Gayrimenkul teknolojiye adapte olmakta geri mi kaldı?

Teknoloji çağında teknolojinin sunduğu nimetlerden faydalanan ve bu sayede iş süreçlerini verimli hale getiren sektör sayısı giderek artıyor. Gayrimenkul ve inşaat sektöründe de yapay zeka hızla kendine yer ediniyor. Yapay zekanın diğer sektörlerdeki hızlı etkileşimi inşaat sektörünü ve mühendisliğini de etkilerken istenilen etki diğer sektörlere göre ne yazık ki geride kalmış durumda. Oysa bina kalitesi, inşaat maliyet tahmini, inşaatta yüklenici seçimi ve iş kazalarının riskini azaltmak gibi birçok alanda insanın hata payını azaltmak, daha hızlı ve doğru sonuca ulaşmak için yapay zeka kullanılabiliyor.

Günümüzde gayrimenkulde yapay zeka reklam, pazarlama, veri analizi ve risk analizinde kullanılırken, müşteriye sanal mülk turları, gayrimenkul danışmanlarına yapay zeka destekli kişisel asistan uygulamaları vb. örnekler mevcut. Müşteriyi analitik ve görsel şekilde tatmin ederek satışları artırmak mümkün olabiliyor. Yatırımcı ise risk oranlarında daha kesin rakamlar görerek hızlı aksiyon alabiliyor, zararına olacak yatırım projelerinden kaçabiliyor.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILABİLİYOR

Kredi değerlendirmeleri ve kiracı geçmişi gibi alanlarda risk değerlendirmesini finansal ve hukuksal açıdan yaparak, kiracı seçimi, hukuki boyutunun değerlendirilmesi ve kredi başvurularının daha uygun zeminde gerçekleşmesini sağlıyor. Bina bakımı, güvenliği, enerji verimliliği gibi alanlarda süreci izlemek için yapay zeka sensörlerle entegre edilebilir.

GYODER Proptech Komitesi Başkan Yardımcısı Çiğdem Abalı, değişen dünya şartlarında sektörün rekabet gücünü artırmak için yapay zekayı en önemli araçlardan biri olarak konumlandırdıklarını söylüyor.

Abalı, sektörün ihtiyaçlarını tespit edip bu ihtiyaçlara yönelik yenilikçi çözümler üretmeyi ve GYODER olarak bu sistemi tüm sektöre sunmayı hedeflediklerini vurguluyor.

YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRE SUNULACAK

Yapay zeka ile entegre edilmiş teknolojilerin gelişmesine katkıda bulunarak sektördeki gelişmeleri hızlandırmayı amaçlayan GYODER, YTÜ Yıldız Teknopark iş birliğiyle GYODER YTU Start-up House-Proptech HUB Girişimcilik Merkezi’ni Maslak’ta hayata geçiriyor. Abalı, “Amacımız sektörün ihtiyaçlarına yönelik teknolojik çözümleri ortaya koyacak projeleri üreten girişimcileri tek bir çatı altında toplamak. Sektördeki ihtiyaçları daha geniş kitlelere duyurarak farkındalık oluşturmak da Proptech Hub’ın amaçlarından. Gayrimenkul, doğası gereği teknolojik gelişmelere adapte olma konusunda yavaş kalmış bir sektör. Proptech Hub olarak, bu konuda öncülük ederek sektörün daha hızlı ve verimli bir dönüşüm geçirmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz” diyor.

2030’DA 2 TRİLYON DOLARLIK BÜYÜKLÜĞE ULAŞACAK

Araştırmalara göre 2030’da küresel çapta yapay zeka pazarındaki büyüklüğün 2 trilyon dolar seviyelerinde olacağını hatırlatan Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuzhan Çetinsaya, “Bu da yeni inovasyonlarla birlikte yapay zeka teknolojisinin hızla büyüyeceğini bize net olarak gösteriyor. Gayrimenkulde faaliyet gösteren tüm oyuncuların yapay zeka teknolojisine entegre olması, geleceği yakalama ve dijital dönüşümde büyük önem taşıyor” diyor.

