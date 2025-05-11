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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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Geleceğe ışık tutalım

6 Mayıs tarihinde Ekonomist dergisi için çok değerli bir toplantı gerçekleştirdik. 2 Mart tarihli sayımızda gerçekleştirdiğimiz En Güçlü 50 Kadın CEO + 1 Kız Gelecek araştırmasının ödül törenini yaptık, öncesinde de çok kıymetli iki panel gerçekleştirdik.

11 Mayıs 2025 | 12:10
Geleceğe ışık tutalım

Değerli okurlar,
Bu yıl geçmiş yıllardan farklı olarak araştırmamıza Allianz Türkiye ve Koruncuk Vakfı iş birliğiyle ‘1 Kız Gelecek’ sosyal sorumluluk projesini ekledik. 6 Mayıs’taki etkinlikte gördüm ki çok doğru iki proje, bir puzzle’ın iki parçası gibi bir araya gelmiş. Allianz Türkiye iş birliği ile Koruncuk Vakfı’nın desteklediği genç kızlar, törenimize katılan Türkiye’nin kutup yıldızı olan kadın CEO’ların da ilgi odağı oldular. Değerli meslektaşım Ayşe Arman’ın moderasyonunu yaptığı panelde Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan ve Koruncuk Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Z. Figen Samuray proje hakkında bilgi verirken, iki Koruncuk kızı yaşadıklarını ve hedeflerini anlattılar. Özellikle hedefler konusu gündeme geldiğinde Kadın CEO’ların kızlara sundukları başta staj ve mentorluk olmak üzere destekler, kalplere daha da dokundu. Bu araştırma nedeniyle bir kez daha hatırlatmak istiyorum, 6 Şubat 2023 depreminin üzerinden iki yıl geçti ancak yaralar hala çok taze. Kız çocuklarına, gençlere ışık olalım. Bölgenin üzerinden elimizi çekmeyelim, çünkü yapacak daha çok iş var. Koruncuk Vakfı başta olmak üzere, vakıflarımızı, derneklerimizi desteklemeye devam edelim. Bu felaket maalesef sadece kamunun tek başına altından kalkabileceği bir yük değil.

Afet demişken, geçen ay meydana gelen bir afete daha dikkat çekmek istiyorum. Geçen ay yaşanan don afetinin bilançosu yavaş yavaş netleşmeye başladı. Editörümüz Sibel Atik, yaşanan afetin hangi tarım ürünlerini hangi oranda etkilediğini, bunun iç piyasa ve ihracat rakamlarına olası etkilerini araştırdı. Bu yıl hem çiftçi için hem tüketici olarak bizler için hem de ihracatçılarımız için zor bir yıl olacak gibi duruyor. Zaten gıda enflasyonu yüksek, dar gelirli zorlanıyor. Bu don felaketi ülke olarak hepimizi üzecek.

Bu sayımızda kapak haberimizi piyasalara ayırdık. Yatırımcı çok bilinmeyenli bir denklemle mücadele etmek zorunda. Enflasyon hedeflemesinde yukarı yönlü revizyonlar olurken, içerde siyasi tarafta yaşanan gerginlikler, dışarıda başta ticaret savaşları olmak üzere ekonomik konjonktür de çok yardımcı olmuyor. Bir taraftan da zaten yeterince gerginlik yokmuş gibi iki nükleer güce sahip ülke Pakistan ve Hindistan arasındaki sıcak çatışma ortamı piyasaların yeni gündem maddesi haline gelmiş durumda.

Tüm bu bilinmezlikler, belirsizlikler içinde yatırımcının strateji belirlerken Gözde Yeniova Saylak ve Ceren Oral Balaban arkadaşlarımın hazırladığı kapak haberini dikkatlice okumasını öneriyorum.

Sağlıkla kalın…

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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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Şişecam'dan bilanço değerlendirmesi
SPK'ya bedelsiz başvurusu yaptı: Yüzde 1180
Enka İnşaat kar payı avansı kararı aldı
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
BİM (BIMAS) sermaye azaltımı tarihini duyurdu
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GERİ
İLERİ
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