“Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde 1 milyon kişiye ulaşacağız”

2025’te dünyada kozmetik sektörünün 760 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Türkiye’de kozmetik sektörünün yıllık büyümesi yüzde 10 olarak hesaplanıyor. Türkiye’de 2 milyar doları bulan kozmetik sektörünün yaklaşık 900 milyon dolarını dermo-kozmetolojik ürünler oluşturuyor. Dermokozmetik sektörü şu an tüm dünyada çok hızlı büyüyen bir sektör olarak dikkat çekiyor. Bütün firmalar bu alanda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyorlar.

Ekonomist Dergisi/Yıldız Markalar ekinden - Ekim 2024

Kozmetik ürünlerinin genelde e-ticaret üzerinden satışının gerçekleştiği görülüyor. Özellikle, pandemide e-ticaret satışlarının artması sektörü ciddi anlamda geliştirdi. Bu anlamda, online marketing sektörü de yüzde 65 oranında büyüme kaydetti. Markalaşmada sosyal medyanın kullanımı öne çıkıyor. Tüm dünyada kozmetik sektörünün yükselen trendleri arasında bitkisel ürünler, kimyasallardan arındırılmış ürünler, vegan ürünler ve cruelty free yani hayvanlar üzerinde deney yapmayan markalar yer alıyor. Doğrudan satış sektörü markası Alyalina Kozmetik de gıda takviyeleri, bitkisel içecekler, temizlik ürünleri ve dermokozmetik ürünlerinden oluşan geniş bir ürün yelpazesine sahip. Alyalina Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Nazan Eke, “Planımız, yıl sonuna kadar beş ülkede daha faaliyet göstermek. 2025 yılı sonuna kadar faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde öncelikle 1 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. En büyük hayalim doğrudan satış sektörünü Türkiye’de hak ettiği noktaya taşımak, girişimci kadınlara iş alanı açmak” diyor. Nazan Eke ile şirketin hedeflerini ve gelecek planlarını konuştuk.

Şirketi kısaca tanıyabilir miyiz? Şirketin kuruluştan bugüne yolculuğundan ve faaliyetlerinizden kısaca bahseder misiniz?

2017 yılında eşim Fatih Eke’nin çörek otunu dünyaya duyurmak amacı ile başladığı doğrudan satış sektöründe şirketinin CEO’su olarak çalıştığım sırada hem yurt içinde hem yurt dışında edindiğim sektörel tecrübe ile 2020 yılında kendi şirketim Nigella Alyalina Kozmetik Gıda’yı kurdum ve ‘Alyalina’ markası doğdu. Alyalina Kozmetik, yaklaşık dört yıl boyunca Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Rusya ve Özbekistan’a ağırlıklı olarak çörek otu içeren kozmetik ürünlerin ihracatını gerçekleştirdi. Eylül 2023 yılında ülkemizde de satış yapmaya karar vererek, doğrudan satış belgemizi aldık ve ürün gamımızı genişletmeye başladık. Tarım Bakanlığı onaylı ve Sağlık Bakanlığı’nda da kaydı bulunan ürünlerimizi 2024 ocak ayı itibarıyla ülkemizde satmaya başladık. Gıda takviyeleri, bitkisel içecekler, temizlik ürünleri ve dermokozmetik ürünlerinden oluşan geniş bir ürün yelpazesine sahibiz.

100 yıllık tarihinde Cumhuriyet’in şirket olarak size katkıları ve kazanımları neler oldu?

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında bir Cumhuriyet kadını olarak, ağırlıklı kadın girişimcilerin yer aldığı sektöre merhaba demenin gururunu yaşıyorum. Şirketimizde ağırlıklı olarak çalışan kadın girişimcilerimizde; uzmanlıkları, bilgi ve kültürleri, kendine güven duyguları ile hepsi birer Cumhuriyet kadınıdır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, “Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir” sözleri ve yaşamı boyunca kadınlara verdiği destekle Cumhuriyet kadınlarına dünyada birçok ülkede bulunmayan hakları sağladı. 1930 yılında Türkiye’de kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındı ki en gelişmiş ülkeler arasında saydığımız İsviçre bile kadınlara bu hakkı 1959 yılında sağladı. Biz Atamızın yolunda Türk kadınının başarısını tüm dünyaya kanıtlamak üzere faaliyetlerimize devam ediyoruz.

