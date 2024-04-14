Fonlardan Start Up’lara Yatırım Yağacak

2020 yılından bu yana Türkiye’de gerçekleşen yatırım turlarının yüzde 30’undan fazlasına katılan kurumsal girişim sermayesi şirketleri (KGS), geçtiğimiz yıl yüzde 38 oranında katılım sağlayarak kendi rekorlarını kırdılar.

Bu fonların sayısının önümüzdeki yıllarda hızla artacağı tahmin ediliyor. Holdinglerin yanı sıra bankalar, üniversiteler ve bireysel yatırımcılar tarafından kurulan fonlar da start up ekosistemine yatırım için bu yıl önemli bütçeler ayırdı. Kapak haberimizde Türkiye’nin önde gelen 28 girişim sermayesi şirketinin ve yatırım fonunun 2024 planlarını ve odağına aldıkları sektörleri araştırdık.

Girişimcilik ekosistemini desteklemek için kurulan yatırım fonları, kurulma ya da büyüme aşamasında olan start up’lara önemli bir kaynak sağlıyor. Bu fonların sayısı ise her geçen yıl artıyor. 2023’te kurulan altı yeni kurumsal girişim sermayesi (KGS) fonu ile toplam KGS sayısı 82’ye ulaştı. KGS’lerin yarısından fazlası 2021 ve sonrasında kuruldu.

Son beş yılda finans sektörü KGS kurma ve yatırım yapma konusunda en iştahlı sektör oldu. 2023 yılında kurulan KGS fonlarının yüzde 67’si finans firmaları tarafından kuruldu. 2023 yılında 21 şirket, KGS kurmadan girişimlere ilk kez yatırım yaptı. Dünyada girişim sermayesi (VC-Venture Capital) yatırım tutarlarının yaklaşık yüzde 20’sine yakını KGS’lerden gelirken, Türkiye’ye baktığımızda ise farklı ve daha pozitif bir görüntüyle karşılaşıyoruz.

Ülkemizde KGS’ler tarafından gerçekleştirilen yatırımların sayısı ve yatırım tutarları hızla artmaya devam ediyor. 2020 yılından bu yana Türkiye’de gerçekleşen yatırım turlarının yüzde 30’undan fazlasına katılan KGS’ler, geçtiğimiz yıl yüzde 38 oranında katılım sağlayarak kendi rekorlarını kırdılar.

Kurumsal şirketler için finansal getirinin yanı sıra girişim ekosistemine yakın olmak, şirket içi inovasyon kültürünün desteklenmesi, pazarın genişletilmesi, yeni teknolojilere açılmak ve yeni trendleri test etmek gibi kritik konularda önemli faydalar sağlıyor. Bu nedenlerden dolayı daha fazla holdingin de bu alana gireceği tahmin ediliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.