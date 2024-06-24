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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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Ev sahiplik oranı düşüyor

Eskilerin bir sözü var ‘ahirette iman, dünyada mekan’ diye. Türkiye’de yatırımcıların hem barınma hem de yatırım anlamında ilk tercihi konuttur.

24 Haziran 2024 | 09:45
Ev sahiplik oranı düşüyor

Geçen sayımızda, Ekonomist Dergisi’yle birlikte ‘Yeni Nesil Arsa’ dergisini de hazırlayıp, siz değerli okurların dikkatine sunmuştuk. İnsanların özellikle pandemiyle birlikte büyük şehirlerden kaçma arzusu, yine yükselen konut fiyatları ve kredilerde yaşanan sert yükselişler, insanları arsa-arazi yatırımlarına yöneltti.

Peki soru şu: Bugün ev fiyatları ve kredi faiz oranları ortadayken, ev almak için doğru zaman nedir? Fiyatlar nereye gidiyor? Türkiye’nin 81 ilinde konut fiyatlarında nasıl bir eğilim var?

Tüm bu soruların cevabını editörümüz Levent Gökmen Demirciler’in hazırladığı kapak haberinde bulacaksınız. Bu arada kiralarda yüzde 25 zam sınırlaması temmuz başında kalkıyor. Bu sınırlamanın kalkmasının olası etkilerini de haberimizde değerlendirdik. Endeksa.com’un Ekonomist Dergisi okuyucuları için hazırladığı verileri haberimizin tablolarında detaylıca göreceksiniz.

Şöyle bir gerçek var ki Türkiye’de konut sahipliği oranı 2014 yılından bu yana düşüş eğiliminde. 2014’te yüzde 61,1 olan bu oran, bugün gelinen noktada yüzde 56 seviyelerine inmiş durumda. Artan ve değişen maliyetler sonucu inşaat firmalarının büyük projelere imza atmaktan imtina etmesi, krediye ulaşımın zorlaşması ve artan faiz oranları, TL mevduat başta yatırım araçlarının cazip olması, yalnız yaşayan kesimin özellikle büyük şehirlerde artma hızı, kiracı oranını ve doğal olarak kira rakamlarını yukarı taşıyor. İnsanların gelirleri içinde en önemli payı konut kredisi veya kiranın almaya başladığı görülüyor. Maalesef dünyada ‘mekana’ ulaşmanın zorlukları artıyor.

Değerli okurlar, ülke gündemindeki önemli konulardan biri de ‘gri liste’…

Türkiye maalesef gri listede ve bu ülkenin itibarını olumsuz etkiliyor. Yeni ekonomi yönetiminin attığı ve atmakta olduğu adımlarla birlikte gri listeden çıkma beklentisi artmış durumda. Giriş haberimizde gri liste ile ilgili beklentileri kaleme aldık. Editörümüz Sibel Atik’in hazırladığı dosya haberi dikkatlice okumanızı öneririm.

Herkesin Kurban Bayramı’nı tekrar kutlarım. Çocuklarımız için güzel bir yaz tatili diliyorum.

Sağlıkla kalın.

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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 6 şirket
18 kurum 58 hissede ‘al’ diyor
Borsa İstanbul'da bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse
Borsada geçen hafta temettü kararı/teklifi açıklayan 8 şirket
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Borsa rekorla kapandı: Yeni haftada hangi veriler var?
Yeni halka arzlarda yön nereye?
Borsanın yeni şirketi Hareket'in (HRKET) temettü teklifi belli oldu
Borsa güne yükselişle başladı (20.06.2024)
Teknik Analiz: Endekste bayram sonrası beklentileri neler?
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ASELSAN, Altınay, Onur, SDT... 4 borsa şirketi bu yıl ne kadarlık iş açıkladı?
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