Alanınızda nasıl farklılaşıyorsunuz?

İş hayatımın yaklaşık 20 yılı bankacılık ve sigortacılık sektöründe geçti. Finans ve satış-pazarlama deneyimlerimi doğrudan satış sektöründe harmanlayarak kendi çizgimi oluşturduğumu düşünüyorum. Eşimin yurt dışındaki şirketlerinde edindiğim tecrübelerde eklenince global iş kurma konusunda yol haritamı bilerek emin adımlarla ilerliyorum. Pandemi döneminde kendimi daha da geliştirmek adına aromaterapi ve wellbeing eğitimleri aldım. Hala eğitim almaya, kendime ve girişimcilerimize faydalı olmaya çalışıyorum. Sektörde bizi farklı kılan özelliklerden biri satışa sunduğumuz ürünlerin faydalı ürün olmasını hedeflemek olduğunu söyleyebilirim. Ürünlerimizi kullanan kişilerden aldığımız memnuniyet her geçen gün artıyor.

Şirketiniz açısından 2024 yılını değerlendirebilir misiniz?

İstanbul merkezimiz ve İzmir şubemiz ile başlayan organizasyonumuz eylül ayında Azerbaycan’da açtığımız şirketimiz ile globalleşmeye başladı. Hedefimiz yıl sonuna kadar beş ülkede daha faaliyet göstermek. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor. Yılın ilk dokuz ayında öngörümüzün üzerinde bir büyüme gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim. Çünkü dünyada sağlıklı yaşam ürünlerine ilginin arttığı bir dönemdeyiz. Bu belki biraz pandemi dönemiyle de ilgili. Gıdadan kozmetiğe kadar doğal ürünler ve sağlığa katkı yapan tüm ürünlerin önemi daha fazla anlaşılıyor artık.

2024 sonu ve 2025 için büyüme hedefleriniz neler? Yeni yatırım ve projelerinizden bahseder misiniz?

Hedefimiz yıl sonuna kadar beş ülkede daha faaliyet göstermek. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sıkı bir şekilde geliştiriyoruz. Yurt dışında doğrudan satış konusunda uzman olan girişimci bağlantılarımız Alyalina ürünlerine olan ilgi ve talep öngörüleri doğrultusunda kısa sürede hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz. 2025 yılında şimdilerde AR-GE çalışmaları tamamlanan 30 farklı inovatif ürünümüz kullanıma hazır olacak. 2025 yılı sonuna kadar faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde öncelikle 1 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyoruz.

Yeni ürünler üzerine çalışıyor musunuz?

Yaklaşık 250 çeşit ürünümüz bulunuyor. Dünyada ölmez otu bitkisini kahve ile buluşturan ilk firmayız. Farklı kahve çeşitleri için çalışmalarımız devam ediyor. Son yıllarda wellness sektörü ile sağlıklı yaşam, beden-zihin-ruh dengesi ön plana çıktığından, biz de çıkaracağımız yeni ürünlerde buna önem vererek çalışmalarımız sürüyor. Renkli kozmetik alanında ürün çeşitliliğimizi artırmak adına da çalışmalarımız devam ediyor.

Şirket olarak Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında yurt içinde ve yurt dışında hangi atılımları gerçekleştireceksiniz? İç ve dış pazarda yeni büyüme hamleleriniz neler olacak?

Biz büyüme hamlemizi, doğrudan satışımızı gerçekleştiren uzmanlarımız sayesinde yeni ülkelere açılarak, dermokozmetik ürün denildiğinde Alyalina’yı ilk akla gelen markalar arasına yerleştirerek yapacağımıza inanıyoruz. 2025 yılı içinde Türki Cumhuriyetler ile başlayan hikayemizi, Uzakdoğu ve Afrika’ya açılma hedefleriyle perçinlemeyi istiyoruz.

