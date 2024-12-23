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Gözde Yeniova
Gözde Yeniova




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Forum AVM'yi aile yatırımı olarak aldık

Geçtiğimiz günlerde Forum AVM mağazalarını satın alan LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, bu yatırımla ilgili açıklama yaptı.

23 Aralık 2024 | 09:23
Forum AVM'yi aile yatırımı olarak aldık

LC Waikiki’nin büyük ortağı olan Küçük Ailesi, son günlerde konkordato süreci devam eden Forum AVM’lerinin yüzde 40’ını satın alarak gündeme gelmişti. LC Waikiki de bu yıl 15. yılını doldurdu. Sırbistan'ın Belgrad şehrindeki mağaza açılışında konuşan LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük bu konuda da açıklama yaptı.

AVM yatırımının LC Waikiki'nin değil Küçük ailesinin yatırımı olduğuna dikkat çeken Vahap Küçük, "LC Waikiki kendi kaynaklarını kendi alanına yatırır. Bu bizim kırmızı cizgimizdir. Diğer alanlar ailenin bireysel yatırımıdır. Örneğin Florya'da inşaat yatırımı var onun oğlum başında duruyor ama o aile yatırımıdır. Bizim diğer ortaklardan Pamir Bey (Dizdar) ile enerji yatırımımız var o da LC Waikiki'nin değil.  2026'da bizim hedefimiz artık Fransa'da, İngiltere'de mağaza açmak. 2026 hedeflerimizden bir tanesi gelişmiş ülkelerde mağaza açmak. Bu Londra da olabilir, Paris de olabilir, Almanya da olabilir Hollanda da olabilir" diye konuştu. Küçük şöyle konuştu:


 
 

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Gözde Yeniova
Gözde Yeniova




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SPK'dan yeni bülten: 1 yeni halka arz, 2 sermaye artırımı onayı
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Trabzonspor'dan KAP'a sözleşme fesih bildirimi
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