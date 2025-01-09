‘Fuzul Topraktan 1,5 milyar Euro’luk yatırım yapacak'

2024 yılının holding ve şirketleri için oldukça iyi geçtiğini söyleyen Fuzul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, 2025’de de yatırımları sürdüreceklerini anlattı. Fuzul Topraktan şirketiyle 5 yılda 10 bin konut üretmeyi hedeflediklerini anlatan Akbal, “Bunun için 1,5 milyar Euro’luk yatırım öngörüyoruz” dedi. Fuzul Tasarruf Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal da piyasaların daraldığı, banka kredilerinin sıkıştığı bir yıl yaşandığını hatırlatarak, “Bu bizim için bir fırsat oldu. Orta ve bir altı gelire sahip hedef kitle, portföyümüzde çoğunluğu oluşturmaya başladı” dedi.

2024 yılını yatırım yılı ilan eden Fuzul Holding, 2025’te de inşaat ve finansta yatırımlarını genişleterek devam ettirecek. 2024 yılını değerlendirmek ve 2025 hedeflerini konuşmak için gazetecilerle bir araya gelen Fuzul Holding yönetimi, 2024’ün tüm çatı şirketleri için verimli geçtiği mesajını verdi. Fuzul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, 2024’ü çok iyi geçirdiklerini belirterek, “2025 daha da daha da iyi olacak. Yeni yatırımlarımızı devreye alacağız. Finans ve inşaat sektöründe büyüyoruz. Müşteri sadakatimiz yüksek. Yenilenebilir enerji de de yatırım hazırlıklarımız var. Biraz ülkemizin gidişatını da gözlemliyoruz. 2025’te piyasadaki gelişmelere göre hayal ettiğimiz yatırımları devreye alacağız. GES tarafında sıfırdan yatırım yapmış olacağız. İlk etapta öz tüketime cevap verecek” dedi. 2024’te hükümetin hedeflediği programı tam uyguladığına dikkat çeken Mahmut Akbal, “2025’te de öyle olacağını görüyoruz. 2025’in özellikle ikinci yarısında piyasalar daha da canlanacak. Rahatlayacak. Krediler açılacak” ifadelerini kullandı.

FUZUL TOPRAKTAN YILI

Krizlerin dönem dönem yaşandığı bir ülkede 33 yıldır şikâyet almadan yola devam ettiklerine dikkat çeken Mahmut Akbal şöyle devam etti:

“Fuzul Topraktan bu yıl yıldız şirketimiz olacak. Biz imarı olmayan bir arsa almıyoruz. Değeri oluşacak yerleri alıyoruz. Yüzde 40 arsa maliyeti, yüzde 30 inşaat maliyeti yüzde 30 da müteahhit karı olur normalde. Topraktan modelinde Yüzde 30 müteahhit karını yüzde 10’a çekiyoruz. Yatırımcıya alırken yüzde 20 kazandırıyoruz. Bunu 60 aya yayıyoruz. Fuzul Topraktan için 2023 nadastı. 2024 ekme yılı oldu. 2025 ise biçme yılı olacak. Fuzul Tasarruf tarafında BDDK’nın regülasyonlarına tabiyiz.

Soldan sağa üst: Rubikpara Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Akbal, Fuzul İç İletişim ve İşveren Markası Yöneticisi H. Kübra Akbal Kuru, Fuzul Tasarruf Yönetim Kurulu Başkan Vekili Furkan Akbal, Fuzul GYO Yönetim Kurulu Üyesi - Zahit Akbal

Soldan sağa alt: Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, Fuzul Holding Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Akbal, Fuzul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, Fuzul Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Akbal

HEDEF 10 BİN KONUT

Fuzul Topraktan’ın kısa bir sürede önemli bir boşluğu doldurduğunu kaydeden Mahmut Akbal, “Sektöre baktığımızda markalı konut üreticilerinin bir kısmı dibe vurdu, bir kısmı da lükse kaydı, üst segmente hitap eder hale geldi. Fuzul GYO tarafında lüks konut üretiyoruz, bu tarafta talep güçlü, görüyoruz. Ancak orta ve bir alt kesim için konut üretiminde son 2 yıldır ciddi boşluk oluşmuş oldu. Fuzul Topraktan da ev sahipliği oranının yüzde 56’lara gerilediği ülkemizde liyakati ile yapıldı ve bir yıl gibi kısa bir sürede önemli karşılık buldu. İlk 88 ünite ile başladık. 1 yıl gibi kısa sürede 8 ayrı projede 1644 üniteye ulaştık. 6 projenin satışı tamamlandı. Arsa satışları tamamlanan projelerimizde şimdi inşaatlarda başladı. 60 ayda insanlara topraktan girip ev sahibi olma imkanı veriyoruz. Vatandaşı kendi imkanı ile ev sahibi yapıyoruz. İlk proje teslimimiz 24 ay içinde olacak. Her 3 ayda bir yeni şantiyemiz devreye girecek” dedi. Akbal, 5 yılda 1,3 milyar Euro yatırımla 10 bin konut üretmeyi hedeflediklerini de vurguladı.

FİNANSA AĞIRLIK VERECEK

Mahmut Akbal her işin merkezinde finansı yönetmek olduğunu belirterek, “Finansı yönetemezseniz işler zorlaşıyor. 2025’te finans tarafında biraz daha yoğunluğu artıracağız. Rubikpara tarafında işlerimiz daha da büyüyecek. Kasım 2023’te Rubikpara’yı devreye aldık. Elektronik para ödeme şirketi. 2024 yılsonu itibariyle sektörümüzde ilk 10’dayız. 5-6 yılda bu seviyeyi yakalayamayan şirketler var. 35 kişilik bir ekibiz. Küçük ölçekli bir banka gibiyiz aslında. Aralık 2024 itibariyle 2 milyar liralık bir hacim yakaladık” dedi.

PİYASALARDAKİ SIKIŞMA FUZUL’E İLGİYİ ARTIRDI

Fuzul Tasarruf Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal da verimli bir yıl vurgusunu Fuzul Tasarruf tarafında da yaptı. Piyasaların daraldığı, banka kredilerinin sıkıştığı bir yıl yaşandığını hatırlayan Eyüp Akbal, “Bu bizim için bir fırsat oldu. Orta ve bir altı gelire sahip hedef kitle, portföyümüzde çoğunluğu oluşturmaya başladı. 100 bin yeni müşteri kazandık ve toplam ödeme yapan müşteri sayımız 80 binden 180 bine çıktı. Pik sezonumuzu yaşadık. Aylık 8 bin yeni müşteri kazanıyoruz. 70 şehirde 125 şubedeyiz. Bu sene 15 yeni büyük ilçede de yapılanacağız. Yatırımcılarımız en çok 80 aylık vadeye giriyorlar. Şu an sektörde 6 şirket hizmet veriyor, 4,5 milyar lira sermaye, 10 milyar lira aktif büyüklük ile hizmet veriyoruz” dedi.