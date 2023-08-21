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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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Finansmana erişimin aciliyeti var

Farklı kesimlerden, farklı sektörlerden benzer serzenişler geliyor. Nakit akışı, finansmana ulaşım, finansmanın maliyeti.

21 Ağustos 2023
Finansmana erişimin aciliyeti var

Kıymetli okurlar,

Yaptığımız iş gereği her gün ben başta olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarım farklı sektörlerden üst düzey yöneticilerle, patronlarla, iş dünyasını temsil eden sivil toplum örgütlerinin başkanlarıyla ve genel sekreterleriyle bir araya geliyoruz.

Farklı kesimlerden, farklı sektörlerden benzer serzenişler geliyor. Nakit akışı, finansmana ulaşım, finansmanın maliyeti. Geçen hafta Bankalar Birliği’nin toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yıl için yüzde 4,5 büyüme hedefine vurgu yaparken, “Sürdürülebilir bir büyüme için reel sektörün finansmana kesintisiz ulaşımı önemlidir” dedi. Özellikle ihracatın finansmanı konusuna değinen Mehmet Şimşek, “Özel bankaların tüketici kredilerine odaklandıkları dönem geride kalmalı” ifadesini kullandı.

Evet Bakan Şimşek’in dediği gibi, reel sektör başta ihracatçılar olmak üzere finansmana ulaşım bekliyor. Ancak diğer yandan ihracatta da tehlike çanları çalıyor. Başta navlun olmak üzere maliyet avantajını kaybeden ihracatçılarımız Çin’in sert rekabetiyle karşı karşıya. Geçen sayımızda da kapak haberine taşıdığımız üzere 265 milyar dolar hedefi olan ihracatçılar, bu rakama ulaşabilir mi, emin değilim. Hem finansmana ulaşımda zorluklar hem global ekonomilerde yavaşlama, hem de Çin’in sert rekabeti, bizi zorlayacak gibi duruyor.

Değerli okurlar, bu sayımızda Ekonomist dergisinin gelenekselleşen çalışmalarından biriyle karşınızdayız. ‘40 yaş altı 40 CEO’ araştırması sekizinci yılında. Sibel Atik arkadaşımızın hazırladığı araştırma haberinin detaylarını sayfalarımızda okuyacaksınız. 2000’li yılların başındaki yüksek enflasyon ortamına maalesef sert bir şekilde geri dönüş yaptık. 

Enflasyon ortamında şirket yönetim tecrübesi olmayan genç kuşak, aslında dünyanın ve ülkemizin son yıllarda geçtiği zorlu koşullarda, fırtınaların şiddetine rağmen gemilerini güvenli limanlara ulaştırmayı başardı. Ya da dalgalı denizlerde sörf yapmayı öğrendikleri için bu dengesiz piyasa şartlarını fırsata çevirebiliyorlar.
Araştırmanın sonuçlarına kısaca bakacak olursak genç kuşak CEO’lar önemli yatırım kararlarına imza atarak şirketlerini büyütmeye devam ediyor.

Yaşanan ekonomik dalgalanmalar neticesinde maliyet yönetimine odaklanan genç liderler, teknoloji ve sürdürülebilirlik konularına da ayrıca önem veriyor. Sonuçta Türkiye ekonomisinin içinde olduğu zorlu koşullara rağmen genç CEO’lar yönettikleri şirketleri iki kat büyütmeyi başardı. Listemizde yer alan 40 liderin yönettiği ciro bu yıl 228 milyar TL’yi aştı. Önceki yıla göre ciroda yüzde 62 yükseliş yaşanırken, 40 genç liderin yönettiği şirketlerin toplam istihdamı 42 bin 275 kişi oldu.

Bu yıl listeye giren genç liderleri tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum.

Sağlıkla kalın…

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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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