Fark yaratmanın yolu AR-GE ve inovasyondan geçiyor

Sürdürülebilirlik çalışmalarına hız veren markalar, AR-GE ve inovasyon faaliyetleriyle de fark yaratma peşindeler. Ayrıca yükselen trendlere göre koleksiyonlarını güncelleyip, büyüme planlarını da tüketici eğilimleri doğrultusunda şekillendiriyorlar.

Yaklaşık 40 yıllık bir geçmişe sahip olan Dagi iç çamaşırı, ev, uyku ve plaj giyim alanlarında faaliyet gösteren köklü markalardan biri. Makro ve mikro yaşam trendlerini yakından takip eden şirket, bunları marka kimliğine uygun olacak şekilde yorumluyor. Yükselen 'sessiz lüks' ve pandemiyle birlikte 'iç içe geçen hayatlar' kavramları buna en güzel örneklerden.

Tüketici eğilimlerine bakarak artık insanların hayatın farklı alanlarında aynı ürünü rahatlıkla kullanabildiğini gören marka, aynı sabahlığı isteğe bağlı olarak evde ya da dışarda giyebilme özgürlüğü sunuyor.

Koleksiyonlarını iç giyimle rahat giyimi, pijamayla plaj giyimi kombinleyecek şekilde hazırladıklarını söyleyen Dagi CEO'su Barış Düzel, "Hatta son reklam filmimizde Birce Akalay'ın sokakta ve restorantta giydiği kombinlerden bazıları bizim pijamalarımız" diyor.

PAMUK ÜRETİMİNE DESTEK

Dagi, tüm hammadde tedarikçilerine sürdürülebilirlik yolculuğunun ilk adım olan Oekotex 100 belgesine sahip olmalarını şart koşuyor. Örneğin; koleksiyonlarda sıkça kullanılan viskon, modal ve lyocell kumaşların tedarik edildiği firmaların sertifikalı ve kontrollü ağaç kaynaklarını kullanması, kullandığı hamur selülozların sürdürülebilir ormanlardan elde edilmesi talep ediliyor.

Geçen yıl Adana'da 'Sarı Gelin' ve 'Gelincik' isimli yerel pamuk tohumlarıyla üretim yapabilmesi için küçük çiftçiye alım garantisi ile destek verdiklerinden bahseden Düzel, şöyle devam ediyor: "Hasadı yapılan pamuklarla geliştirilecek AR-GE sonucunda özel bir koleksiyon üretimimiz olacak.

Böylece yerel değerleri yaşatmaya devam edip tüketicilerde konuyla ilgili bir farkındalık kampanyası yürüteceğiz. Bu yıl ayrıca karton kutu ve bant gibi atıkların azaltılması, mağazalardaki kaynak tüketiminin düşürülmesi ve döngüsel ekonomiye katkıda bulunmak üzere, LogD Milk Run Yönetim Sistemi ile iş birliği yaptık."

YURDIŞINDA YAYGIN

Dagi geçen yıl 21 yeni mağaza açtı ve mağazalarının 25 tanesini yenileyerek dokuz aylık bir süre içerisinde 46 operasyon yönetti. Önceliklerinin ise metrekarelerini büyütmek olduğunu vurgulayan Düzel, "Pandemi sonrası değişen tüketici eğilimini de göz önüne aldığımızda cadde mağazacılığının alışveriş tercihlerinde ön sırada olduğunu gözlemliyoruz.

Biz de bu doğrultuda İstanbul'daki önemli iki lokasyonda mağazalarımızı açtık ve benzer adımlar atmaya devam edeceğiz. Yurt dışı operasyonlarımız da hızla büyüyor.

Almanya'da ihracat faaliyetlerimizi yürütmek üzere ofisimizi bu yıl açtık. Yurt dışında 22 ülkede mağazalarda, 36 ülkede ise online pazaryerlerinde müşterilerimize ulaşıyoruz. Bu bağlamda, en yaygın entegrasyona sahip Türk markalarından birisiyiz" diye anlatıyor.

Kadın iş gücünün çalışma hayatına dâhil edilmesinin; ekonomik büyüme, toplumsal kalkınma, cinsiyet eşitliği ve sektöre örnek olarak kolektif bilinç yaratılması açısından önem taşıdığına inandıklarının da altını çizen Düzel, "Tüm çalışanlarımız içerisinde kadın çalışan oranımız yüzde 78 iken, yönetim rollerindeki oran ise yüzde 82" diye ekliyor.

AR-GE çalışmalarına ağırlık veren Dagi, yüksek teknoloji ürünler geliştirmeye özen gösteriyor. Örneğin; gümüş iyonlu antibakteriyel kumaşlardan üretilen, anti selülit iç çamaşırları üretiyor.