İnovatif çözümler ve dijitalleşme konularında nasıl bir ajandanız ve yol haritanız var?

Alanımızdaki en büyük inovasyon, bizzat ürünlerimizin kendisidir diyebilirim. Çörek otu, binlerce yıldır geleneksel tıpta kullanıldı ve modern bilim tarafından da desteklenen sağlık faydalarına sahip. Alyalina, bu geleneği modern bilimle birleştirerek, ürünlerinin hem tarihi köklerine bağlı olduğunu hem de bilimsel araştırmalarla desteklendiğini vurguluyor. Papatya, çevre dostu bir bitki olarak kabul ediliyor ve sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla kolayca yetiştirilebiliyor. Alyalina’nın sürdürülebilirlik ve çevre koruma değerleriyle uyumlu bir seçim oldu. Ölmez otu, kuruduktan sonra bile formunu ve rengini koruyabilen dayanıklı bir bitki. Bu özellik, Alyalina’nın kaliteli ve uzun ömürlü ürünler sunma taahhüdünü simgeliyor.

Şirketi beş yıl sonra Türkiye’de ve dünyada nerede görmeyi hedefliyorsunuz?

En büyük hayalim, doğrudan satış sektörünü Türkiye’de hak ettiği noktaya taşımak ve girişimci kadınlara iş alanı açmak. Girişimci olmayı isteyen ama maddi imkanı olmayan insanların buluştuğu bir sektör doğrudan satış sektörü. Maalesef ülkemizde ağırlıklı ev hanımlarının yaptığı bir iş olarak görülmesinden dolayı önemli bir iş olarak görülmüyor. Biz Alyalina ailesi olarak sektörün hak ettiği yere gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz yapacağız. Yurt dışında sektöre verilen değeri hem ürün kullanıcıları hem girişimciler açısından bizzat gördüğümden kendi ülkemizde de bunun yaşanmasını istiyorum. Bu sektörde şimdiye kadar yurt dışından girişimciler ülkemize gelerek başarı hikayelerini anlattılar. Şirketimizdeki girişimcilerimizin yurt dışında başarılarını anlatmaları da hayallerim arasında yer alıyor.

“SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

“Sosyal sorumluluk projelerimizle de konuşulmak istiyoruz. Bu alanda ilk adımımızı İstanbul’da açılan bir kreşin bir sınıfının tefrişatını yaparak ilk hizmetimizi gerçekleştirmiş olduk. Kız çocuklarının okuması ile ilgili projelerimizi de girişimcilerimiz ile satış faaliyetleri ile eş zamanlı uygulamak için program hazırlığı içerisindeyiz.”

“BİTKİLERİN ŞİFASI FIRSATLAR YARATACAK”

“Popüler bir pazar araştırma şirketinin raporuna göre tüketiciler kozmetik söz konusu olduğunda hem cilde hem de ruha iyi gelen basit güzellik rutinleri arıyor. Ancak teknolojik ilerlemenin her zamankinden daha hızlı olduğu bir dönemde, tüketiciler de her bireye özel, son derece kişiselleştirilmiş çözümleri keşfetmek istiyor. Tüketiciler malzemelerin seçimi ve kalitesi konusunda endişe duyuyor ve ham maddelerin tedariki hakkında da bilgi edinmek istiyor. Dolayısıyla Alyalina işte tam da bu noktada ihtiyacı birebir karşılayan ve bu nedenle hızla büyüyen bir ağ. Gelecekte zihin-beden bağlantısına dair anlayışımız derinleştikçe, zihinsel sağlığı güzellik endüstrisine entegre etme eğilimi daha da yaygınlaşacak. Bu da bize, bizim içinde bulunduğumuz bitkilerin şifası konusunda çok daha büyük fırsatlar çıkacağının kanıtı.”