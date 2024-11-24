“Gençleri doğru eğitip, doğru yönlendirmeliyiz”

Depremin ilk döneminde yaşanan tüm aksaklıklara rağmen, ülke olarak herkes el birliğiyle bölgeye, bölge insanına yardıma koştu. Dergimiz pazar günü yayına çıkmadan önceki hafta iki kez deprem bölgesine gitme fırsatı buldum. Önce İstanbul Sanayi Odası Başkanı Endal Bahçıvan’ın davetiyle Hatay’a oradan İskenderun, Adana ve Tarsus’a gittim. Bu ziyaret sırasında karşılaştığım Malatyalı iş insanı RMS Grup Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, sonrasında beni Malatya’ya eşinin adına yaptırmakta olduğu ortaokulun temel atma törenine davet etti. Hatay’ın ardından Malatya’ya da ziyarette bulundum.

Değerli okurlar, ailesi 1999 depremini yaşamış biri olarak gördüğüm şu, yapacak çok iş var. Temel ihtiyaçların karşılanması konusunda sorunlar kamu, sivil toplum ve vatandaşlar iş birliğiyle çözülmüş olsa da deprem bölgesinin ayağa kalkması için başta barınma, eğitim, sağlık, ticaretin canlanması, sanayinin güçlenmesi gibi meselelerde atılması gereken çok adım var. Ülke olarak bu bölgeden odağımızı uzaklaştırmamalıyız.

Bölge ziyareti sırasında en çok dikkat çekilen konulardan biri eğitim ve istihdam oldu. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, “Dünya çok hızlı bir şekilde değişiyor ve bu değişime ayak uydurmak, doğru stratejilerle ilerlemek hepimiz için bir zorunluluk haline gelmiştir. Eğitim politikalarımızı yeniden ele alarak nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye odaklanmalıyız. Üniversitelerimizi, sanayinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniden yapılandırmalı ve gençlerimizi iş dünyasına daha donanımlı bir şekilde hazırlamalıyız” dedi.

Malatya’da yeni bir okul daha yapmakta olan RMS Grup Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz ise meslek liselerine olan ihtiyaca dikkat çekerek, İstanbul’da bir meslek lisesi yapma hayalini anlattı. Ben de burada sıklıkla vurguluyorum. İnsan kaynağı bir güvenlik meselesi haline geliyor. Genç ama hızlı bir şekilde yaşlanan nüfusa sahibiz. Bu fırsatı elden kaçırmadan insan kaynağımızı doğru eğitmeli ve doğru bir şekilde kullanmalıyız. Katma değerli üretim, teknoloji ve yapay zeka için, gençlerimizi doğru yönlendirmeliyiz.

Değerli okurlar, bu hafta kapağımızı piyasalara ayırdık. Yıl sonu rallisi haberleri yaptığımız bu dönemlerde piyasa tam aksine ‘ayı piyasası’na dönmüş durumda. Gözde Yeniova Saylak ve Ceren Oral Balaban arkadaşlarım da piyasaların nabzını tutmak için uzmanlara sordu. Bu haberimizi dikkatlice okumanızı tavsiye ediyorum.

Sağlıkla kalın…