Genç nesil ile dijitalleşme atağı

Kadınların iş dünyasındaki etkinlikleri her geçen gün artıyor. Uluslararası firmalardan KOBİ'lere kadar pek çok şirket yapısında görev alan kadınların işlere kattığı değer inkar edilemez.

Hele de genç neslin vizyonu, şirketler açısından büyük şans. Yaşar Topluluğu için de grubun yönetim kurulu başkanı Feyhan Yaşar'ın kızı Bilge Kalpaklıoğlu Eyi-lik'in şirkette çalışmaya başlamasının böyle bir etkisi olmuş.

Türkiye'nin en köklü markalarından biri olan Pınar'ın dijital dünyaya açılmasına liderlik eden Eyilik, PınarOnline ile e-ticaretin gıda sektörüne de sıçramasına öncülük etmiş durumda. Pandemi döneminde faaliyete başlayan platform bir yılda 100 bin müşteriye ulaşmış bulunuyor.

Tüketicileri markanın mevcut ürünlerine ek olarak, platforma özel yaratılan yeni ürünler, hizmetler ve avantajlı fiyatlarla buluşturduklarını söyleyen Eyilik, "Müşterilerimize platformu kullanmaları için cazip şeyler sunmaya odaklandık ve marketlerde bulamayacakları kategorileri eklemeye karar verdik" diyor.

'Pınar Kasap' ve hindi o kategorilerden. Pınar'ın özel şarküteri ürünleri sadece burada satışa sunuluyor. Daha önce otellere satılan 'ekşi krema' da platformda tüketicilerle buluşuyor. PınarOnline için bir 'vegan' portföy yarattıklarından da bahseden Eyilik, "Ekşi krema gibi o da büyük ilgi görüyor.

Ayrıca atık kağıtlardan ürettiğimiz eco tuvalet kağıdımız ve zeytinyağı markamız 'Teosole'yi de sadece platformda satıyoruz" diye ekliyor. Grupta online'ın payı bu yıl yüzde 5 olacak. 2025'ten sonra ise bu oranın yüzde 20'ler çıkarılması hedefleniyor.

Geçen yıl en çok teknolojiye yatırım yaptıklarına vurgu yapan Eyilik, "Bu alana 3 milyon dolardan fazla yatırım gerçekleştirdik. Her yıl yatırım yapmaya da devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde iki hedefimiz var. Birincisi e-ihracat. Dubai ve Almanya'da daha çok etnik marketlerde varız. Daha genişe hitap etmek için aynı platformu oralarda devreye almayı düşünüyoruz" diye anlatıyor.

PınarOnline platformundan yaplan alışverişler iki farklı teslimat modeliyle tüketicilere ulaşıyor. Platformun özel kuryeleri ve elektrikli araçları ile +4 ° / -18 ° ürün siparişlerinin dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Diğer teslimat modeli ise kargo araçları; Türkiye'nin farklı bölgelerine, kargoyla taşınabilir ürün gruplarının dağıtımı sağlanıyor. Eyilik, Bursalı bir şirketin ürettiği elektrikli araçların içine soğutma sistemi kurdurarak bu şekilde dağıtım yapan tek şirket olduklarını da dile getiriyor.