Sahip olduğu dinamikler açısından gayrimenkul sektörünün son yıllarda Türkiye’nin en hızlı gelişen ve kendisini yeni teknojilere entegre eden sektörlerinin başında geldiğini belirten Çetinsaya şunları söylüyor:

“Küresel çapta yaşanan teknolojik gelişmeler, bulunduğumuz sektördeki faaliyetleri de pozitif anlamda etkiliyor. Bugün, tüm dünyanın gündeminde olan yapay zeka teknolojisini kullanan firmalar üretim aşamasından, teslim sonrası yaşamın başladığı döneme kadar bu algoritmadan her aşamada faydalanıyor. Artaş Holding olarak biz de faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda, imza attığımız projelerin tamamında güncel teknolojik gelişmelerden önemli kazanımlar sağlıyoruz. Projelerimizde yer verdiğimiz akıllı ev altyapısı ve teknolojileriyle birlikte tüm yapılarımızı yapay zekayla donatıyoruz. Bu teknolojiyi, yaşam alanınızı uzaktan yönetmeye yarayan ve günün her anında sizinle olan teknolojik bir asistan olarak tanımlayabiliriz.”

GELECEĞE ENTEGRASYONU KOLAYLAŞTIRACAK

Yapay zeka kullanımını gayrimenkul sektörü özelinde değerlendirirken, genel bir perspektif çizmek ve bu çerçevede bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Çetinsaya “Yapay zekayla birlikte ortaya çıkacak yenilikçi iş modelleri ve dijital dönüşümle birlikte sektörümüzde faaliyet gösteren oyuncuların, potansiyelini çok daha üst seviyeye çıkarabileceğini düşünüyorum. Bu teknolojinin, verileri analiz edip kolayca işleyebilmesi açısından hem kullanıcıların, hem bizim gibi yatırımcı firmaların gelecekle entegrasyonunu sağlayacağını söyleyebilirim. Küresel çapta gelişen teknolojileri yakından takip etmek, sektörün tüm oyuncuları için aslında köklü bir değişimi işaret ediyor. Bununla birlikte yapay zeka algoritmasının, tüm dünyada kullanılan bir teknoloji olması sebebiyle makroekonomik ölçekte önemli gelişmelere yol açabileceğini söylemek mümkün. Gayrimenkul sektörü özelinde yapay zeka kullanımının izleyeceği yolu ve disiplinler arasındaki ilişkiyi önümüzdeki dönemin bizlere net bir şekilde göstereceğini ifade edebilirim” diyor.

Yapay zeka kullanımının sektörün cirolarına şu anda ciddi bir katkı sağlamadığını belirten Vesen Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Palazoğlu, “Dünyada ve ülkemizde yapay zeka teknolojisi çok yeni ve sürekli gelişim içerisinde. Size yüzde 100 sonuç vermiyor sadece yol haritası gösteriyor. O yol haritasını da yine iyi süzgeçten geçirip öyle uygulamakta yarar var. Projeyi şekillendirme ve satışlara nasıl katkı sunacağımız konusunda yardımcı. İleride ciroya ciddi katkılar sunacaktır” diyor.

YAPAY ZEKANIN AKTİF KULLANIMI ARTTIRILACAK

Gayrimenkulde pazarlama ve reklam departmanında yapay zeka kendine önemli bir yer edindiğini belirten Fenercioğlu A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Aycan Fenercioğlu, gayrimenkul sektöründe yapay zekanın aktif kullanımının arttırılarak yapay zekanın avantajlarından yararlanılabileceğini söylüyor.

Feryapı Genel Müdürü Yakup Yılmaz, yapay zeka çözümlerinin inşaat sektörünü değiştiren ve geliştiren bir teknoloji olduğunu, bu teknolojiyi benimseyerek, sektördeki yeniliklere ayak uydurup geleceğe hazırlandıklarını söylüyor.



