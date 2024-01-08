Enflasyonda şimdi gözler 2024’ün ikinci yarısında

Hükümetin faiz indirme politikası ile son 1,5 yılda rekor hızla artan enflasyon, 2023 yılını son 22 yılın en yüksek seviyesinde kapattı. TÜİK verilerine göre, tüketici fiyatları aralık ayında aylık yüzde 2,93 arttı, yıllık enflasyon yüzde 64,77 olarak gerçekleşti.

Zaten piyasa beklentileri de yılın yüzde 65'i yakınsayan bir enflasyonla tamamlanacağı yönündeydi. TCMB de yılın 4. Enflasyon Raporu'nda 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65 olarak açıklamıştı. Üretici fiyatları ise aylık 1,14 arttı, yıllık ÜFE yüzde 44,22 oldu.

Çekirdek enflasyon ise yüzde 68,89'dan yüzde 70,64'e yükseldi ve böylelikle 2004 yılına kadar giden veri setinde en yüksek yıllık çekirdek enflasyon kaydedilmiş oldu. Bu arada bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu ENAG'ın ise Aralık 2023 enflasyonunu yüzde 127,21 olarak açıkladığını not düşelim.

LOKANTA VE OTELLER LİDER

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 40,39 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 93,24 ile lokanta ve oteller oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı aralık ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -1,33 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Buna karşılık, 2023 yılı aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,30 ile eğlence ve kültür oldu. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 68,02, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,02 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 58,58 olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört sektörünün Aralık 2023'teki yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 65,59, imalatta yüzde 53,68 ve su temininde yüzde 66,97 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 29,69 düşüş yönünde oldu.

TCMB'NİN YOL HARİTASI

Öte yandan Merkez Bankası, 2023'ün son günlerinde yayınladığı para politikası metninde parasal sıkılık ve miktarsal sıkı-laşma mesajlarıyla birlikte, çerçevedeki sadeleşmenin devam edeceğini vurguladı. Metinde bankanın rezerv biriktirmeye devam edeceği, bankalarla swap işlemlerinin süreceği, bununla birlikte swap miktarının kademeli olarak azaltılacağı ifade edildi.

TCMB, 'Enflasyon Raporu'nda açıklanan tahminlerin enflasyon beklentilerine yönelik referans oluşturma işleviyle ara hedef olarak kullanılacağını belirtti. Tüm bu gelişmelerin bize gösterdiği, TÜİK'in enflasyonunun beklentilerin aksine çarşı pazarda yaşanan reel enflasyonun hale gerisinde kalmaya devam ettiğidir.

Bu durum, politika yapıcılar açısından faizde nasıl bir yol haritası ortaya konacağı, hangi maliye politikaları ve yapısal reformlarla 'enflasyonla mücadele' sürdürüleceğine dair kaygıları artırıyor. 2024'ün ikinci yarısında baz etkisi ile enflasyon bir miktar düşecek ancak uzun vadeli bir enflasyon savaşını kazanmak konusunda hala ciddi eksiklikler var.

