ları daha fazla önem kazandı.

31 Temmuz 2023
Enerji start up’ları atağa kalktı

Dünyada enerji krizi giderek büyürken, yenilenebilir enerjiye olan ihtiyaç da giderek artıyor. Bu anlamda teknoparkların içerisinde bulunan enerji start up’ları daha fazla önem kazandı. 

11 enerji start up’ının yeni projelerini ve büyüme planlarını araştırdık. 2023 yılında dünya bir yandan iklim krizine karşı mücadele verirken, bir yandan da savaşlar patlak vermeye başladı. 

Bu durum enerjiye olan ihtiyacın giderek artmasına neden olurken enerji arzı güvenliği, temiz enerji, karbon nötr enerji üretimi, karbon emisyonunu düşürme politikası ve sınırda karbon vergisi konularını ön plana çıkardı. 

Bu anlamda teknoparkların içerisinde bulunan enerji start up’ları daha fazla önem kazandı. Türkiye’de yenilenebilir enerji hidrojen batarya, depolama çözümleri, mobil şarj istasyonu, lityum iyon pil, şebeke kirliliği analizi gibi konularda önemli projeler üreten birçok start up bulunuyor. 

Bu şirketler ürettikleri teknolojileri dünyaya da ihraç etme hazırlığı yapıyor. Haberimizde 11 şirketin yeni projelerini ve büyüme planlarını araştırdık.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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