Yılmaz, “Önümüzdeki 5 yılda sektördeki gelişmeleri takip ederek, yapay zeka alanındaki yenilikleri projelerimize entegre edeceğiz. Ekiplerimizi bu konuda eğitip bilgi birikimimizi artıracağız. Bu sayede, projelerimizi daha verimli ve sürdürülebilir bir şekilde yönetebileceğiz. Sektördeki diğer yenilikleri de yakından takip edip, yapay zeka teknolojilerini destekleyen diğer inovasyonları da projelerimize dahil edeceğiz” diyor.

ŞİRKETLER NELER YAPIYOR?

ARTAŞ HOLDİNG: Faaliyet gösterdiği tüm alanlarda, tüm projelerinde güncel teknolojik gelişmelerden faydalanıyor. Projelerinde akıllı ev altyapısı ve teknolojileriyle birlikte tüm yapılarını yapay zekayla donatıyor; teknolojik bir asistanla yaşam alanı uzaktan yönetilebiliyor. Yarım asırlık tecrübesini bugünün yenilikleriyle birleştirip Avrupa Konutları, Vadistanbul ve Tema İstanbul başta olmak üzere tüm projelerinde en ince detaylara dokunuyor. Yapay zeka dünyasındaki gelişmeleri yakından takip edip, bu teknolojinin yaşamla direkt olarak entegrasyonunu sağlıyor. Yapay zeka teknolojilerine bundan sonra da yatırım yapmayı sürdürecek.

ENDEKSA.COM: Türkiye’de gayrimenkul sektöründe yapay zeka teknolojisini kullanan ve bu alana yatırım yapan markalardan. Önümüzdeki dönemde başta İspanya ve Portekiz olmak üzere yurt dışı pazarlara açılacak. Hedef, bu alanda yakaladığı başarı ve liderliği yurt dışı pazarlarda da yakalamak. Yapay zeka alanına yapılan yatırımlar artarak devam edecek, bu alanda önemli bir global oyuncu olmayı hedefliyor.

FENERCİOĞLU A.Ş: Gayrimenkulde en önemli şey olan pazarlama ve reklam departmanında yapay zeka kendine önemli bir yer edinirken internet sitesinden VR gözlüklerle daha projeye başlamadan yapının içerisinde gezilebilen bir sanal dünya yaratma adımı attı. Yapay zekanın aktif kullanılırlığını arttırarak yapay zekanın avantajlarından yararlanacak.

FERYAPI: Mimari planlamada yapay zeka destekli tasarım araçları kullanarak, projelerini daha hızlı, daha estetik ve daha fonksiyonel bir şekilde gerçekleştiriyor. İnşaat sürecinde yapay zeka ile donatılmış sensörler, kameralar ve robotlarla, iş güvenliğini, kalite kontrolü ve verimliliği artırıyor. Proje yönetimi, finans ve bütçe yönetimi, iş geliştirme gibi alanlarda da yapay zeka ile analiz, tahmin ve optimizasyon yaparak, global pazardaki raporlara ulaşmamızı kolaylaştırarak karar alma süreçlerini akıllı ve etkin bir şekilde yürütüyor. Dijital pazarlama ve kreatif tasarımda da yapay zeka ile müşterilerine daha kişiselleştirilmiş ve çekici içerikler sunuyor.

ÖZYURTLAR HOLDİNG: Yapay zeka çözümleri, daha verimli, güvenli ve sürdürülebilir projeleri hayata geçirmemize katkıda bulunuyor. Bunların tamamının uygulanabilmesi için uygun altyapı, veri yönetimi ve paydaşların eğitimleri çok önemli, bu konuda da çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki 5 yılda yapay zeka uygulamaları daha çok hayatımıza girecek, bu konudaki yatırımlarına daha fazla ağırlık verecek, daha fazla yarar sağlamak için gerekli altyapı, veri yönetimi ve eğitimlere önem verecek. Mevcut yatırımlarını arttırarak operasyonlarını daha iyi hale getirecek.

VESEN: Yapay zekayı proje şekillendirmede ve satışlarda kullanıyor. Bu alana yatırım yapmaya da devam edip yapay zekayla maliyetleri düşürüp doğru projeler geliştirmede ve doğru projeyi doğru alıcıyla buluşturmada kullanacak.

