Fransa’da kozmetik üretiyor

Vildan Mumcu Özol, 24 yıl etkinlik, organizasyon, prodüksiyon, dijital, deneyim pazarlama yaptıktan sonra temizlik, bakım ve kozmetik sektörüne adım attı. Fransa'da Greenmood markasını kuran Özol'un hedefi, tüm Avrupa kıtası, Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetlere ihracat yapmak.



Vega Ajans'ın kurucusu ve ajans başkanı Vildan Mumcu Özol, yaklaşık 24 yıl etkinlik, organizasyon, prodüksiyon, dijital, deneyim pazarlama yaptıktan sonra temizlik, bakım ve kozmetik sektörüne girmeye karar vererek Fransa'da Greenmood markasını kurdu.

Özol'un temizlik, bakım ve kozmetik sektörüne girmeye karar vermesi aslında olumsuz bir deneyim sonucunda oldu. Özol'un oğlu okula başladıktan sonra oğlunun şiddetli öksürük belirtileri ile ortaya çıkan alerji sorunu, okulda kullanılan kimyasal temizlik malzemeleri ile tetiklendiği ortaya çıktı.

Bu deneyim, ev dışında maruz kalınan kimyasalların kişiyi olumsuz etkileyebileceğini gösterdi. Bu durum, Özol'un organik ve doğal ürünler konusundaki farkındalığını artırdı.

PANDEMİ DÖNEMİNDE GELİŞTİ

Bu farkındalıkla Özol, organik olarak satılan birçok ürünün aslında içeriklerinin kimyasallarla dolu olduğunu keşfetti. Pandemi dönemi bu fikirleri daha da pekiştirdi. Bir arkadaşı olan ve kozmetik markası sahibi Samir Alekperov ile görüşerek onun Fransa'da yaptığı araştırma ve geliştirme çalışmalarını öğrendi.

Bu çalışmalar sonucunda Fransa'da Ecogarantie ve Cosmos Organik kalite onay sertifikalarına sahip ev temizliği ürünleri geliştirdi. Bu ürünlerle ilgili fikir alışverişi yaparak Green Mood Organics markası için iş birliği yapmaya karar verdi.

Ekolojik ev temizliği, evcil hayvan ve organik bebek ve kişisel bakım gibi farklı kategorilerde doğa dostu ürünler ürettiklerini söyleyen Özol, ekolojik sertifikaya sahip, vegan, bitkisel ve doğal hammaddelerden üretilmiş, organik tarımı destekleyen 26 çeşit ürünleri olduğunu belirtiyor.

OYUN ŞİRKETİ KURDU

Aylık fabrika üretim kapasitelerinin yaklaşık 50 bin adet olduğunu ifade eden Özol, "Önümüzdeki yıl yeni ürün kategorilerimiz ile üretim kapasitemizi 36 ürün çeşidine çıkarmayı planlıyoruz" diyor.

İhracat için tüm Avrupa kıtası, Ortadoğu, Türki Cumhuriyetler ve İngiltere'nin öncelikli pazarlar olduğunu vurgulayan Özol, şöyle devam ediyor: "Şu anda etkinlik, menajerlik, prodüksiyon ve organik temizlik ürünleri markalarımızın yanına son birkaç yıldır üzerinde çalıştığımız bir dijital deneyim ve oyun şirketi de eklendi.

Harika bir ekip oluşturduk. Gerek eşim gerekse oğlum bu alana odaklandılar. Bu sıralar gündemimizin bir bölümünü bu işimiz alıyor."

“BİRÇOK DEPARTMANI BÜNYEMİZDE TOPLADIK”

“Vega Ajans 1999 yılında etkinlik ve organizasyon ajansı olarak kuruldu ve her geçen yıl etkinliklerde doğan ihtiyaçları kendi şirket bünyesinde topladık. Markaların ihtiyaçları doğrultusunda özel konumlandırılmış etkinlik fikirleri üretiyor ve hayata geçiriyoruz. Otomotiv, telekomünikasyon, kozmetik, tekstil gibi farklı sektörlerden markalar ile çalışıyoruz.

25 yıl boyunca etkinliklerde ihtiyacımız olan birçok departmanı yatırım yaparak kendi bünyemizde topladık. Vega Tekstil olarak kendi atölyemizle kurumsal kıyafet üretimi yapıyoruz ve Digivega olarak fiziksel etkinlikleri dijitale taşıyarak daha fazla etkileşim sağlıyoruz. Aynı zamanda Digivega Studio ile AR, VR ve oyun projeleri hazırlayarak üretimi yine kendi bünyemizde yapıyoruz."