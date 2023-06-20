“Gaziantep’te 50 milyon Euro’luk tesis kuracağız”

Üretiminin yüzde 70’e yakınını yurtdışına ihraç eden Şölen, 50 milyon Euro’luk bütçeyle Gaziantep’te yeni bir tesis kuracak.

Şirketin CEO’su Erdoğan Çoban, 2024’te devreye girecek bu yatırımın ardından yurtdışında da üretim planladıklarını söylüyor.

Atıştırmalık pazarının önde gelen ilk üç markasından biri olan Gaziantepli Şölen, önemli yatırımlarla büyüme yolculuğunu sürdürmeyi planlıyor.

Şirkette icranın tepe koltuğuna 11 ay önce oturan Çoban ailesinin genç kuşak temsilcisi Şölen CEO’su Erdoğan Çoban, kısa sürede üretim ve satışa yönelik önemli yatırım kararlarına imza attı.

Gaziantep’te ikinci tesis için 50 milyon Euro’luk yatırıma başlayan ve önümüzdeki yıl burada üretim hedeflediklerini söyleyen Erdoğan Çoban, üretiminin yüzde 70’ini ihraç eden şirketin yurtdışında da üretim planladığını kaydediyor.



Bu yıl 460 milyon dolarlık ciro öngördüklerini anlatan Erdoğan Çoban, hedefinin beş yılda grubu iki kat büyütmek olduğunu belirtiyor. Bunun için sağlıklı atıştırmalık gibi yeni alanlara da gireceklerini kaydeden Erdoğan Çoban ile kendisinden bekleneni ve beş yıllık hedeflerini konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.