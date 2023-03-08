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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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Enflasyondan kaçan PL ürünlere yöneldi

Türkiye’de yüzde 30,3 olan özel markalı ürün (private label) pazar payının satın alma gücündeki daralmanın da etkisiyle 2023’te yüzde 35’e ulaşması bekleniyor.

08 Mart 2023
Enflasyondan kaçan PL ürünlere yöneldi

Türkiye’de yüzde 30,3 olan özel markalı ürün (private label) pazar payının satın alma gücündeki daralmanın da etkisiyle 2023’te yüzde 35’e ulaşması bekleniyor. Perakendeciler özel markalı ürün gamını artırırken, üreticiler de yeni yatırıma soyunuyor.

Yüksek enflasyon ve tüketicinin satın alma gücündeki daralma özel markalı yani private label ürünlerin yıldızını parlattı. 

Temizlikten kozmetik ürünlere geniş bir ürün grubunu kapsayan private label ürünler 2022’de tarihi zirveyi gördü ve yüzde 30’a yakın bir pazar payına ulaştı. 

Bu da yalnızca bir yıl öncesine göre yüzde 30 civarlarında bir büyümeye denk geliyor. Nielsen verilerine göre private label ürünler; İngiltere, İsviçre, İspanya gibi ülkelerde yüzde 40 civarında bir pazar payına sahip. 

Avrupa ortalaması ise yüzde 35 civarlarında. Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği (PLAT) Başkanı İmer Özer, “Buradan yola çıkarak ülkemizin private label sektöründe daha gidilecek çok yolu olduğunu görüyoruz. 

2023 yılında da yüzde 20 civarında bir pazar payı büyümesi yaşanmasını yüksek olasılık olarak öngörüyoruz” diyor. 

Bu büyüme trendi perakende zincirlerini harekete geçirdi. Birçok şirketler özel markalı ürün gamını artırmaya ve raflarda bu ürünlere daha fazla yer ayırmaya hazırlanıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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