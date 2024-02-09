Fintech girişime yatırım geldi

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri bir araya getiren Global Trust Ventures, Ödüyo için 145 milyon TL değerleme üzerinden yatirım gerçekleştirdi. Ödüyo, almış olduğu bu yatırımla e-tahsilat ve online ödeme çözümleri alanında yeni projeler geliştirecek.

Online tahsilat, açık bankacılık alanlarında yazılım ve çözümler üreten Ödüyo, Global Trust Ventures'tan 145 milyon TL değerleme üzerinden yatırım aldı. Yatırım kararında Ödüyo'nun başarı grafiği ve büyüme potansiyelinin etkileyici bir şekilde artması öne çıkıyor.

Global Trust Ventures portföyüne dahil olan Ödüyo, aldığı yatırımla birlikte e-tahsilat ve online ödeme çözümleri ürünleriyle kurumsal müşterilere destek olurken, şirketlerin dijitalleşme süreçlerine katkı sağlayacak yeni finansal seçenekler sunmaya da devam edecek.

Ödüyo Finansal Teknolojiler Genel Müdürü Erman Yapıcı, Ödüyo'nun başarılı bir yılı geride bıraktığını belirterek, "2023 yılında Ödüyo olarak büyük başarılara imza attık.

Sektördeki etkinliklerde ve ödül törenlerinde birçok ödüle layık görüldük. Global Trust Ventures'tan aldığımız 145 milyon TL değerleme üzerinden yatırım ile büyümeye ve gelişmeye 2024'te de devam edeceğiz" diyor. Yapıcı, ayrıca e-tahsilat ve online ödeme çözümleri noktasında çığır açacak yenilikleri geliştirmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekliyor.

YARATICI FİKİRLERE DESTEK

Global Trust Ventures Yatırım Direktörü Hasan Rıza Bayar da yaratıcı fikirleri destekleyerek, ekosistemin gelişmesinde ve teknoloji dönüşüm sürecinde rol almaya devam edeceklerini ifade ediyor.

Girişimcileri desteklemek ve sektöre değer katan teknolojilere yatırım yapma konusundaki istikrarı sürdüreceklerini açıklayan Bayar, "Hızlı ve etkili büyümeyi desteklemek amacıyla izlediğimiz büyüme stratejisi çerçevesinde, ülkemizin e-tahsilat sektöründe önemli bir oyuncusu olan Ödüyo'yu bünyemize katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuşuyor.

