Franchise fırsatları: 25 binden fazla girişimci aranıyor

Franchise sektörü, depremin yarattığı yaraları el birliğiyle sarmaya çalışıyor. Kimi markalar ciro üzerinden aldıkları bedellerden vazgeçerken, bazıları da bölgede bulunan franchise şubelerini başka illere taşımaya başladı.

BURCU TUVAY btuvay@ekonomist.com.tr

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN asakarya@ekonomist.com.tr

2022’de 300 bin kişiyi aşan istihdam yaratan franchise ekosistemi, bu yıl 25 binden fazla girişimci arıyor. Tüm olumsuzluklara rağmen ekosistemin büyüklüğünün 2023 yılında 65 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Kapak haberimizde markaların verdikleri destekleri ve büyüme planlarını araştırdık.



Türkiye deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken, yüz binlerce kişiye istihdam yaratan franchise ekosistemi de bu afetten büyük ölçüde etkilendi.

11 ili derinden etkileyen deprem, bu bölgede yer alan işletmelerin ağır hasarlar almasına yol açtı. Sektör paydaşları, bu yaraları sarmak için büyük bir dayanışma başlattı.

Kimi markalar ciro üzerinden aldıkları bedellerden vazgeçerken, bazıları da bölgede bulunan franchise şubelerini başka bölgelere taşımaya başladı.

Ekosistemin yeniden ayağa kalkması için hızlı bir çalışmaya giren markalar, el birliğiyle bölgede bulunan girişimcilerine destekler sağlıyor.

Zira franchise ekosisteminin yarattığı sinerji, Türkiye ekonomisinde oldukça büyük bir yer kaplıyor. Yüz binlerce çalışana iş imkanı sağlayan franchise ekosistemine UFRAD’ın (Ulusal Franchising Derneği) rakamsal verileriyle baktığımızda; 2022’de ekosistemin yarattığı istihdam sayısının 300 bin kişiyi aştığını, Türkiye’deki zincir işletmelerin sayısının 3 bin 700’e, zincir işletmelere bağlı şube sayısının 66 bine, yurtdışına açılan Türk marka sayısının ise 405’e ulaştığını görüyoruz.

Franchise ekosistemine 2023 yılında 25 binden fazla girişimci arandığı, sistemin büyüklüğünün ise 65 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.