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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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Genç kaptanlar gemiyi limana ulaştırabilecek mi?

Ekonomist dergisinin gelenekselleşen çalışmalarından biriyle bu sayıda karşınızdayız.

08 Haziran 2025 | 10:10
Genç kaptanlar gemiyi limana ulaştırabilecek mi?

‘40 yaş altı 40 CEO’ araştırması 10 yaşında. Bu kıymetli araştırma, 10 yıldır Türkiye’nin geleceğe bakan yüzü genç yöneticilerimizi mercek altına alıyor. Editör arkadaşım Sibel Atik’in hazırladığı araştırma haberinin detaylarını sayfalarımızda okuyacaksınız.

Türkiye ekonomisi zorlu bir sınavdan geçiyor. Bir tarafta TÜİK’in açıkladığı bir enflasyon var. Ancak gerçek enflasyonun çok daha yüksek olduğunu söyleyen ekonomistler ve kurumlar da var. İş dünyasından da benzer yönde söylemler duyuyoruz. Diğer yandan, özellikle kredi musluklarının kısılmasıyla birlikte ekonomide yavaşlama söz konusu.

İktisat biliminde aslında bir adı var ancak çok fazla da telaffuz edilmek istenmiyor. Şöyle ifade edeyim, ‘Durgunluk’ anlamına gelen ‘stagnation’ ile ‘şişkinlik’ anlamına gelen ‘infilation’ sözcüklerinden oluşuyor. Yani stagflasyon…

Ekonomi yönetiminin işi hayli zor. Bu süreçten çıkılacağına, ekonomi programına sadık kalınacağına yönelik olarak Bakan Mehmet Şimşek’in açıklamalarını okuyoruz. Ekonomi yönetiminin başarılı olmasını, ülkemizin hayrı için canı gönülden istiyoruz. Ancak piyasaların durumu da ortada. Ekonomi yönetiminin terzi usulü formüllerle ekonomiyi ayakta tutması gerekiyor.

Sonuçta küçüğünden büyüğüne işletmeler hayli zor bir süreç yaşıyor. Bayramdan önce açıklanan ISO 500’de de bu durumu net olarak gördük. Haber Müdürü Aram Ekin Duran’ın Gösterge köşesine taşıdığı tabloyu dikkatle okumanızı öneriyorum. Yaşanan yüksek enflasyon ile birlikte giderek zayıflayan rekabet gücü ve finansmana erişim sorunları, büyük firmalarda reel olarak erimeye yol açıyor. Araştırma sonuçlarına göre, İSO 500’ün üretimden satışları üst üste üçüncü yılında da reel olarak düşerken, 500 dev şirketin 152’si, yani yüzde 30’u 2024 yılında zarar açıkladı.

Yine borsa haberini hazırlayan Ceren Oral Balaban arkadaşım, halka açık şirketlerin üç aylık performanslarını inceledi. Burada da yaşanan sürecin etkileri net olarak görülüyor.

İşte bu kadar zorlu bir süreçte 40 yaş altı genç CEO’lar gemilerini güvenli limanlara ulaştırmaya çalışıyor. Enflasyonun ve durgunluğun aynı anda yaşandığı bu süreçte genç yöneticilerin işinin de hayli zor olduğunu ifade etmek gerekiyor. Genç yöneticilerin hedeflerini ve beklentilerini bu araştırmamızda detaylıca okuyabilirsiniz.

Sağlıkla kalın…

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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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Bayram sonrası genel kurulu olan 15 şirket
Kuzey Boru (KBORU) temettü miktarını güncelledi (2025)
Türkiye Sigorta (TURSG) temettü miktarını güncelledi
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
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